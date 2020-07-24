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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В сентябре в России пройдут трехдневные выборы, американские истребители перехватили иранский самолет, Дегтярев провел первые перестановки, сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»; главные новости — в обзоре РБК

Трехдневные выборы решили опробовать уже в сентябре

На этой неделе Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней (но не более трех). Такой формат будет опробован уже в этом сентябре в рамках единого дня голосования (ЕДГ), сообщили источники РБК близкие к Кремлю и ЦИК.

  • Голосование будет длиться с пятницы, 11 сентября, по воскресенье, 13 сентября. Остается решить, будут ли трехдневные выборы во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких. В пятницу, 24 июля, в ЦИК пройдет заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос.
  • В единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.
  • Многодневное голосование в этом году уже применялось в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию. Оно длилось в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля.

Истребители F-15 перехватили иранский лайнер 

В небе над Сирией произошел инцидент. Два американских истребителя F-15 перехватили пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, который летел по маршруту Тегеран — Бейрут.

  • Как сообщил телеканал Al Mayadeen, пилот лайнера быстро сменил высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями. Из-за маневра несколько пассажиров получили травмы. Вскоре самолет совершил экстренную посадку в Бейруте.
  • В Пентагоне заявили, что истребитель США приблизился к самолету, чтобы его идентифицировать. При этом там подчеркнули, что F-15 держался на безопасном расстоянии от лайнера.
  • Представитель МИД Ирана Сайед Аббас Мусави заявил, что США будут нести ответственность, если с иранским самолетом что-то случится. По итогам расследования будут приняты «необходимые политические и юридические меры», добавил он. Тегеран передал всю необходимую информацию в ООН.

Дегтярев провел первые кадровые перестановки

Еще во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев говорил, что собирается работать с командой бывшего губернатора Сергея Фургала. Но уже в пятницу новый глава региона объявил о ряде отставок.

  • В частности, Дегтярев удовлетворил заявление об увольнении первого заместителя губернатора Владимира Хлапова. На его место придет Александр Никитин — глава аппарата комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который Дегтярев возглавлял в Госдуме.
  • «Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — пояснил Дегтярев.
  • Он сообщил, что также ожидает заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского. Помимо этого, уйдет и советник губернатора Захар Синяговский.

Санкции против Nord Stream 2 прошли через конгресс

Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, в который вошли поправки, расширяющие санкции против «Северного потока-2».

  • В частности, ограничения коснутся всех компаний и лиц, участвующих в укладке труб, страхующих и модернизирующих суда. Также санкции затронут компании, сертифицирующие готовый газопровод. Последнего пункта нет в версии документа, принятого ранее палатой представителей.
  • Теперь члены обеих палат должны выработать согласованную версию военного бюджета, после чего документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако американский лидер может наложить на него вето.
  • Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует документ, если в нем будет содержаться поправка, обязывающая Пентагон переименовать военные базы, которые носят имена командующих-конфедератов.
Автор: Сергей Витько
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