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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Москве назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции, СК выявил загрузивших фотографии нацистов на сайт «Бессмертного полка», Россия разрешила иностранным спортсменам вернуться; главное за выходные — в подборке РБК

Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что говорить об ослаблении режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, пока рано.

  • «До 21–22 числа [мая] говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — отметил он. Немерюк напомнил, что московские власти уже сделали первые шаги по снятию ограничений. Так, с 12 мая заработали промышленные и строительные предприятия.

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 18 мая в регионе возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на объектах ЖКХ. Также работать начнут промышленные предприятия. Для дальнейшего снятия ограничений он назвал три условия: снижение показателя распространения инфекции (по его словам, он сейчас составляет 0,9), достаточный уровень тестирования и наличие 50% свободных коек в больницах.

  • Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что для снятия ограничений в регионах необходимо, чтобы у них коэффициент распространения COVID-19 был меньше единицы, что указывает на спад эпидемии.

  • В Москве коэффициент распространения коронавируса удерживается менее единицы уже около недели. Так, в столице этот показатель составляет 0,78, а в области — 0,86. Эти коэффициенты удовлетворяют требованиям Роспотребнадзора для открытия предприятий непродовольственной торговли и возобновления работы отдельных учебных заведений.

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что во всех регионах России удалось остановить рост количества новых случаев заражения коронавирусом и стабилизировать ситуацию.

  • В связи с эпидемией коронавируса в Москве до 31 мая действует режим самоизоляции и масочный режим. Жителям столицы разрешено выходить из дома в продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку. При этом люди обязаны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Кроме того, в Москве и области введен пропускной режим для передвижения на личном или общественном транспорте, посещения больниц и поликлиник, выезда на работу.

  • Некоторые регионы России уже начали снимать ограничения. К примеру, в Ростовской области с 15 мая открыли МФЦ и продовольственные ярмарки, а со следующей недели в регионе возобновят работу автосалонов, магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских, химчисток и других предприятий бытовых услуг. В Башкирии отменили режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешили свободное передвижение. Власти Татарстана отменили пропускной режим, а также открыли предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами.

Сбербанк начнет переводить своих сотрудников в офис со следующей недели

С 18 мая в центральный офис Сбербанка на добровольной основе начнут возвращаться 30% рядовых сотрудников и 70% руководителей, сообщили РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель. Банк начал составлять списки тех, кто выйдет на работу в первую очередь.

  • Это решение не касается сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также руководители подразделений смогут вывести не более 30% персонала и лишь с их добровольного согласия.
  • Готовые выйти на работу сотрудники пройдут тест на COVID-19 за счет работодателя, после чего они будут должны сдавать анализы раз в несколько дней. Банк также обеспечит персонал средствами индивидуальной защиты.
  • Решение вернуть часть сотрудников в центральный офис объяснили необходимостью координировать и обеспечивать всю сеть офисов и всю деятельность по работе с бизнесом.
  • Другие крупные банки заявили, что не намерены переводить свой персонал, работающий удаленно, в офисы до 31 мая. Так, банк ВТБ, где 40% от общего числа сотрудников работают в офисе, намерен следить за развитием эпидемиологической обстановки в стране. Росбанк допускает перевод не более 15% сотрудников с 1 июня. МКБ будет ориентироваться на решения федеральных и муниципальных властей.

Россия ввела первые послабления для иностранных граждан

Правительство России разрешило иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну в ближайшее время при наличии действующего договора с российской спортивной организацией.

  • В кабмине объяснили свое решение тем, что это поможет профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
  • Прибывших в Россию иностранцев обяжут пройти двухнедельный карантин.
  • Запрет на въезд иностранным гражданам был введен с 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально ограничения действовали до 1 мая, но позднее окончание действия запрета сдвинули на неопределенный срок.
  • Российский футбольный союз рекомендовал возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги с 21 июня. Организация подготовила специальный регламент, по которому матчи проведут в условиях эпидемии.

СК выявил четверых причастных к публикации фотографий нацистов в ходе онлайн-акции «Бессмертного полка»

Следователи провели обыски и допросы подозреваемых в загрузке фотографий нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка» 9 мая.

  • Среди подозреваемых оказались четверо жителей Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. Следователи выяснили, что их объединяет участие в одних и тех же сообществах в социальных сетях. Один из причастных к публикации уже имеет одну судимость за преступление экстремистского характера.
  • Трое мужчин, разместивших фотографии нацистских преступников в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк», признали свою вину и раскаялись, назвав свой поступок «неудавшейся шуткой».
  • В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».
Автор: Виктория Тютина
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