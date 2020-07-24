Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В сентябре в России пройдут трехдневные выборы, американские истребители перехватили иранский самолет, Дегтярев провел первые перестановки, сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»; главные новости — в обзоре РБК

Трехдневные выборы решили опробовать уже в сентябре

На этой неделе Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней (но не более трех). Такой формат будет опробован уже в этом сентябре в рамках единого дня голосования (ЕДГ), сообщили источники РБК близкие к Кремлю и ЦИК.

Голосование будет длиться с пятницы, 11 сентября, по воскресенье, 13 сентября. Остается решить, будут ли трехдневные выборы во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких. В пятницу, 24 июля, в ЦИК пройдет заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

В единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.

Многодневное голосование в этом году уже применялось в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию. Оно длилось в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля.

Истребители F-15 перехватили иранский лайнер

В небе над Сирией произошел инцидент. Два американских истребителя F-15 перехватили пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, который летел по маршруту Тегеран — Бейрут.