Что случилось за день. Главные новости РБК

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Лукашенко предложил два компромисса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые устроили забастовку. Они потребовали его отставки и проведения новых выборов. Во время разговора с ними он объяснил, в каком случае он согласится уйти и провести новые выборы.

Рабочие завода встретили президента Белоруссии Александра Лукашенко криками «Уходи!» и «Позор!». Также у него состоялся эмоциональный диалог с одним из рабочих, который призвал Лукашенко «застрелиться». «Я вас избивать здесь не буду. Не в моих интересах. Если хоть кто-то спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас тут толпа, а я — один!» — ответил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отказался уходить в отставку после выборов: «Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам». Однако в следующем выступлении уже допустил подобный сценарий: «Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас». По его словам, это возможно в случае принятия новой Конституции. «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь», — сказал он.

Во время встречи с рабочими Лукашенко также категорично поначалу отказывался от проведения новых выборов президента: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Однако позже снова заявил, что допускает перевыборы после принятия новой Конституции: «Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию. И даже «альтернативщики» не были против. Вы ее должны принять. На референдуме. <…> И по новой Конституции провести, если вы хотите, новые выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — заявил глава государства.

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