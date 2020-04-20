Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В России провели более 2 млн тестов на коронавирус Общество, 09:59 Боксер Усик заявил о возвращении Украины в СССР из-за закрытия церквей Спорт, 09:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля Общество, 09:50 Общее снижение численности населения зафиксировали в 59 регионах России Общество, 09:42 Макгрегор заявил о самосовершенствовании после ареста Спорт, 09:40 Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом Общество, 09:34 «Жесткая встряска»: как бизнес Уханя отходит от карантина — Bloomberg Pro, 09:33 Нефть WTI обвалилась ниже $15 впервые с 1999 года Quote, 09:20 Глава Хакасии отстранил от работы задержанного за взятку заместителя Общество, 09:12 Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры Спорт, 09:06 Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных Экономика, 09:00 Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска Общество, 08:58 В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей Общество, 08:50 Глава Минздрава заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве Общество, 08:48
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Чешский президент предложил закрыть страну на год, москвичам по ошибке разослали письма об аннулировании пропусков, депутаты урегулируют дачные споры, интервью главы ВТБ; главные новости — в обзоре РБК

Президент Чехии предложил год не открывать границы страны

Запрет на выезд следует продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, заявил чешский президент Милош Земан. Так он отреагировал на предложения частично снять запрет.

  • Ранее министр здравоохранения Адам Войтех высказался за открытие границ для стран с низким уровнем заражения, например Словакии или Хорватии. Туроператоры призывали дать возможность гражданам летать в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.
  • Земан опасается, что в случае открытия границ граждане поедут в страны с высоким уровнем заражения и, вернувшись, ухудшат ситуацию на родине. В период летних отпусков он предлагает согражданам «наслаждаться красотой чешских пейзажей».
  • Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям. С начала пандемии там заразились коронавирусом 6,7 тыс. человек, 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели.

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Из-за экономических последствий пандемии российский банковский сектор в этом году, по самым пессимистичным прогнозам, может понести кредитные потери на 2,5 трлн руб., заявил в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

  • «На отрасли, которые уже признали пострадавшими [от ситуации с коронавирусом], российский банковский сектор выдал 3 трлн руб. [кредитов] и еще 1,5 трлн руб. на лизинговые компании в сфере повышенного риска. <…> Когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным», — сказал Костин.
  • Помимо возможных неплатежей по ссудам убытки принесут и вынужденные решения властей о поддержке бизнеса (беспроцентные кредиты, отсрочки по выплатам кредитов и т.д.). По оценкам Костина, банки потеряют из-за этого около 400 млрд руб.
  • По словам главы ВТБ, доля проблемных кредитов в портфеле банка, которая сейчас составляет менее 5%, потенциально может удвоиться. «Но в каждый кризис это происходит по-разному. Увеличение до 10% мы выдержим», — сказал он.

Москвичи получили ошибочные письма об аннулировании однодневных пропусков

Столичная мэрия отреагировала на жалобы жителей, которые получили сообщения об автоматическом аннулировании однодневных пропусков для передвижения по городу, чей срок действия истек.

  • В департаменте информационных технологий (ДИТ) заверили, что эти письма были отправлены по ошибке. Они создавались по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков, в заявках на которые были неверно указаны идентификационные номера налогоплательщика (ИНН).
  • В департаменте сообщили, что проверить статус своего пропуска москвичи могут на сайте nedoma.mos.ru.
  • Ранее индивидуальные предприниматели Москвы пожаловались, что начали получать сообщения об аннулировании пропусков. В ДИТ отметили, что документы были аннулированы из-за расхождения баз данных департамента и Федеральной налоговой службы. Вскоре многие пропуска были восстановлены.

В Госдуме предложили запретить погружать соседей по даче в «вечную тьму»

В Госдуме ко второму чтению готовится проект поправок в Гражданский кодекс, которые касаются взаимоотношений между соседями по даче. Депутат Павел Крашенинников сообщил «Российской газете» об основных изменениях.

  • Дачникам придется терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации. Но только если это не влияет на использование их собственного участка или не превышает установленных нормативов.
  • В то же время возводить на участке здания или сооружения, которые очевидно повлекут «недопустимое воздействие на соседний земельный участок», будет запрещено. «Нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — сказал Крашенинников.
  • Депутаты хотят регламентировать даже вопрос о собственнике плодов, упавших с деревьев соседнего участка. В теории стороны смогут заключить соглашение на этот счет.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter