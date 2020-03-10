Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Рост цен на нефть превысил 7%
Нефтяные котировки немного отыграли падение после резкого обвала в понедельник, когда майские фьючерсы Brent на минимуме стоили $31,27 за баррель (минус 31%).
- Во вторник, 10 марта, стоимость североморской марки на торгах в Лондоне выросла на 7,3%. По данным Market Watch, по состоянию на 07:35 мск котировки достигли отметки $36,88. Техасская нефть WTI тоже выросла — на 6,8%, до отметки $33,26.
- Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли сообщил, что серьезных причин для роста нефтяных цен нет, просто на рынке произошла небольшая коррекция.
- Причиной падения котировок накануне стала реакция трейдеров на развал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
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