Что случилось за ночь. Главные новости РБК

У коронавируса нашли потенциал пандемии, в США хотят наказать Россию за «очередное вмешательство», бизнесу компенсируют «зеленые» кредиты, сколько в России заключено концессий; главные новости — в обзоре РБК

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ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса

На фоне роста числа зараженных заболевание, вызываемое китайским коронавирусом, обладает потенциалом перехода из эпидемии в пандемию, но пока неконтролируемое распространение вируса по миру еще не зафиксировано. О своих опасениях высказался глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, «сильную обеспокоенность» вызывает ситуация в Иране, Италии и Южной Корее, однако говорить о пандемии пока рано. «То, что мы видим, — вспышки эпидемии в разных частях света <…>. Использование слова «пандемия» сейчас не соответствует фактам», — сказал он.

Несмотря на это, каждой стране следует сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни, добавил Гебреисус.

За последние сутки в Китае от коронавируса умер 71 человек, было выявлено 508 новых случаев инфицирования, при этом выздоровели 2589 человек. Общее число жертв достигло 2663 человек.

В США потребовали ввести санкции из-за «вмешательства» России в выборы-2020

Сенаторы-демократы обратились к главе Госдепартамента Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против России и ее президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает Axios.