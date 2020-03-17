Что случилось за день. Главные новости РБК

Все главные новости дня так или иначе касаются одной темы — коронавируса. Сколько в России зараженных, какие меры предпринимает правительство, сколько продлится пандемия; обо всем этом — в обзоре РБК.

Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

За последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом. Общее их количество достигло 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В десяти из них передача инфекции произошла внутри страны, остальные — «завозные». У 106 человек заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, рассказала она.

По последним данным SCMP, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 182 тыс. человек, более 7 тыс. заболевших скончались.



Правительство и бизнес начали предлагать меры для поддержки экономики из-за пандемии

Правительство и Центробанк в совместном заявлении перечислили меры по поддержке экономики в условиях пандемии. Свои предложения высказал и бизнес.