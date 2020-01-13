Что случилось за день. Главные новости РБК

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Британские офшоры решили сотрудничать с ФНС, МИД посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Иран по ночам, Борис Ротенберг проиграл в европейском суде, Россия не вошла в число номинантов на «Оскар»; главные новости — в обзоре РБК

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян



В прошлом году ФНС исключила из своего списка партнеров по автообмену информацией несколько низконалоговых юрисдикций. Среди них были британские острова Мэн, Гернси и Джерси. Решение ФНС было связано с тем, что эти юрисдикции отказались передавать России данные о счетах и активах россиян.

Несмотря на это в 2020 году эти острова включили Россию в свои списки партнеров по автообмену. Эксперты отмечают, что это не гарантирует передачу данных. Не исключено, что Мэн, Гернси и Джерси как отдельные административные единицы Великобритании вновь откажутся от автообмена.

Если они все же передадут России финансовую информацию, ФНС обещает вернуть их в список сотрудничающих стран.

Автообмен важен как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года российским резидентам разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую на счета физлиц в иностранных банках, расположенных на территориях стран-партнеров по автообмену.



МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

После того как Иран признал вину за гибель украинского Boeing, российский МИД выпустил рекомендации для «Аэрофлота», единственной российской авиакомпании, выполняющей полеты в Тегеран.