Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43 В партии Порошенко предложили найти вину России в крушении Boeing в Иране Политика, 18:38 «Сибирь» отыграла у «Куньлуня» отставание в три шайбы и победила Спорт, 18:37 Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Бизнес, 18:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:31 Путь франчайзинга: в будущее или в никуда Pro, 18:29 Мужчины обогнали женщин в тратах к Новому году Общество, 18:26 Акции «Газпром нефти» подскочили на 5,6% Quote, 18:19 Почему эти фильмы лучшие: 9 претендентов на «Оскар» 2020 Стиль, 18:09 СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус Общество, 18:07 Адвокат заявил о признании процесса против экс-главы Пакистана незаконным Политика, 17:52 Эрдоган сообщил о планах приехать на берлинскую конференцию по Ливии Политика, 17:47
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Британские офшоры решили сотрудничать с ФНС, МИД посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Иран по ночам, Борис Ротенберг проиграл в европейском суде, Россия не вошла в число номинантов на «Оскар»; главные новости — в обзоре РБК

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян


В прошлом году ФНС исключила из своего списка партнеров по автообмену информацией несколько низконалоговых юрисдикций. Среди них были британские острова Мэн, Гернси и Джерси. Решение ФНС было связано с тем, что эти юрисдикции отказались передавать России данные о счетах и активах россиян.

  • Несмотря на это в 2020 году эти острова включили Россию в свои списки партнеров по автообмену. Эксперты отмечают, что это не гарантирует передачу данных. Не исключено, что Мэн, Гернси и Джерси как отдельные административные единицы Великобритании вновь откажутся от автообмена.
  • Если они все же передадут России финансовую информацию, ФНС обещает вернуть их в список сотрудничающих стран.
  • Автообмен важен как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года российским резидентам разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую на счета физлиц в иностранных банках, расположенных на территориях стран-партнеров по автообмену.


МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

После того как Иран признал вину за гибель украинского Boeing, российский МИД выпустил рекомендации для «Аэрофлота», единственной российской авиакомпании, выполняющей полеты в Тегеран.

  • МИД рекомендовал перевозчику летать из Москвы в столицу Ирана и обратно только в светлое время суток. Авиакомпания уже изменила сетку расписания: время вылета из Москвы перенесено с вечера на раннее утро.
  • Катастрофа Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) произошла 8 января. Сначала в Тегеране объяснили крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня признали, что самолет был непреднамеренно сбит иранскими ПВО, которые готовились к американской атаке и приняли самолет за ракету.
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что алгоритмы работы ПВО не зависят от времени суток: обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов. Однако США чаще всего практикуют нанесение ударов именно в ночное время. Рекомендации МИДа также могут быть ориентированы на иранские зенитно-артиллерийские комплексы, которые не имеют радиолокатора и работают по видеоизображению, то есть зависят от времени суток.

Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг не смог убедить Окружной суд Хельсинки, что европейские банки дискриминируют его, отказываясь обслуживать счета, сообщает издание Helsingin Sanomat. Обладатель состояния в $1,1 млрд по версии Forbes требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере €70 тыс.

  • В 2017 году из-за американских санкций четыре североевропейских банка перестали обслуживать либо ограничили в использовании счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга (помимо российского имеет финское гражданство).
  • Банки-ответчики аргументировали свои действия тем, что сделки с лицом из санкционного списка SDN грозит им значительными финансовыми рисками.
  • Суд постановил, что Ротенберг не является резидентом Европейской экономической зоны (не совпадает с Евросоюзом), а значит, не может претендовать на базовые банковские услуги в соответствии с финским законодательством. Теперь предприниматель может обжаловать решение окружного суда в Апелляционном суде Хельсинки.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В число претендентов на премию «Оскар» не попал российский фильм «Дылда» Кантемира Балагово, российский мультфильм «Он не может жить без космоса» от режиссера Константина Бронзита, а также российский документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского.

  • Больше всего номинаций получил «Джокер» Тодда Филлипса. Фильм претендует за награды в 11 категориях. Фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино получили по 10 номинаций.
  • Проекты от Netflix набрали 24 номинации, в том числе в категории «Лучший фильм» («Ирландец» и «Брачная история»).
  • 92-я церемония «Оскар» пройдет 9 февраля, во второй раз в истории — без ведущего. В 2019 году ведущим должен был быть комик Кевин Харт, однако после скандала, связанного с его высказываниями об ЛГБТ-сообществе, он отказался от участия в церемонии.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter