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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

У коронавируса нашли потенциал пандемии, в США хотят наказать Россию за «очередное вмешательство», бизнесу компенсируют «зеленые» кредиты, сколько в России заключено концессий; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Alda Tsang / SOPA / ZUMA / ТАСС

ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса

На фоне роста числа зараженных заболевание, вызываемое китайским коронавирусом, обладает потенциалом перехода из эпидемии в пандемию, но пока неконтролируемое распространение вируса по миру еще не зафиксировано. О своих опасениях высказался глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

  • По словам главы ВОЗ, «сильную обеспокоенность» вызывает ситуация в Иране, Италии и Южной Корее, однако говорить о пандемии пока рано. «То, что мы видим, — вспышки эпидемии в разных частях света <…>. Использование слова «пандемия» сейчас не соответствует фактам», — сказал он.
  • Несмотря на это, каждой стране следует сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни, добавил Гебреисус.
  • За последние сутки в Китае от коронавируса умер 71 человек, было выявлено 508 новых случаев инфицирования, при этом выздоровели 2589 человек. Общее число жертв достигло 2663 человек.

В США потребовали ввести санкции из-за «вмешательства» России в выборы-2020

Сенаторы-демократы обратились к главе Госдепартамента Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против России и ее президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает Axios.

  • В своем обращении сенаторы Чак Шумер, Роберт Менендес и Шеррод Браун призывают чиновников выявить тех, кто несет ответственность за «продолжающееся вмешательство» в процесс выборов президента США, и ввести в их отношении ограничения.
  • Поводом послужила публикация The New York Times от 20 февраля. Ссылаясь на доклад разведки, издание сообщило, что Москва уже начала кампанию по дезинформации в США с целью переизбрания президента Дональда Трампа.
  • Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал эти данные абсолютной ложью. В Кремле отметили, что подобные «параноидальные» сообщения с приближением выборов будут появляться все чаще.


Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. Как оказалось, на начало 2020 года в стране было заключено 3,1 тыс. концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн руб.

  • Из этой суммы государственные средства составляют 0,5 трлн руб., а внебюджетные инвестиции — 1,2 трлн руб. (более 70%).
  • Ежегодно в России заключается около 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд руб. По расчетам InfraOne Research, в прошлом году общий объем соглашений снизился по сравнению с 2018-м на 44%, до 312 млрд руб.
  • Больше всего концессионных соглашений заключено в коммунально-энергетической сфере — 90%, на социальную сферу их приходится 7%, на транспортную — 3%. Концессии последнего типа считаются наиболее крупными по общему объему инвестиций — около 70%.

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Программу «зеленых» облигаций, когда государство возмещает предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, могут дополнить «зелеными» же кредитами. Такая инициатива обсуждается в Минпромторге.

  • Процентная ставка по этим кредитам будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий.
  • Инициатива Минпромторга уже одобрена проектным комитетом нацпроекта «Экология». Идея вскоре будет направлена на согласование в правительство.
  • Несмотря на заявление банкиров о назревшей необходимости создания «зеленых» кредитов, в России такие инвестиции пока не популярны. На Мосбирже, в частности, «зеленые» облигации разместили три эмитента: банк «Центр-Инвест» (объем выпуска — 250 млн руб.), «ФПК Гарант-Инвест» (500 млн руб.) и «СФО Русол» (5,7 млрд руб.).
Автор: Сергей Витько
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