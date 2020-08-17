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Что случилось за день. Главные новости РБК

Предложения Лукашенко, жучок в машине атташе России в Нидерландах, из-за чего Киев отозвал посла из Минска, рекордная личная инфляция россиян. Главные новости — в обзоре РБК

Лукашенко предложил два компромисса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые устроили забастовку. Они потребовали его отставки и проведения новых выборов. Во время разговора с ними он объяснил, в каком случае он согласится уйти и провести новые выборы.

  • Рабочие завода встретили президента Белоруссии Александра Лукашенко криками «Уходи!» и «Позор!». Также у него состоялся эмоциональный диалог с одним из рабочих, который призвал Лукашенко «застрелиться». «Я вас избивать здесь не буду. Не в моих интересах. Если хоть кто-то спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас тут толпа, а я — один!» — ответил Лукашенко.
  • При этом президент Белоруссии отказался уходить в отставку после выборов: «Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам». Однако в следующем выступлении уже допустил подобный сценарий: «Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас». По его словам, это возможно в случае принятия новой Конституции. «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь», — сказал он.
  • Во время встречи с рабочими Лукашенко также категорично поначалу отказывался от проведения новых выборов президента: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Однако позже снова заявил, что допускает перевыборы после принятия новой Конституции: «Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию. И даже «альтернативщики» не были против. Вы ее должны принять. На референдуме. <…> И по новой Конституции провести, если вы хотите, новые выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — заявил глава государства.

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У российского дипломата в Нидерландах нашли жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли записывающее устройство, сообщил МИД. Российские дипломаты выразили нидерландской стороне протест. «Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в заявлении.

  • Для разбирательства по этому делу в министерство вызвали временную поверенную в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлин. Ей необходимо как можно скорее принять меры, чтобы подобный инцидент не повторился, заявили в МИДе.

  • Пока не сообщается, в чьих интересах велась слежка и в течение какого времени велась слежка. В июле Нидерланды подали иск против России по делу об авиакатастрофе рейса Malaysia Airlines над Донбассом, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала очередным ударом по двусторонним отношениям стран.

  • 9 марта в окружном суде в Гааге начались слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777. Самолет, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над восточной частью Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Совместная следственная группа по авиакатастрофе пришла к выводу, что лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Кремль свою причастность к крушению самолета полностью отрицает.
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Украина отозвала своего посла из Минска

Первый в истории отношений с Белоруссией отзыв посла глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил «недопустимыми действиями Минска». Это произошло после отказа Минска выдать задержанных россиян с двойным гражданством, которых Белоруссия называла «боевиками ЧВК».

  • Посол Украины в Минске Игорь Кизим, как заявил Кулеба, отозван для консультаций в связи с тем, что в украино-белорусских отношениях возникла «новая реальность».
  • По словам Кулебы, передача России задержанных в июле под Минском «вагнеровцев», в том числе и тех, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, подорвала доверие между Киевом и Минском.
  • «Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси», — заявил Кулеба.

Личная инфляция россиян достигла рекорда

По данным исследовательского холдинга «Ромир», показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом.

  • По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%. Как отметили в холдинге, «в июле 2020 года разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение».
  • Методика расчета дефлятора — статистического индекса «Ромира» показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Она основана на анализе данных домохозяйств о их реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — отмечают эксперты.
  • «Динамика индекса дефлятора объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 года активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин», — отмечается в исследовании. В свою очередь, Росстат, 12 августа впервые в этом году сообщивший о снижении за неделю индекса потребительских цен на 0,1%, объяснил это снижением цен на овощи. По официальным данным, они в среднем подешевели на 2,8%, в предыдущую неделю — на 2,3%, двумя неделями ранее — на 1,1%.
Автор: Сергей Саркисян
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