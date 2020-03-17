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Что случилось за день. Главные новости РБК

Все главные новости дня так или иначе касаются одной темы — коронавируса. Сколько в России зараженных, какие меры предпринимает правительство, сколько продлится пандемия; обо всем этом — в обзоре РБК.

Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

За последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом. Общее их количество достигло 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • В десяти из них передача инфекции произошла внутри страны, остальные — «завозные». У 106 человек заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, рассказала она.
  • По последним данным SCMP, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 182 тыс. человек, более 7 тыс. заболевших скончались.


Правительство и бизнес начали предлагать меры для поддержки экономики из-за пандемии

Правительство и Центробанк в совместном заявлении перечислили меры по поддержке экономики в условиях пандемии. Свои предложения высказал и бизнес.

  • Среди них — отсрочка по уплате аренды для малых и средних предприятий, отсрочка взыскания налогов для авиации и туротрасли, обнуление импортных пошлин, отмена штрафных санкций для поставщиков за срыв госконтрактов.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов в свою очередь предложил правительству оплатить «вирусные» больничные за счет властей, полностью освободить от налогов и проверок малый и средний бизнес, приостановить контроль и надзор, а также вступление новых законов.
  • Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун призвал власти обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на полеты через аэропорты Московского региона (сейчас ставка налога составляет 10%) и ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов.
  • Глава Сбербанка Герман Греф назвал алкоголь важным товаром для тех, кто оказался в режиме самоизоляции, и предложил легализовать продажи через интернет алкоголя и лекарств. Последнее предложение было одобрено Владимиром Путиным. Президент подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, переносится на следующий год. Решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с пандемией коронавируса.

  • Принимать первенство готовились Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
  • Сборная России попала в группу В вместе с Данией, Финляндией и Бельгией. Стартовать подопечные Станислава Черчесова должны были матчем с бельгийцами.


Пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь волнами, заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер. Этот федеральный институт Германии изучает инфекционные заболевания и непереносимые болезни.

  • Продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеет COVID-19 и приобретет к ней иммунитет, считает Вилер.
  • По его оценке, переболеть новой болезнью могут 60–70% населения Земли, однако пока нельзя сказать, каким в итоге окажется уровень смертности. Сейчас он составляет 3,9%.
Автор: Сергей Витько
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