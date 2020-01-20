Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Антирекорд российского рынка слияний и поглощений, ВСМ из России в Финляндию, итоги ливийской конференции в Берлине, интервью сменщика Мишустина на посту руководителя ФНС; главные новости — в обзоре РБК

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, Ангела Меркель и генсек ООН Антонио Гутерриш (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Аналитики Refinitiv выяснили, что 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за 17 лет. Общая сумма сделок составила $19,3 млрд, что на 5% меньше, чем в 2018-м.

При этом эксперты учитывали не только завершившиеся, но и объявленные сделки M&A с российским участием (брались в расчет даже иностранные компании с российскими корнями).

В частности, крупнейшей сделкой года стало приобретение в январе американской DXC Technology почти за $2 млрд зарегистрированного в Швейцарии ИT-разработчика Luxoft, выделенного из IBS Анатолия Карачинского с партнерами.

Хотя на внутреннем рынке было зафиксировано небольшое оживление (объем сделок вырос на 10%), это не компенсировало общего снижения, которое произошло из-за падения объема сделок по покупке российских компаний иностранцами.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов связывает это с западными санкциями, ухудшением инвестклимата из-за дела Baring Vostok, а также с низким потребительским и инвестиционным спросом.

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Финские власти заинтересованы в продлении до Хельсинки ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Как заявил РБК министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, такую возможность они обсудили на прошлой неделе в Москве с главой РЖД Олегом Белозеровым.