Что случилось за день. Главные новости РБК

У российского дипломата в Нидерландах нашли жучок
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли записывающее устройство, сообщил МИД. Российские дипломаты выразили нидерландской стороне протест. «Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в заявлении.
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Для разбирательства по этому делу в министерство вызвали временную поверенную в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлин. Ей необходимо как можно скорее принять меры, чтобы подобный инцидент не повторился, заявили в МИДе.
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Пока не сообщается, в чьих интересах велась слежка и в течение какого времени велась слежка. В июле Нидерланды подали иск против России по делу об авиакатастрофе рейса Malaysia Airlines над Донбассом, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала очередным ударом по двусторонним отношениям стран.
- 9 марта в окружном суде в Гааге начались слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777. Самолет, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над восточной частью Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Совместная следственная группа по авиакатастрофе пришла к выводу, что лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Кремль свою причастность к крушению самолета полностью отрицает.
Украина отозвала своего посла из Минска
Первый в истории отношений с Белоруссией отзыв посла глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил «недопустимыми действиями Минска». Это произошло после отказа Минска выдать задержанных россиян с двойным гражданством, которых Белоруссия называла «боевиками ЧВК».
- Посол Украины в Минске Игорь Кизим, как заявил Кулеба, отозван для консультаций в связи с тем, что в украино-белорусских отношениях возникла «новая реальность».
- По словам Кулебы, передача России задержанных в июле под Минском «вагнеровцев», в том числе и тех, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, подорвала доверие между Киевом и Минском.
- «Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси», — заявил Кулеба.
Личная инфляция россиян достигла рекорда
По данным исследовательского холдинга «Ромир», показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом.
- По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%. Как отметили в холдинге, «в июле 2020 года разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение».
- Методика расчета дефлятора — статистического индекса «Ромира» показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Она основана на анализе данных домохозяйств о их реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — отмечают эксперты.
- «Динамика индекса дефлятора объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 года активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин», — отмечается в исследовании. В свою очередь, Росстат, 12 августа впервые в этом году сообщивший о снижении за неделю индекса потребительских цен на 0,1%, объяснил это снижением цен на овощи. По официальным данным, они в среднем подешевели на 2,8%, в предыдущую неделю — на 2,3%, двумя неделями ранее — на 1,1%.