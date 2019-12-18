Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Обыски в компаниях Гуцериева, иск АСВ к Татфондбанку на ₽141 млрд, Rambler помирился с Twitch, Собянин прокомментировал летние протесты и снос «Соловья»; главные новости — в обзоре РБК

Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

В среду, 18 декабря, в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли следственные действия. По данным источников РБК, обыски и выемка документов проходят в рамках дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти в Турцию, которая оттуда переправлялась на Украину. Ущерб оценивается в 2 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является сын Михаила Гуцериев Саид.

Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет. Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках провокацией. Представитель группы Гуцериева «Сафмар» также опроверг эти сообщения. В Кремле заявили, что у них нет информации о следственных действиях.

АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб.

В Арбитражный суд Татарстана поступил иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Татфондбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит взыскать с них 141 млрд руб.