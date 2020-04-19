Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется 7 трлн руб., сказал министр финансов Антон Силуанов. Этих денег хватит до 2024 года. В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель.

На неделе министр говорил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ.

Кроме того, для сдерживания негативных последствий от коронавируса правительство выделит средства на сумму около 3,1 трлн руб. (2,8% ВВП). Эта сумма включает в себя прямые расходы бюджета, предоставление налоговых отсрочек и снижение страховых взносов для малого бизнеса, а также гарантийную поддержку компаний.

По данным на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП. Исходя из этого объема и суммы сделки по покупке Сбербанка (2,14 трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.

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