Что случилось за день. Главные новости РБК
Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID-19
Газета Financial Times сообщила, что российская официальная статистика занижает реальные данные по смертности от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что власти «никогда не манипулировали официальной статистикой».
- По ее словам, уровень летальности от коронавирусной инфекции в России в 7,6 раза ниже среднемировой, а по Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза.
- По последним данным, в России выявлено 232 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 2116 человек. В Москве заразились 121 тыс. человек, скончались — 1179.
- Голикова отметила, что большое число выявленных случаев заражения в столице объясняется большим числом проводимых тестов на вирус, а также тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.
- По данным FT, смертность от COVID-19 в России может более чем на 72% превышать ту, о которой сообщают власти. При этом это консервативная оценка, поскольку авторы статьи опирались лишь на данные по Москве и Петербургу.
Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России подтвердил журналистам, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. «Да, я заболел. Лечусь», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.