Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Зеленскому не предложили выступить на форуме в Израиле Политика, 09:31 Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний Технологии и медиа, 09:22 «Полный фейк». Реакция мира смешанных единоборств на победу Макгрегора Спорт, 09:12 ВШЭ обсудит введение запрета на политические заявления со студентами Политика, 09:03 Культурный код: как построить сильную корпоративную культуру Pro, 09:01 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 09:01 Почему на новой машине нельзя уехать от дилера Авто, 08:57 Полиция в Москве изъяла 4,5 тыс. банок контрафактного жевательного табака Общество, 08:57 Генсек РФС раскритиковал решение расширить число клубов РПЛ Спорт, 08:36 Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию Политика, 08:30 При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека Общество, 08:23 В Перми возбудили дело из-за гибели людей при прорыве трубы в отеле Общество, 08:21 «Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС Экономика, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Антирекорд российского рынка слияний и поглощений, ВСМ из России в Финляндию, итоги ливийской конференции в Берлине, интервью сменщика Мишустина на посту руководителя ФНС; главные новости — в обзоре РБК
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, Ангела Меркель и генсек ООН Антонио Гутерриш (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Аналитики Refinitiv выяснили, что 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за 17 лет. Общая сумма сделок составила $19,3 млрд, что на 5% меньше, чем в 2018-м.

  • При этом эксперты учитывали не только завершившиеся, но и объявленные сделки M&A с российским участием (брались в расчет даже иностранные компании с российскими корнями).
  • В частности, крупнейшей сделкой года стало приобретение в январе американской DXC Technology почти за $2 млрд зарегистрированного в Швейцарии ИT-разработчика Luxoft, выделенного из IBS Анатолия Карачинского с партнерами.
  • Хотя на внутреннем рынке было зафиксировано небольшое оживление (объем сделок вырос на 10%), это не компенсировало общего снижения, которое произошло из-за падения объема сделок по покупке российских компаний иностранцами.
  • Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов связывает это с западными санкциями, ухудшением инвестклимата из-за дела Baring Vostok, а также с низким потребительским и инвестиционным спросом.

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Финские власти заинтересованы в продлении до Хельсинки ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Как заявил РБК министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, такую возможность они обсудили на прошлой неделе в Москве с главой РЖД Олегом Белозеровым.

  • «У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях. <…> [На переговорах в Москве] было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей», — сообщил министр.
  • РЖД планирует к 2022 году подготовить проект сметной документации на строительство новой ВСМ. Стоимость участка между Москвой и Петербургом в правительстве оценивают в 1,5 трлн руб. В какую сумму может обойтись продление магистрали до Хельсинки, пока не ясно.
  • На прошлой неделе в ходе Гайдаровского форума Белозеров говорил, что запустить движение по ВСМ Москва — Петербург планируется в 2026 году. При этом дорога соединится с веткой до Нижнего Новгорода. Скорость движения поездов составит 350–380 км/ч.

Участники конференции по Ливии договорились о плане урегулирования

В Берлине завершилась конференция по ситуации в Ливии, где с 2011 года идет гражданская война. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, участники договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем.

  • В частности, участники конференции согласились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, а также соблюдать эмбарго на поставки оружия.
  • При этом, по словам Меркель, из-за разногласий Хафтар и Саррадж не участвовали в основных дискуссиях в рамках конференции и не контактировали друг с другом напрямую.
  • И.о. главы МИД России Сергей Лавров сообщил, что стороны сумели сделать «маленький шаг вперед» — согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет. Это структура под контролем ООН, которая будет заниматься «разработкой мер доверия».


Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

В интервью «Ведомостям» новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ключевая задача службы не собрать больше налогов, а «обелить рынок».

  • Егоров был замруководителя ФНС с 2011 года, где отвечал за проверки бизнеса и внедрение новых технологий. На прошлой неделе возглавлявший службу Михаил Мишустин, ставший премьер-министром, назначил Егорова на должность главы ФНС.
  • По словам нового руководителя налоговой службы, ведомство в перспективе должно сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
  • «Ведомости» отмечают, что Егоров всегда боролся с формализмом при проверках предпринимателей, за что юристы называли его систему «оттепелью».
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter