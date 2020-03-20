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Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ не увидел надобности в повышении ставки, Кремль отреагировал на резкое падение цен на нефть, Парфенов и Улицкая обратились к властям из-за вируса, кто теперь будет курировать Минфин, главные новости — в обзоре РБК

ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля

Совет директоров Банка России счел падение рубля временным явлением и не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6%. Это решение совпало с ожиданиями экономистов.

  • В Центробанке считают, что инфляция в этом году может превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году.
  • Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах в связи с пандемией. Банкам и страховщикам рекомендуется всячески идти навстречу должникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. С банков же сняли обязанность увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их положение ухудшилось из-за пандемии.
  • Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.
  • Рубль на решение ЦБ практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после — по 78,4 руб.

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

Для России резкое падение цен на нефть нельзя считать катастрофой, считают в Кремле. «Бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

  • Это «весьма неприятная ценовая конъюнктура», но запас прочности позволит стране обеспечить исполнение всех социальных обязательств, подчеркнул он.
  • В то же время нефтяной сектор США, по словам Пескова, уже находится в «бедственном состоянии», так как производители сланцевой нефти страдают от падения цен.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent менее чем за две недели упала в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель, а 18 марта — ниже $25).


Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

Минфин был единственным ведомством, выведенным за пределы ответственности вице-премьеров, — кураторство над ним осуществлял непосредственно премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Теперь отвечать за работу ведомства под руководством бывшего первого вице-премьера Антона Силуанова, а также подведомственных служб (ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирования и т.д.) будет вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
  • Однако Росимущество, которое в январе 2020 года было передано Минфину от Минэкономразвития, будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин.
  • До перехода в правительство Григоренко был заместителем Мишустина в ФНС. Теперь за ним закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов. Ему также предстоит завершить реформу контроля и надзора («регуляторная гильотина»).


Парфенов, Кортнев и Улицкая подписали письмо к властям о борьбе с вирусом

Власти должны принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом, чтобы не повторить в России итальянский сценарий. Открытое письмо с требованиями появилось на портале Change.org.

  • Под обращением подписались 26 человек, в их числе — экономист Сергей Гуриев, журналист Леонид Парфенов, писатель Людмила Улицкая, врачи Павел Бранд и Алексей Масчан, музыкант Алексей Кортнев. Кроме того, письмо подписали еще более 5 тыс. человек.
  • Авторы письма, в частности, предлагают ввести умеренный карантин, который предполагает изоляцию людей в зоне риска. Клиникам и медцентрам должно быть позволено использовать иностранные тесты без проведения их сертификации.
  • Они предлагают временно освободить от квартплаты, платежей по кредитам, аренде и ипотеке граждан, оказавшихся на карантине, а также отложить голосование по поправкам в Конституцию до улучшения эпидемиологической обстановки.
Автор: Сергей Витько
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