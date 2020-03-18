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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Поставки российской нефти в Китай резко упали, коронавирус выявили во всех странах Европы, Россия предложила Белоруссии создать единую таможню и налоговую, московские рестораны временно закрываются; главные новости — в обзоре РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ФТС.

  • Если в первый месяц прошлого года Россия поставила в КНР нефти почти на $2,8 млрд, то в этом году — на $2 млрд. В годовом выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал еще сильнее — на 36%.
  • Аналитики уверены, что падение поставок — влияние мер против распространения коронавирусной инфекции.
  • Несмотря на это Китай сохранил лидерство среди импортеров российской нефти. На втором месте по покупкам в январе — Нидерланды ($1,3 млрд), затем Германия (около $1 млрд) и Италия ($0,6 млрд).

Коронавирус выявили во всех странах Европы и американских штатах

Черногория стала последней европейской страной, в которой обнаружили коронавирус. 17 марта его нашли у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Обе побывали в местах, где ранее произошли вспышки заболевания. Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.

  • На прошлой неделе ВОЗ назвала Европу очагом пандемии коронавируса. Страны-участницы Евросоюза решили на 30 дней ограничить въезд для иностранцев.
  • В США последним штатом, где зафиксировали случай заражения, стала Западная Вирджиния. По данным американского университета Джона Хопкинса, всего в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Во время переговоров о формировании Союзного государства России предлагала Белоруссии создать 12 наднациональных органов. Об этом говорится в последней, так называемой 31-й «дорожной карте» по интеграции двух стран, рассказали источники РБК.

  • В числе этих органов — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы.
  • Также предлагалось создать единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, рынков газа, нефти и электроэнергии.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах обсуждалось создание наднациональных органов. Источники РБК говорят, что летом-осенью 2019 года лидеры двух стран договорились принять сначала 30 «дорожных карт», а уже после, возможно, вернуться к проработке 31-й «карты».
  • Переговоры начали буксовать из-за нерешенных нефтяных разногласий, говорил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Договориться о цене на нефть и объемах поставок сторонам не удается потому, что Минск недоволен проводящимся в России налоговым маневром, из-за которого Белоруссия несет убытки.


Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

Часть московских ресторанов с 18 марта приостанавливают работу по обслуживанию гостей и переходят на формат доставки еды. Об этом сообщилаФедерация рестораторов и отельеров. Причина — падение доходов из-за распространения коронавирусной инфекции.

  • «Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования», — сообщили в федерации.
  • Организация попросила главу правительства Михаила Мишустина оказать меры поддержки отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий.
  • В частности, предлагается временно освободить предприятия общепита от уплаты налогов, ввести мораторий на взимание арендной платы и на проведение проверок, а также приостановить действие статей Гражданского кодекса, которые предусматривают наказание за задержку заработной платы.
Автор: Сергей Витько
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