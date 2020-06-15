Что случилось за день. Главные новости РБК

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Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

Власти Челябинской области и Якутии решили не проводить 24 июня парад Победы из-за риска распространения коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали почти 5 тыс. случаев COVID-19, в Якутии — 3 тыс. заболевших.

Еще в одном регионе, Пензенской области, парад решили перенести на более позднюю дату. «24 июня мы не будем проводить парад», — сказал губернатор региона Иван Белозерцев. В Пензенской области выявлено 3823 случая заражения коронавирусом.

В Кремле «с абсолютным пониманием» отнеслись к этим решениям. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководители регионов лучше знают, как у них обстоит ситуация с коронавирусом, и могут самостоятельно принимать решения об ограничениях.