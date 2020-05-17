Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что говорить об ослаблении режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, пока рано.

«До 21–22 числа [мая] говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — отметил он. Немерюк напомнил, что московские власти уже сделали первые шаги по снятию ограничений. Так, с 12 мая заработали промышленные и строительные предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 18 мая в регионе возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на объектах ЖКХ. Также работать начнут промышленные предприятия. Для дальнейшего снятия ограничений он назвал три условия: снижение показателя распространения инфекции (по его словам, он сейчас составляет 0,9), достаточный уровень тестирования и наличие 50% свободных коек в больницах.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что для снятия ограничений в регионах необходимо, чтобы у них коэффициент распространения COVID-19 был меньше единицы, что указывает на спад эпидемии.

В Москве коэффициент распространения коронавируса удерживается менее единицы уже около недели. Так, в столице этот показатель составляет 0,78, а в области — 0,86. Эти коэффициенты удовлетворяют требованиям Роспотребнадзора для открытия предприятий непродовольственной торговли и возобновления работы отдельных учебных заведений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что во всех регионах России удалось остановить рост количества новых случаев заражения коронавирусом и стабилизировать ситуацию.

В связи с эпидемией коронавируса в Москве до 31 мая действует режим самоизоляции и масочный режим. Жителям столицы разрешено выходить из дома в продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку. При этом люди обязаны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Кроме того, в Москве и области введен пропускной режим для передвижения на личном или общественном транспорте, посещения больниц и поликлиник, выезда на работу.