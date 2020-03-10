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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Нефть вернулась к росту, Мосбиржа готовится к обвалу, Италия вводит чрезвычайные меры в связи с коронавирусом, мошенники стали реже звонить с подменных номеров; главные новости — в обзоре РБК.

Рост цен на нефть превысил 7%

Нефтяные котировки немного отыграли падение после резкого обвала в понедельник, когда майские фьючерсы Brent на минимуме стоили $31,27 за баррель (минус 31%).

  • Во вторник, 10 марта, стоимость североморской марки на торгах в Лондоне выросла на 7,3%. По данным Market Watch, по состоянию на 07:35 мск котировки достигли отметки $36,88. Техасская нефть WTI тоже выросла — на 6,8%, до отметки $33,26.
  • Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли сообщил, что серьезных причин для роста нефтяных цен нет, просто на рынке произошла небольшая коррекция.
  • Причиной падения котировок накануне стала реакция трейдеров на развал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.


Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

Биржа после длинных выходных решила решила ввести перед торгами ряд превентивных мер.

  • С 10 марта на бирже будут расширены границы ценовых коридоров. Верхняя ценовая граница по доллару будет установлена на уровне 76,3951 (вместо 70,445) руб., по евро — 87,3131 (вместо 79,625) руб..
  • Кроме того, «в связи с повышенной волатильностью» Мосбиржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов. Подробности станут известны перед началом торгов.
  • В случае резкого колебания котировок ценных бумаг будет применяться механизм дискретного аукциона (специальный режим, заменяющий приостановку торгов, когда поступающие от покупателей заявки потом удовлетворяются по единой цене).


В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома

По всей Италии, где от коронавирусной инфекции умерли более 460 человек, вводятся чрезвычайные меры, которые будут действовать минимум до 3 апреля, сообщает Corriere della Sera.

  • Как заявил премьер Джузеппе Конте, правительство закрывает в стране школы, университеты, запрещает все массовые мероприятия, в том числе спортивные. В частности, приостановлен национальный футбольный чемпионат.
  • Рестораны и бары будут работать до 18:00. В магазинных очередях покупатели должны находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.
  • Доступ в больницы и поликлиники разрешен только пожилым людям и лицам, которым необходима первая помощь. Все остальные должны вызывать врача на дом.
  • Власти ограничили также передвижение по стране. Путешествовать между муниципалитетами можно будет только по работе, для решения семейных проблем или вопросов, связанных со здоровьем.

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

Аналитики Тинькофф Банка зафиксировали резкое падение числа звонков россиянам с подменных номеров. В первые месяцы 2020 года количество случаев такого мошенничества упало в десять раз по сравнению с началом 2019-го. Такую тенденцию подтверждают и другие банки.

  • Речь идет о двухсторонней подмене номеров — при звонке «банка» клиенту или при звонке «клиента» банку. Теперь доля таких способов мошенничества составляет около 5% от всех случаев хищения денег клиентов с использованием социальной инженерии.
  • Причин две: операторы разработали платформы, блокирующие подозрительные звонки, а клиенты благодаря резонансу этой темы в СМИ стали бдительнее относиться к звонкам с номеров банков.
  • Исследователи изучили и портрет жертвы мошенников. Чаще всего ими становятся клиенты в возрасте 28–37 лет. В основном попадаются на уловки мужчины, которые самостоятельно переводят деньги мошенникам.
Автор: Сергей Витько
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