Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
- Если в первый месяц прошлого года Россия поставила в КНР нефти почти на $2,8 млрд, то в этом году — на $2 млрд. В годовом выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал еще сильнее — на 36%.
- Аналитики уверены, что падение поставок — влияние мер против распространения коронавирусной инфекции.
- Несмотря на это Китай сохранил лидерство среди импортеров российской нефти. На втором месте по покупкам в январе — Нидерланды ($1,3 млрд), затем Германия (около $1 млрд) и Италия ($0,6 млрд).
Коронавирус выявили во всех странах Европы и американских штатах
Черногория стала последней европейской страной, в которой обнаружили коронавирус. 17 марта его нашли у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Обе побывали в местах, где ранее произошли вспышки заболевания. Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.