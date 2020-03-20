Что случилось за день. Главные новости РБК
ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
Совет директоров Банка России счел падение рубля временным явлением и не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6%. Это решение совпало с ожиданиями экономистов.
- В Центробанке считают, что инфляция в этом году может превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году.
- Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах в связи с пандемией. Банкам и страховщикам рекомендуется всячески идти навстречу должникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. С банков же сняли обязанность увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их положение ухудшилось из-за пандемии.
- Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.
- Рубль на решение ЦБ практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после — по 78,4 руб.
В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим
Для России резкое падение цен на нефть нельзя считать катастрофой, считают в Кремле. «Бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.