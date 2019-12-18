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Что случилось за день. Главные новости РБК
Обыски в компаниях Гуцериева, иск АСВ к Татфондбанку на ₽141 млрд, Rambler помирился с Twitch, Собянин прокомментировал летние протесты и снос «Соловья»; главные новости — в обзоре РБК

Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

В среду, 18 декабря, в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли следственные действия. По данным источников РБК, обыски и выемка документов проходят в рамках дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

  • В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти в Турцию, которая оттуда переправлялась на Украину. Ущерб оценивается в 2 млрд руб.
  • По данным «Коммерсанта», поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является сын Михаила Гуцериев Саид.
  • Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет. Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках провокацией. Представитель группы Гуцериева «Сафмар» также опроверг эти сообщения. В Кремле заявили, что у них нет информации о следственных действиях.

АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб.

В Арбитражный суд Татарстана поступил иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Татфондбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит взыскать с них 141 млрд руб.

  • Лицензия Татфондбанка была отозвана в 2017 году. Тогда же был арестован предправления Роберт Мусин. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями в целях личного обогащения. Сам Мусин на суде частично признал свою вину.
  • Ответчиками по иску АСВ значатся Мусин, а также десять других бывших топ-менеджеров банка.
  • АСВ установило, что бывшее руководство Татфондбанка не принимало мер по предупреждению банкротства. В то же время топ-менеджеры замещали рыночные активы на безнадежные и приобретали неликвидные ценные бумаги. Все это привело к существенному ухудшению финансового положения банка.

Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб.

Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch на 180 млрд руб. с требованием блокировки. Стороны решили уладить все споры во внесудебном порядке.

  • Об иске к Twitch стало известно 16 декабря. Претензии российской компании касались незаконной трансляции матчей английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler. Истец насчитал 36 тыс. незаконных просмотров матчей.
  • По итогам переговоров компании подписали соглашение об урегулировании спора: Rambler не будет требовать финансовую компенсацию, а Twitch предоставит ей все инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями.

Собянин подвел итоги работы правительства Москвы в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме с отчетом о работе городского правительства, высказался по поводу столичных протестов, утилизации мусора, а также сноса киноцентра «Соловей».

  • По мнению Собянина, ответственными за произошедшее на летних митингах являются провокаторы. «Ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, [лежит] в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали штурмовать мэрию», — сказал мэр.
  • Комментируя претензии по поводу утилизации мусора, он сказал: «Меня очень забавляет, когда мне говорят — в Московской области строятся мусоросжигательные заводы, кошмар». Собянин предложил в течение одного месяца не вывозить мусор из столицы и посмотреть на реакцию москвичей.
  • Отвечая на вопрос о возможности сохранить киноцентр «Соловей», мэр Москвы заявил, что «там плакать не над чем», поскольку в нем были «грязь, антисанитария и просиженные кресла дырявые». И если бы решение о сносе не принял инвестор, то здание бы пришлось сносить властям Москвы за бюджетный счет.
Автор: Сергей Витько
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