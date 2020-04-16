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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Проекты для борьбы с коронавирусом, США и Германия задумались об отмене карантина, пострадавшим компаниям отказали в поддержке по формальным причинам, США увидели угрозу в российской ракете — главные новости в обзоре РБК

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил вице-премьеру Андрею Белоусову поддержать 25 медицинских проектов для борьбы с эпидемией коронавируса.

  • Среди предложенных проектов — производство одобренного в Китае препарата «Фавипиравир»; браслет «Хилби» для мониторинга здоровья людей на карантине; «умные» очки VR/AR, которые позволят врачам удаленно взаимодействовать друг с другом, имея при этом свободные руки, и др.
  • Песков считает, что для борьбы с коронавирусом недостаточно разработать три-четыре новых препарата. «Нам нужно, чтобы система понимала, что человек заболел, даже если сам он этого еще не осознал. COVID-19 часто начинается бессимптомно, а затем происходит резкое ухудшение состояния», — сказал он.
  • В списке предложенных проектов есть как готовые решения, которые государство может рекомендовать применять сразу, так и те, для запуска которых требуются снятие регуляторных барьеров или дополнительные инвестиции.


США и Германия начали подготовку к отмене карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер. Со следующей недели в стране откроют магазины площадью не больше 800 кв.м, веломагазины и книжные, а с 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.

  • Частично снять ограничения, по словам Меркель, позволяет определенный прогресс в борьбе с распространением коронавируса. Из 133 тыс. заболевших в Германии вылечились 72 тыс. человек, а умерли 3800. При этом канцлер отметила, что полного возвращения к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев.
  • В то же время о возможной отмене карантинных ограничений заговорил и президент США Дональд Трамп. Его страна находится на первом месте по числу зараженных (634 тыс.) и умерших (30 тыс.) от коронавируса. При этом выздоровели 52 тыс. человек.
  • По словам Трампа, государство преодолело пик по числу случаев заражения. В этой связи 16 апреля власти расскажут о рекомендациях, связанных со снятием ограничений из-за пандемии.


Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Большинство объявленных властями антикризисных мер касаются определенных правительством отраслей, в том числе туризма, авиаперевозок, общепита, гостиниц, непродовольственного ретейла и др.

  • То есть льготы распространяются только на юрлиц и ИП, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
  • Однако из-за несовпадения ОКВЭД с фактическими видами деятельности ряд пострадавших компаний не может получить помощь от государства по формальным основаниям.
  • О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). ОНФ уже направил в Минэкономразвития письмо с просьбой разобраться в ситуации.


В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США утверждает, что Россия проводит испытания ракеты, которая способна уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Это является угрозой для космических систем США.

  • В заявлении указано, что испытание произошло после маневров российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543», которые, по данным США, находились в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245 (известен под названием KH-11).
  • Глава космического командования ВВС Джон Реймонд назвал лицемерными высказывания России в поддержку контроля над вооружениями в космосе, «направленными на ограничение возможностей США». При этом сама Москва, указал он, не намерена сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия.
Автор: Сергей Витько
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