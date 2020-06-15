Что случилось за день. Главные новости РБК

Два региона отменили парад Победы, американца в Москве осудили за шпионаж, Россия вышлет двух чешских дипломатов, перестрелка в Москве; главные новости — в обзоре РБК
Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса
Власти Челябинской области и Якутии решили не проводить 24 июня парад Победы из-за риска распространения коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали почти 5 тыс. случаев COVID-19, в Якутии — 3 тыс. заболевших.
Еще в одном регионе, Пензенской области, парад решили перенести на более позднюю дату. «24 июня мы не будем проводить парад», — сказал губернатор региона Иван Белозерцев. В Пензенской области выявлено 3823 случая заражения коронавирусом.
В Кремле «с абсолютным пониманием» отнеслись к этим решениям. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководители регионов лучше знают, как у них обстоит ситуация с коронавирусом, и могут самостоятельно принимать решения об ограничениях.
На фоне распространения коронавируса парад Победы в текущем году перенесли с 9 мая на 24 июня. В Москве и Санкт-Петербурге он пройдет, несмотря на запрет на массовые мероприятия. Однако мэр столицы Сергей Собянин посоветовал жителям посмотреть праздничные мероприятия «по телевизору».
Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам тюрьмы в России
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК России).
Видео: Пресс-служба Мосгорсуда
По данным гособвинения, как писали СМИ, Уилан получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с секретной информацией. Его задержали в конце декабря 2018 года. Это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».
Сам Уилан свою вину отрицает. Свое преследование он связал с желанием сотрудника ФСБ выслужиться перед начальством.
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить американца, которого «лишили гарантий на справедливый суд». Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил, что американца могут обменять на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах.
В Кремле не стали комментировать эту информацию. Дмитрий Песков лишь подчеркнул, что Уилан не может считаться политическим заложником: «Он осужден решением суда. В решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом».
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Дипломатический скандал между Россией и Чехией подходит к концу: обе стороны ограничились высылкой дипломатов.
Скандал разгорелся после апрельской публикации чешского издания Respekt. В ней говорилось о россиянине, который якобы привез в Чехию яд рицин с целью отравить чиновников, причастных к демонтажу памятника маршалу Коневу. В Кремле эту статью назвали газетной уткой.
Позднее власти Чехии выяснили, что причиной скандала стал конфликт в российском посольстве, в ходе которого дипломат передал спецслужбам страны ложную информацию о якобы задуманном отравлении. В результате Прага решила выслать двух российских дипломатов, на что российский МИД пообещал зеркальный ответ.
В понедельник, 15 июня, МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов. Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что этот шаг был ожидаемым. По ее словам, проблему, которая возникла не на чешской стороне, можно считать решенной.
В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка с полицией
На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка с участием сотрудников Госавтоинспекции, в результате которой полицейские получили ранения.
Изначально сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист, которого те остановили за нарушение правил дорожного движения. Однако позднее в столичном главке МВД уточнили, что зачинщиком был не водитель такси, а проходивший мимо мужчина.
Подозреваемый начал стрельбу из, предположительно, травматического оружия. Двое сотрудников ДПС получили ранения, но, несмотря на это, сумели открыть ответный огонь и затем задержать злоумышленника. Последний получил ранения.
Источники РБК сообщили, что стрелявшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Стрельбу он открыл из переделанного под боевое оружие газового пистолета. Его проверят на причастность к террористическим организациям.