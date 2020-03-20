Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ не увидел надобности в повышении ставки, Кремль отреагировал на резкое падение цен на нефть, Парфенов и Улицкая обратились к властям из-за вируса, кто теперь будет курировать Минфин, главные новости — в обзоре РБК

ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля

Совет директоров Банка России счел падение рубля временным явлением и не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6%. Это решение совпало с ожиданиями экономистов.

В Центробанке считают, что инфляция в этом году может превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году.

Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах в связи с пандемией. Банкам и страховщикам рекомендуется всячески идти навстречу должникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. С банков же сняли обязанность увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их положение ухудшилось из-за пандемии.

Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.

Рубль на решение ЦБ практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после — по 78,4 руб.

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

Для России резкое падение цен на нефть нельзя считать катастрофой, считают в Кремле. «Бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.