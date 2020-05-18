Что случилось за день. Главные новости РБК

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Сколько регионов готовы к смягчению карантина, почему в Дагестане сложилась тяжелая ситуация, за что в Нидерландах арестовали российскую водку, как Китай поможет пострадавшим от коронавируса странам; главные новости — в обзоре РБК

Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

К смягчению мер, введенных из-за пандемии коронавируса, готовы уже 27 регионов России, сообщил Михаил Мишустин. Их названий премьер не привел.

По его словам, в последние несколько дней в этих субъектах показатель распространения COVID-19 «не превышает единицы», то есть каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового. При этом в них достаточно специализированных коек, а уровень тестирования держится на высоком уровне.

В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, люди могут гулять с семьями на улице и заниматься физкультурой на свежем воздухе, сообщил премьер.

За минувшие сутки в России выявлено 8926 новых случаев заражения COVID-19, ниже 9 тыс. этот показатель опустился впервые с 1 мая. Общее число заражений превышает 290 тыс., умерли 2722 человека.



Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Дагестан входит в группу регионов-лидеров по числу заболевших и умерших из-за коронавируса. По мнению президента Владимира Путина, причина кроется в том, что жители занимаются самолечением и слишком поздно обращаются к врачам.