Что случилось за день. Главные новости РБК
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Группа российских либеральных экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, в своем докладе призвали власти потратить половину ФНБ, включить печатный станок Центробанка и раздавать деньги людям.
- Эксперты рассматривают несколько сценариев развития кризиса, в самом оптимистичном из которых на поддержку экономики придется потратить 4–6% ВВП, а в самом радикальном — 8–10%. Сейчас власти планируют направить на эти цели только 1,5% ВВП.
- Помимо использования половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), эксперты призывают списать предприятиям, которые сохранили 70% занятости, задолженность по налоговым платежам и кредитам.
- Экономисты предупреждают, что недостаточная помощь гражданам может привести к социальным возмущениям. Предотвратить это можно путем выплаты каждому единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. В течение года это можно было бы сделать три раза.
Власти объяснили отказ от ограничений на торговлю медицинскими масками
В начале апреля правительство ограничило оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в том числе медицинскими масками, перчатками, марлей и респираторами. Единым поставщиком этих товаров стала дочерняя компания «Ростеха» — «Росхимзащита».