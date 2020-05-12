Что случилось за день. Главные новости РБК

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Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID-19

Газета Financial Times сообщила, что российская официальная статистика занижает реальные данные по смертности от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что власти «никогда не манипулировали официальной статистикой».

По ее словам, уровень летальности от коронавирусной инфекции в России в 7,6 раза ниже среднемировой, а по Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза.

По последним данным, в России выявлено 232 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 2116 человек. В Москве заразились 121 тыс. человек, скончались — 1179.

Голикова отметила, что большое число выявленных случаев заражения в столице объясняется большим числом проводимых тестов на вирус, а также тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.

По данным FT, смертность от COVID-19 в России может более чем на 72% превышать ту, о которой сообщают власти. При этом это консервативная оценка, поскольку авторы статьи опирались лишь на данные по Москве и Петербургу.

Песков госпитализирован после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России подтвердил журналистам, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. «Да, я заболел. Лечусь», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.