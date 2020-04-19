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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Силуанов рассказал о том, на сколько хватит средств в ФНБ, в России снизилась смертность от ВИЧ, Путин из-за пандемии упростил иностранцам пребывание в России; главные новости за выходные — в подборке РБК

Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется 7 трлн руб., сказал министр финансов Антон Силуанов. Этих денег хватит до 2024 года. В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель.

  • На неделе министр говорил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ.
  • Кроме того, для сдерживания негативных последствий от коронавируса правительство выделит средства на сумму около 3,1 трлн руб. (2,8% ВВП). Эта сумма включает в себя прямые расходы бюджета, предоставление налоговых отсрочек и снижение страховых взносов для малого бизнеса, а также гарантийную поддержку компаний.
  • По данным на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП. Исходя из этого объема и суммы сделки по покупке Сбербанка (2,14 трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.

Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу в случае сокрытия фактов о коронавирусе

Если выяснится, что власти Китая преднамеренно скрывали факты, то они должны столкнуться с последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальными, уточнили в администрации Трампа.

  • Трамп и ранее сомневался в достоверности данных о коронавирусе, которые публикуются властями КНР. По его мнению, в Китае в реальности от COVID-19 умерло больше людей, чем в США, которые сейчас лидируют по уровню заболеваемости и смертности.
  • Fox News — телеканал, который неоднократно хвалил сам Трамп, — сообщил, что вирус мог возникнуть в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным канала, его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников. Президент США сказал, что Белый дом проводит расследования о возникновении вируса.
  • После этих заявлений глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин сказал, что сегодня не существует достаточных знаний для того, чтобы искусственно создать вирус.

В России снизилась смертность от ВИЧ

Число заболевших ВИЧ-инфекцией в России снизилось на 7% по сравнению с 2018 годом — такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года.

  • Смертность, связанная с ВИЧ, также уменьшилась — на 8% по сравнению с 2018 годом.
  • Смертность от вызванных ВИЧ-инфекцией заболеваний значительно снизилась в регионах, которые являлись лидерами по этому показателю в предыдущие годы. В Кемеровской области смертность по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией, снизилась на 11%, в Иркутской области — на 9%, в Свердловской области — на 13%, в Новосибирской — почти на 15%. Одновременно показатель существенно вырос в Севастополе — +11%, рост на 4% зафиксирован в Курганской области.
  • Связанная с ВИЧ смертность могла стать меньше из-за того, что существенно увеличилось количество людей на лечении, считают эксперты.

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение иностранцев в России и лиц без гражданства для предупреждения распространения коронавируса.

  • С 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
  • В течение этих трех месяцев иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Их также не будут депортировать.
  • Также работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России.
  • Отдельно президент продлил срок действия паспортов и водительских прав в случае, если он истекает в период с 1 февраля по 15 июля. Для тех россиян, кто должны получить паспорт впервые, на этот период можно вместо него пользоваться свидетельством о рождении.
Теги: главные новости, последние новости
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