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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти, банки попросили доступ ко всем счетам заемщиков, РПЦ отреагировала на сообщения о штрафах для прихожан, сколько москвичей согласны на ограничение прав; главные новости — в обзоре РБК

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти

По итогам четырехдневных переговоров страны ОПЕК+ заключили новую сделку по сокращению добычи нефти. Часть членов G20, включая США и Канаду, пообещали снизить производство сырья самостоятельно. Таким образом, общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр./сутки.

  • Участники сделки ОПЕК+ (23 страны, включая Россию) снизят добычу на 9,7 млн барр./сутки с мая по июнь. Далее объемы сокращения будут снижаться. Соглашение продлится до начала мая 2022 года.
  • Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 млн барр./сутки. Кроме того, страны G20 снизят добычу еще на 3,7 млн барр./сутки.
  • Такое масштабное сокращение добычи соответствует резкому падению спроса из-за распространения пандемии коронавируса. «Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей», — заявил российский министр энергетики Александр Новак.

Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Многие жители столицы (69%) готовы пожертвовать некоторыми своими правами для борьбы с пандемией, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Это на 9 п.п. выше, чем было в начале марта.

  • В основном согласны на ограничение своих прав граждане в возрасте 39–45 лет (73%) и со средним образованием (77%).
  • Почти треть (28%) опрошенных не согласны с подобными ограничениями (на 3 п.п. меньше по сравнению с мартом). Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также с высшим образованием или ученой степенью (31%).
  • По данным на 12 апреля, в столице зафиксировано 10 158 случаев заражения (в целом по России — 15 770), умерли 70 человек (соответственно 130), выздоровели 687 (1291). С 13 апреля власти начнут выдавать жителям цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России обсуждают идею создания системы, которая позволит банкам оперативно оценивать изменение доходов заемщиков, в том числе претендентов на кредитные каникулы.

  • Закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии и карантинных мер был принят 3 апреля. Он позволяет гражданам, ИП и малому бизнесу получить отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев.
  • Банку дается на принятие решения всего пять рабочих дней. За это время довольно сложно получить оперативные данные как от клиентов, так и от госорганов, отмечают участники рынка.
  • В связи с этим они предлагают создать инфраструктуру, которая позволит моделировать оценку дохода заемщика в зависимости от его операций по картам, выпущенным всеми банками, и от движения средств по счетам.
  • Такой способ проверки помимо данных из ФНС и ПФР поможет быстро принимать решение о кредитных каникулах по новому закону. Другие методы требуют больше времени и не дают представления о неофициальных заработках.

В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве

В Вербное воскресенье, 12 апреля, в Москве, несмотря на ограничения властей, в церквях прошли службы. Несколько прихожан получили протоколы об административном нарушении, сообщили правозащитники.

  • Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что предписание о богослужениях без прихожан вступает в силу не в воскресенье, а на следующий день, 13 апреля.
  • Если посетившие храм не входят в группу риска и не должны соблюдать карантин из-за коронавируса, то причина, по которой они получили штраф, не ясна, отметил Легойда.
  • Вместе с тем представитель РПЦ напомнил о просьбе священников в период пандемии коронавируса совершать молитву дома.
Автор: Сергей Витько
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