Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Чешский президент предложил закрыть страну на год, москвичам по ошибке разослали письма об аннулировании пропусков, депутаты урегулируют дачные споры, интервью главы ВТБ; главные новости — в обзоре РБК

Президент Чехии предложил год не открывать границы страны

Запрет на выезд следует продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, заявил чешский президент Милош Земан. Так он отреагировал на предложения частично снять запрет.

Ранее министр здравоохранения Адам Войтех высказался за открытие границ для стран с низким уровнем заражения, например Словакии или Хорватии. Туроператоры призывали дать возможность гражданам летать в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.

Земан опасается, что в случае открытия границ граждане поедут в страны с высоким уровнем заражения и, вернувшись, ухудшат ситуацию на родине. В период летних отпусков он предлагает согражданам «наслаждаться красотой чешских пейзажей».

Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям. С начала пандемии там заразились коронавирусом 6,7 тыс. человек, 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели.

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