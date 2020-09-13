Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В России провели первые многодневные выборы, Дания собралась «переосмыслить» «Северный поток-2», архитекторы и коммунисты поспорили о судьбе Мавзолея, Центробанк выявил новую мошенническую схему. Главные новости — в обзоре РБК

В России впервые на выборах голосовали несколько дней

11 сентября в России начались региональные и местные выборы. Впервые в истории страны они проходят в течение трех дней: 11 и 12 сентября стали днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем. Граждане 18 регионов выбирают губернаторов, 11 регионов — депутатов местных законодательных органов, 28 регионов — депутатов в Госдуму и региональные заксобрания, 22 регионов — местных депутатов.