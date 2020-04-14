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Что случилось за день. Главные новости РБК

Экономисты призвали власти раздать деньги людям, ограничение на торговлю масками сняли, у водителей в Москве начнут проверять пропуска, как «каникулы» повлияют на непродовольственные магазины; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Группа российских либеральных экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, в своем докладе призвали власти потратить половину ФНБ, включить печатный станок Центробанка и раздавать деньги людям.

  • Эксперты рассматривают несколько сценариев развития кризиса, в самом оптимистичном из которых на поддержку экономики придется потратить 4–6% ВВП, а в самом радикальном — 8–10%. Сейчас власти планируют направить на эти цели только 1,5% ВВП.
  • Помимо использования половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), эксперты призывают списать предприятиям, которые сохранили 70% занятости, задолженность по налоговым платежам и кредитам.
  • Экономисты предупреждают, что недостаточная помощь гражданам может привести к социальным возмущениям. Предотвратить это можно путем выплаты каждому единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. В течение года это можно было бы сделать три раза.

Власти объяснили отказ от ограничений на торговлю медицинскими масками

В начале апреля правительство ограничило оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в том числе медицинскими масками, перчатками, марлей и респираторами. Единым поставщиком этих товаров стала дочерняя компания «Ростеха» — «Росхимзащита».

  • Однако во вторник, 14 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, которым приостановил действие этого постановления.
  • В Минпромторге объяснили это решение готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции.
  • Но в случае необходимости действие постановления может быть возобновлено, добавили в министерстве.


У всех водителей в Москве и Подмосковье начнут проверять пропуска

С 15 апреля в Москве и Московской области наличие пропусков станет обязательным для водителей и пассажиров. Полиция обещает проверять их наличие на въездах и выездах из всех муниципальных образований, в том числе при въезде в столицу.

  • Если пропуска не будет, полицейские будут составлять протокол по ст. 3.1.18 КоАП Москвы о нарушении требований в период режима повышенной готовности. Штраф по этой статье может составлять до 5 тыс. руб.
  • По данным столичной мэрии, пропуска получили уже 3,2 млн человек. При этом отказано было 900 тыс. заявителей. Все из-за неверных сведений в заявке. Тем, кто пытается получить пропуск, используя некорректную информацию, будет грозить наказание, предупредили власти.


Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

После периода нерабочих дней, объявленных Владимиром Путиным, многие непродовольственные магазины так и не откроются, предсказал основатель косметической компании «Первое решение» Андрей Трубников.

  • Сам бизнесмен планирует закрыть до 30% своих точек. «В худшем варианте останется только пять магазинов», — сообщил он РБК. Сейчас «Первое решение» владеет в России 45 точками под брендом Natura Siberica и 41 — под брендом Organic Shop.
  • «Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли, для того чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда», — рассказал Трубников. Однако в текущих условиях сохранять такие магазины он не видит смысла.
  • Теперь Natura Siberica планирует переключиться на онлайн-продажи косметики и производство санитайзеров.
  • Бизнесмен признался, что иногда у него бывают приступы бешенства и хочется кого-нибудь уволить, в основном из-за некомпетентности и инертности сотрудников. «Хотелось бы водки выпить, но я не могу себе позволить. <…> Приходится держаться с такими средствами, как валерьянка», — сказал он.
Автор: Сергей Витько
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