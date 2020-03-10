Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Нефть вернулась к росту, Мосбиржа готовится к обвалу, Италия вводит чрезвычайные меры в связи с коронавирусом, мошенники стали реже звонить с подменных номеров; главные новости — в обзоре РБК.

Рост цен на нефть превысил 7%

Нефтяные котировки немного отыграли падение после резкого обвала в понедельник, когда майские фьючерсы Brent на минимуме стоили $31,27 за баррель (минус 31%).

Во вторник, 10 марта, стоимость североморской марки на торгах в Лондоне выросла на 7,3%. По данным Market Watch, по состоянию на 07:35 мск котировки достигли отметки $36,88. Техасская нефть WTI тоже выросла — на 6,8%, до отметки $33,26.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли сообщил, что серьезных причин для роста нефтяных цен нет, просто на рынке произошла небольшая коррекция.

Причиной падения котировок накануне стала реакция трейдеров на развал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.



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