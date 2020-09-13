Что произошло за выходные. Главные новости РБК
В России впервые на выборах голосовали несколько дней
11 сентября в России начались региональные и местные выборы. Впервые в истории страны они проходят в течение трех дней: 11 и 12 сентября стали днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем. Граждане 18 регионов выбирают губернаторов, 11 регионов — депутатов местных законодательных органов, 28 регионов — депутатов в Госдуму и региональные заксобрания, 22 регионов — местных депутатов.
- На выборах главы ЕАО лидирует единоросс Ростислав Гольдштейн, на Камчатке — врио главы региона Владимир Солодов, также экзитполы показывают победу врио губернатора Игоря Кобзева в Иркутской области. В ХМАО парламент переизбрал Наталью Комарову на третий срок, а в НАО утвердил в должности Юрия Бездудного.
- На выборах в законодательные органы государственной власти регионов самую высокую явку в первый день зафиксировали в Белгородской области (24,12%), а самую низкую — в Новосибирской (7,8%). На выборах губернаторов самую высокую явку на досрочное голосование выявили в Татарстане. В Общественной палате заявили, что активность избирателей на выборах выше, чем при голосовании по поправкам в Конституцию.
- В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Были проблемные сообщения. Движение «Голос» сообщало о нескольких тысячах нарушений, в числе которых помехи работе наблюдателей и журналистов, принуждение к голосованию и подкуп избирателей.