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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сколько регионов готовы к смягчению карантина, почему в Дагестане сложилась тяжелая ситуация, за что в Нидерландах арестовали российскую водку, как Китай поможет пострадавшим от коронавируса странам; главные новости — в обзоре РБК

Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

К смягчению мер, введенных из-за пандемии коронавируса, готовы уже 27 регионов России, сообщил Михаил Мишустин. Их названий премьер не привел.

  • По его словам, в последние несколько дней в этих субъектах показатель распространения COVID-19 «не превышает единицы», то есть каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового. При этом в них достаточно специализированных коек, а уровень тестирования держится на высоком уровне.
  • В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, люди могут гулять с семьями на улице и заниматься физкультурой на свежем воздухе, сообщил премьер.
  • За минувшие сутки в России выявлено 8926 новых случаев заражения COVID-19, ниже 9 тыс. этот показатель опустился впервые с 1 мая. Общее число заражений превышает 290 тыс., умерли 2722 человека.


Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Дагестан входит в группу регионов-лидеров по числу заболевших и умерших из-за коронавируса. По мнению президента Владимира Путина, причина кроется в том, что жители занимаются самолечением и слишком поздно обращаются к врачам.

  • По последним данным, в республике, где проживает около 3 млн человек, коронавирус обнаружен у 3460 пациентов (пятое место по стране), умерли 29 человек (восьмое место).
  • На совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Дагестане очень высокий процент положительных тестов: если в среднем по России выявляют 10–12% больных, то в республике оказываются заражены 35% протестированных.
  • По итогам совещания Путин поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест, а Минобороны — заняться строительством в Дагестане медцентра не менее чем на 200 мест.


Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста в Голландии брендов российской водки

В Нидерландах продолжается дело ЮКОСа. Недавно бывшие акционеры компании добились ареста двух российских брендов водки — Stolichnaya и Moskovskaya.

  • Вырученные от продажи этих брендов средства пойдут бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сообщил РБК Джонатан Хилл из компании GML, которая представляет интересы экс-акционеров.
  • Марки Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». На предприятии решение суда пообещали оспорить. До этого арестов российских активов по делу ЮКОСа в Нидерландах не было.
  • В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил компании бывших акционеров ЮКОСАа в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию компании. С учетом накопившихся процентов объем претензий достиг $57 млрд. 15 мая Россия обжаловала это решение.


Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

Председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения раскрыл программу действий для борьбы с распространением коронавируса и помощи странам, столкнувшимся с пандемией.

  • В частности, в течение двух лет Пекин планирует выделить $2 млрд на поддержку пострадавших государств, в особенности развивающихся.
  • В Китае также будет организован глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств, которые по зеленому таможенному коридору будут направлены нуждающимся странам.
  • Си Цзиньпин также отверг все обвинения в утаивании данных о причинах пандемии и заявил, что его страна в должном объеме и абсолютно прозрачно информировала обо всем ВОЗ.
Автор: Сергей Витько
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