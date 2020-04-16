Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Проекты для борьбы с коронавирусом, США и Германия задумались об отмене карантина, пострадавшим компаниям отказали в поддержке по формальным причинам, США увидели угрозу в российской ракете — главные новости в обзоре РБК

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил вице-премьеру Андрею Белоусову поддержать 25 медицинских проектов для борьбы с эпидемией коронавируса.

Среди предложенных проектов — производство одобренного в Китае препарата «Фавипиравир»; браслет «Хилби» для мониторинга здоровья людей на карантине; «умные» очки VR/AR, которые позволят врачам удаленно взаимодействовать друг с другом, имея при этом свободные руки, и др.

Песков считает, что для борьбы с коронавирусом недостаточно разработать три-четыре новых препарата. «Нам нужно, чтобы система понимала, что человек заболел, даже если сам он этого еще не осознал. COVID-19 часто начинается бессимптомно, а затем происходит резкое ухудшение состояния», — сказал он.

В списке предложенных проектов есть как готовые решения, которые государство может рекомендовать применять сразу, так и те, для запуска которых требуются снятие регуляторных барьеров или дополнительные инвестиции.



США и Германия начали подготовку к отмене карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер. Со следующей недели в стране откроют магазины площадью не больше 800 кв.м, веломагазины и книжные, а с 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.