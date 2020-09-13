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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В России провели первые многодневные выборы, Дания собралась «переосмыслить» «Северный поток-2», архитекторы и коммунисты поспорили о судьбе Мавзолея, Центробанк выявил новую мошенническую схему. Главные новости — в обзоре РБК

В России впервые на выборах голосовали несколько дней

11 сентября в России начались региональные и местные выборы. Впервые в истории страны они проходят в течение трех дней: 11 и 12 сентября стали днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем. Граждане 18 регионов выбирают губернаторов, 11 регионов — депутатов местных законодательных органов, 28 регионов — депутатов в Госдуму и региональные заксобрания, 22 регионов — местных депутатов.

  • На выборах главы ЕАО лидирует единоросс Ростислав Гольдштейн, на Камчатке — врио главы региона Владимир Солодов, также экзитполы показывают победу врио губернатора Игоря Кобзева в Иркутской области. В ХМАО парламент переизбрал Наталью Комарову на третий срок, а в НАО утвердил в должности Юрия Бездудного.
  • На выборах в законодательные органы государственной власти регионов самую высокую явку в первый день зафиксировали в Белгородской области (24,12%), а самую низкую — в Новосибирской (7,8%). На выборах губернаторов самую высокую явку на досрочное голосование выявили в Татарстане. В Общественной палате заявили, что активность избирателей на выборах выше, чем при голосовании по поправкам в Конституцию.
  • В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Были проблемные сообщения. Движение «Голос» сообщало о нескольких тысячах нарушений, в числе которых помехи работе наблюдателей и журналистов, принуждение к голосованию и подкуп избирателей.

Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Политика
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

Дания переосмыслит «Северный поток-2» после отравления Навального

Копенгаген предложил вынести на обсуждение дальнейшую судьбу газопровода «Северный поток-2» из-за заявлений немецкого правительства об отравлении российского политика Алексея Навального.

  • Премьер-министр Дании Метте Фредриксен напомнила, что всегда выступала против проекта трубопровода, и заявила, что Европе нужна независимость от российского газа.
  • Politico назвало шесть возможных способов отказа Германии от завершения строительства «Северного потока-2» при снятии с себя прямой ответственности за это решение. Издание в числе прочих перечислило общий запрет на импорт российского газа, отзыв надзорными органами ранее выданных разрешений, пособничество властям США. В некоторых случаях Nord Stream 2 может подать в суд на Германию, заявив, что ущерб способен достигнуть стоимости самого трубопровода — около €9,5 млрд, поясняет Politico.
  • Дания была последней европейской страной, которая в октябре 2019 года разрешила укладывать газопровод в своих водах. Оператор проекта Nord Stream 2 добивался этого 2,5 года.
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Архитекторы и коммунисты поспорили о судьбе Мавзолея

Союз архитекторов России (СА России) объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади. По словам президента союза Николая Шумакова, после захоронения тела политика здание могло бы стать филиалом Музея архитектуры им. Щусева.

  • «Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому как филиал Музея архитектуры это довольно интересное предложение», — пояснил Шумаков. При этом он отметил, что Мавзолей находится под охраной ЮНЕСКО и перестраивать или перепланировать его нежелательно.
  • С идеей Шумакова не согласился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, предложение и объявленный СА конкурс — «грязная провокация людей, которые ничего общего не имеют ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой». Зюганов отметил, что ничего, кроме презрения, такие инициативы не вызывают.
  • Режиссер и сценарист Александр Сокуров, которого в СА назвали одним из членов жюри предстоящего конкурса, сообщил, что пока еще не получал приглашение судить конкурсантов и не принял решение о своем участии в жюри. Сокуров отметил, что если будет принято решение о захоронении Ленина, то «надо убрать тогда не только его, но и весь некрополь в Кремлевской стене».

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с использованием голосового меню

После утечки данных покупателей маркетплейса Joom ЦБ обнаружил, каким образом злоумышленники смогли получить сведения о банковских счетах клиентов при помощи номеров телефонов и последних цифр номера карты.

  • Мошенники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в один из банков, что позволяло узнать об остатках на счетах своих потенциальных жертв. Впоследствии полученные сведения использовались при обзвоне клиентов банков, чтобы выдавать себя за сотрудников кредитных организаций и втираться в доверие к жертвам.
  • Представитель ЦБ сообщил РБК, что новая схема стала осуществима из-за действий одного из банков, который не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов.
  • В ЦБ отметили, что телефонный номер сейчас не может считаться безопасным идентификатором клиента, поскольку злоумышленники научились подменять номера.
Авторы: Анастасия Батманова, Михаил Котляр
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