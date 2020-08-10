Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Белоруссии после выборов начались столкновения, «Спартак» грозит сняться с чемпионата России, работающим на удаленке могут начать выдавать северные надбавки; главные новости — в обзоре РБК

Президентские выборы в Белоруссии завершились столкновениями

В Белоруссии накануне прошли президентские выборы. По предварительным данным, победу на них вновь одержал правящий уже 26 лет Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции, уверенные в массовых фальсификациях, вышли на улицы, произошли столкновения с ОМОНом.

По данным государственного экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов при явке в 84,05%. На втором месте с 6,8% — кандидат объединенной оппозиции Светлана Тихановская. Анна Канопацкая получила 2,3%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей. На участках за пределами Белоруссии результаты противоположные — почти 80% набрала Тихановская.

В центре Минска и в других городах страны ближе к концу голосования начали собираться недовольные избиратели. Их разгоняли милиция и ОМОН.

Протестующие вступили в жесткие столкновения с силовиками. Центр Минска оказался перекрыт. Милиция начала применять светошумовые гранаты и выдавливать протестующих с улиц дубинками и щитами. Многие участники акций в ответ скандировали: «Живе, Беларусь!», «Милиция с народом», «Опустите щиты». Некоторые пытались возводить баррикады.Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы.

Подробнее о том, как проходили выборы — в материале РБК.



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