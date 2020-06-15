Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Общество, 19:45 В сети появилась копия сайта Privnote. Она крадет биткоины пользователей Крипто, 19:33 СМИ узнали о планах заполнять стадионы РПЛ на 30% вместимости Спорт, 19:31 Роструд напомнил о повышенной оплате в день голосования по Конституции Общество, 19:24 Адвокат объяснила опьянение Михаила Ефремова Общество, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:12 Осознанные запросы: чего хотят пользователи приложений для медитаций Pro, 19:11 В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских Общество, 19:05 Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем Политика, 19:00 Goldman Sachs предсказал рост акций General Motors более чем на 30% Quote, 18:37 Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса Технологии и медиа, 18:33 Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Общество, 18:24 Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского Общество, 18:21 Открывший огонь по полиции на Ленинском проспекте умер в больнице Общество, 18:18
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Два региона отменили парад Победы, американца в Москве осудили за шпионаж, Россия вышлет двух чешских дипломатов, перестрелка в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

Власти Челябинской области и Якутии решили не проводить 24 июня парад Победы из-за риска распространения коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали почти 5 тыс. случаев COVID-19, в Якутии — 3 тыс. заболевших.

  • Еще в одном регионе, Пензенской области, парад решили перенести на более позднюю дату. «24 июня мы не будем проводить парад», — сказал губернатор региона Иван Белозерцев. В Пензенской области выявлено 3823 случая заражения коронавирусом.
  • В Кремле «с абсолютным пониманием» отнеслись к этим решениям. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководители регионов лучше знают, как у них обстоит ситуация с коронавирусом, и могут самостоятельно принимать решения об ограничениях.

Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

  • На фоне распространения коронавируса парад Победы в текущем году перенесли с 9 мая на 24 июня. В Москве и Санкт-Петербурге он пройдет, несмотря на запрет на массовые мероприятия. Однако мэр столицы Сергей Собянин посоветовал жителям посмотреть праздничные мероприятия «по телевизору».


Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам тюрьмы в России

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК России).

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда
Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

  • По данным гособвинения, как писали СМИ, Уилан получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с секретной информацией. Его задержали в конце декабря 2018 года. Это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».
  • Сам Уилан свою вину отрицает. Свое преследование он связал с желанием сотрудника ФСБ выслужиться перед начальством.
  • Глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить американца, которого «лишили гарантий на справедливый суд». Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил, что американца могут обменять на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах.
  • В Кремле не стали комментировать эту информацию. Дмитрий Песков лишь подчеркнул, что Уилан не может считаться политическим заложником: «Он осужден решением суда. В решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом».


Россия вышлет двух чешских дипломатов

Дипломатический скандал между Россией и Чехией подходит к концу: обе стороны ограничились высылкой дипломатов.

  • Скандал разгорелся после апрельской публикации чешского издания Respekt. В ней говорилось о россиянине, который якобы привез в Чехию яд рицин с целью отравить чиновников, причастных к демонтажу памятника маршалу Коневу. В Кремле эту статью назвали газетной уткой.
  • Позднее власти Чехии выяснили, что причиной скандала стал конфликт в российском посольстве, в ходе которого дипломат передал спецслужбам страны ложную информацию о якобы задуманном отравлении. В результате Прага решила выслать двух российских дипломатов, на что российский МИД пообещал зеркальный ответ.
  • В понедельник, 15 июня, МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов. Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что этот шаг был ожидаемым. По ее словам, проблему, которая возникла не на чешской стороне, можно считать решенной.

В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка с полицией

На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка с участием сотрудников Госавтоинспекции, в результате которой полицейские получили ранения.

  • Изначально сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист, которого те остановили за нарушение правил дорожного движения. Однако позднее в столичном главке МВД уточнили, что зачинщиком был не водитель такси, а проходивший мимо мужчина.
  • Подозреваемый начал стрельбу из, предположительно, травматического оружия. Двое сотрудников ДПС получили ранения, но, несмотря на это, сумели открыть ответный огонь и затем задержать злоумышленника. Последний получил ранения.
  • Источники РБК сообщили, что стрелявшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Стрельбу он открыл из переделанного под боевое оружие газового пистолета. Его проверят на причастность к террористическим организациям.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter