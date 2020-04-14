Что случилось за день. Главные новости РБК

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Экономисты призвали власти раздать деньги людям, ограничение на торговлю масками сняли, у водителей в Москве начнут проверять пропуска, как «каникулы» повлияют на непродовольственные магазины; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Группа российских либеральных экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, в своем докладе призвали власти потратить половину ФНБ, включить печатный станок Центробанка и раздавать деньги людям.

Эксперты рассматривают несколько сценариев развития кризиса, в самом оптимистичном из которых на поддержку экономики придется потратить 4–6% ВВП, а в самом радикальном — 8–10%. Сейчас власти планируют направить на эти цели только 1,5% ВВП.

Помимо использования половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), эксперты призывают списать предприятиям, которые сохранили 70% занятости, задолженность по налоговым платежам и кредитам.

Экономисты предупреждают, что недостаточная помощь гражданам может привести к социальным возмущениям. Предотвратить это можно путем выплаты каждому единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. В течение года это можно было бы сделать три раза.

Власти объяснили отказ от ограничений на торговлю медицинскими масками

В начале апреля правительство ограничило оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в том числе медицинскими масками, перчатками, марлей и респираторами. Единым поставщиком этих товаров стала дочерняя компания «Ростеха» — «Росхимзащита».