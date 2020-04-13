Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти, банки попросили доступ ко всем счетам заемщиков, РПЦ отреагировала на сообщения о штрафах для прихожан, сколько москвичей согласны на ограничение прав; главные новости — в обзоре РБК

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти

По итогам четырехдневных переговоров страны ОПЕК+ заключили новую сделку по сокращению добычи нефти. Часть членов G20, включая США и Канаду, пообещали снизить производство сырья самостоятельно. Таким образом, общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр./сутки.

Участники сделки ОПЕК+ (23 страны, включая Россию) снизят добычу на 9,7 млн барр./сутки с мая по июнь. Далее объемы сокращения будут снижаться. Соглашение продлится до начала мая 2022 года.

Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 млн барр./сутки. Кроме того, страны G20 снизят добычу еще на 3,7 млн барр./сутки.

Такое масштабное сокращение добычи соответствует резкому падению спроса из-за распространения пандемии коронавируса. «Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей», — заявил российский министр энергетики Александр Новак.

Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Многие жители столицы (69%) готовы пожертвовать некоторыми своими правами для борьбы с пандемией, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Это на 9 п.п. выше, чем было в начале марта.