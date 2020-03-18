Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Поставки российской нефти в Китай резко упали, коронавирус выявили во всех странах Европы, Россия предложила Белоруссии создать единую таможню и налоговую, московские рестораны временно закрываются; главные новости — в обзоре РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ФТС.

Если в первый месяц прошлого года Россия поставила в КНР нефти почти на $2,8 млрд, то в этом году — на $2 млрд. В годовом выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал еще сильнее — на 36%.

Аналитики уверены, что падение поставок — влияние мер против распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на это Китай сохранил лидерство среди импортеров российской нефти. На втором месте по покупкам в январе — Нидерланды ($1,3 млрд), затем Германия (около $1 млрд) и Италия ($0,6 млрд).

Коронавирус выявили во всех странах Европы и американских штатах

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