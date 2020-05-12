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Что случилось за день. Главные новости РБК

Москва ответила на обвинения в занижении статистики по COVID-19, Песков и Навка заразились коронавирусом, Киев нашел нарушения в сделке по продаже Сбербанка, новая версия гибели миллиардера Босова; главные новости — в обзоре РБК

Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID-19

Газета Financial Times сообщила, что российская официальная статистика занижает реальные данные по смертности от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что власти «никогда не манипулировали официальной статистикой».

  • По ее словам, уровень летальности от коронавирусной инфекции в России в 7,6 раза ниже среднемировой, а по Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза.
  • По последним данным, в России выявлено 232 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 2116 человек. В Москве заразились 121 тыс. человек, скончались — 1179.
  • Голикова отметила, что большое число выявленных случаев заражения в столице объясняется большим числом проводимых тестов на вирус, а также тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.
  • По данным FT, смертность от COVID-19 в России может более чем на 72% превышать ту, о которой сообщают власти. При этом это консервативная оценка, поскольку авторы статьи опирались лишь на данные по Москве и Петербургу.

Песков госпитализирован после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России подтвердил журналистам, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. «Да, я заболел. Лечусь», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

  • Дмитрий Песков заявил, что с Владимиром Путиным лично общался больше месяца назад. Инкубационный период заболевания — две недели.
  • Коронавирус обнаружили и у жены Пескова, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. «Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», — сказала она изданию Daily Storm. Состояние Пескова, по ее словам, оценивается как удовлетворительное.
  • Это не первый случай заражения среди тех, с кем ранее встречался президент. Среди них — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава правительства Михаил Мишустин.


В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка правительству

В начале апреля правительство России закрыло сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ. Однако это не устроило Киев.

  • Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил принять меры в отношении «дочки» Сбербанка. Украинский регулятор заявил о трех нарушениях со стороны российского правительства.
  • В частности, российский кабмин за три месяца не уведомил НБУ о покупке существенной части Сбербанка, не согласовал эту сделку с украинским регулятором и не подал в НБУ копию итогового соглашения.
  • В Сбербанке не согласились с обвинениями, заявив РБК, что «передача акций Сбербанка была проведена с соблюдением всех требований законодательства».

Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

Следствие не исключает, что миллиардер Дмитрий Босов мог погибнуть в результате неосторожного обращения с оружием, сообщили источники РБК.

  • Следствие выяснило, что Босов периодически нарушал правила обращения с пистолетом, который был обнаружен рядом с его телом 6 мая. «Некоторое время назад из пистолета <…> был сделан случайный выстрел, тогда, к счастью, никто не пострадал», — сообщил собеседник, знакомый с ходом расследования.
  • Тело бизнесмена обнаружила его вдова Катерина и охранник на территории домовладения в селе Усово. Первоначальной версией его гибели было самоубийство. Версия убийства не рассматривалась ни тогда, ни теперь.
Автор: Сергей Витько
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