Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:09 Трамп назвал фейком планы добавить свой барельеф на гору Рашмор Политика, 08:08 Почему продажи собственных торговых марок ретейлеров будут только расти Pro, 08:06 Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 07:53 Эксперты назвали новые востребованные профессии Общество, 07:41 Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска Политика, 07:30 Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью Общество, 07:16 Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Финансы, 07:00 В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом Политика, 06:33 В Минске следователи начали осматривать места протестов Общество, 05:58 СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки Общество, 05:28 Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России Общество, 05:04 Протестующие начали расходиться из центра Минска Общество, 04:30 Появилось видео наезда автозака на человека в Минске Общество, 03:24
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Белоруссии после выборов начались столкновения, «Спартак» грозит сняться с чемпионата России, работающим на удаленке могут начать выдавать северные надбавки; главные новости — в обзоре РБК

Президентские выборы в Белоруссии завершились столкновениями

В Белоруссии накануне прошли президентские выборы. По предварительным данным, победу на них вновь одержал правящий уже 26 лет Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции, уверенные в массовых фальсификациях, вышли на улицы, произошли столкновения с ОМОНом.

  • По данным государственного экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов при явке в 84,05%. На втором месте с 6,8% — кандидат объединенной оппозиции Светлана Тихановская. Анна Канопацкая получила 2,3%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей. На участках за пределами Белоруссии результаты противоположные — почти 80% набрала Тихановская.
  • В центре Минска и в других городах страны ближе к концу голосования начали собираться недовольные избиратели. Их разгоняли милиция и ОМОН.
  • Протестующие вступили в жесткие столкновения с силовиками. Центр Минска оказался перекрыт. Милиция начала применять светошумовые гранаты и выдавливать протестующих с улиц дубинками и щитами. Многие участники акций в ответ скандировали: «Живе, Беларусь!», «Милиция с народом», «Опустите щиты». Некоторые пытались возводить баррикады.Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы.
  • Подробнее о том, как проходили выборы — в материале РБК.

    Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Федун пригрозил снять «Спартак» с турнира РПЛ из-за судейства

В воскресенье «Спартак» начал сезон РПЛ с ничьей в матче с «Сочи», пропустив два гола с пенальти. После игры президент и акционер клуба Леонид Федун назвал первенство клоунадой и анонсировал снятие команды с чемпионата

  • Недовольство «Спартака» в очередной раз вызвало судейство на матче. Оба эпизода, в которых судья встречи Василий Казарцев назначил в ворота «красно-белых» 11-метровые, оказались спорными.
  • В репортаже по итогам матча пресс-служба «Спартака» заявила, что у команды украли победу. «Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются», — заявили в клубе. Леонид Федун в свою очередь объявил, что на следующий день объявит о снятии команды с турнира — такого в истории российского футбола еще не было.
  • Высказывания Федуна о предвзятости судей вынудил РФС реагировать на события матча «Спартака» и «Сочи» оперативно. Глава судейского департамента Виктор Кашшаи заявил, что пенальти, с которого «Сочи» сравнял счет, был назначен неверно.

Работающим удаленно предложили выдавать северные надбавки

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

В законопроект об удаленной работе, который сейчас рассматривается в Госдуме, готовятся новые поправки. В их числе — предложение выплачивать работникам надбавки, как и на обычной работе. В том числе и надбавки за работу в северной зоне, которые составляют до 100% от размера зарплаты, пишут «Известия».

  • Сейчас конкретная сумма таких надбавок зависит от размера коэффициента в конкретном регионе. Наибольшие надбавки получают те, кто работает в Чукотском автономном округе, некоторых районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах.
  • Член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов разъяснил, что сейчас предстоит понять, как именно учитывать для работающих на дистанционке такие надбавки: по месту регистрации компании или по месту проживания.
  • В общественном движении «Труд» сообщили, что если положение о надбавках не войдет в новый закон о дистанционной работе, то это может привести к сокращению доходов сотрудников, так как работодатели захотят перевести работников на удаленку и уменьшить таким образом расходы. А это, в свою очередь, может привести к оттоку населения из северных регионов.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter