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Что случилось за день. Главные новости РБК

После отказа покинуть Белоруссию Колесникову арестовали, почему иностранцы снова стали продавать российские акции, маркировку алкоголя предложили начать с пива, планы по поставкам вакцины «Спутник V» в Мексику — в обзоре РБК

Белорусские власти арестовали Марию Колесникову по делу о призывах к захвату власти

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована, она находится в СИЗО в Минске, куда ее доставили после инцидента на границе с Украиной. Тогда Колесникова отказалась покинуть страну и порвала свой паспорт. Последним членом президиума совета, находящимся на свободе внутри страны, осталась Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

  • Колесникова сейчас находится в центральном СИЗО № 1 Минска на улице Володарского. В Следственном комитете Белоруссии заключение под стражу Колесниковой, а также члена КС Максима Знака и адвоката Ильи Салея объяснили расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
  • Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выпустила обращение к русской интеллигенции, в котором задала вопрос, почему она молчит, когда «растаптывают маленький гордый народ». Писательница подчеркнула, что речь идет не о восстании в стране небольшой группы лиц, а всего народа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская тоже обратилась к жителям России и призвала их «не поддаваться влиянию лжи». По ее словам, «российская пропаганда старается максимально исказить происходящее в Беларуси». Тихановская утверждает, что протестные требования белорусов не являются борьбой с Россией и не станут таковой.
  • Алексиевич осталась единственным членом президиума координационного совета оппозиции, которая находится в Белоруссии на свободе. Дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции собрались у нее в квартире, чтобы не дать взять ее под стражу. Фотографию из минской квартиры выложила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Утром Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

В августе нерезиденты вновь вернулись к продаже российских акций, хотя в июле впервые с февраля иностранцы покупали ценные бумаги. Возобновившиеся продажи могут говорить о возвращении санкционных рисков, считают эксперты.

  • Нерезиденты продали в августе акции российских компаний на 34,2 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ. В этом месяце на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности относительно июля и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций.
  • По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков» из-за ситуации в Белоруссии и отравления Алексея Навального. Однако старший аналитик АТОН Михаил Ганелин считает, что небольшой объем нетто-продаж в августе носил скорее технический характер. По его мнению, новости о ситуации в Белоруссии и о Навальном, «наверное, немного тревожат рынок», но пока нельзя говорить, что это были «панические продажи». По его словам, хотя сейчас и существуют геополитические риски, Россия не находится в ситуации 2014 года.
  • Управляющий активами БКС Андрей Русецкий отметил, что распродажа российских активов в августе, с одной стороны, носила локальный характер из-за резко возросшей вероятности введения санкций сразу по двум несвязанным событиям. С другой стороны, локальные индексы акций падали не только в России, схожая распродажа во второй половине августа отмечалась в Бразилии, Мексике, ЮАР. По его словам, быстрый разворот тренда вполне возможен в четвертом квартале этого года.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

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Денис Мантуров предложил осваивать обязательную маркировку алкогольной продукции в системе «Честный знак», начиная с рынка пива. Производители назвали эту меру новым акцизом и напомнили о существовании в отрасли ЕГАИС.

  • На совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что спектр маркируемой продукции будет последовательно расширяться. Он считает важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя и защитить потребителя, поскольку «данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».
  • Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов заявил о несогласии с оценкой министра о наличии на рынке пива фальсификата или контрафакта. «На российском рынке пива если и происходят нарушения, то лишь в части разливной продукции, которой маркировка никак не коснется», — сказал он. Он также напомнил, что пивная продукция сейчас полностью прослеживается от завода до магазина при помощи ЕГАИС.
  • Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев рассказал РБК, что нововведение приведет к увеличению нагрузки на легальный бизнес, поскольку стоимость установки оборудования для маркировки на одной производственной линии обойдется около $1 млн, а таких линий на крупном заводе как минимум десять. Он считает, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии «станет вторым акцизом».

Россия пообещала обеспечить вакциной от COVID-19 четверть населения Мексики

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами.

  • В ноябре этого года в Мексику должны начаться поставки российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности в Мексику планируется поставить 32 млн доз вакцины, обеспечив ей 25% населения страны.
  • Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести именно разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами. По его словам, согласно проведенным в стране опросам, 66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине. В ответ на запрос РБК о том, где будет производиться вакцина для Мексики, в РФПИ сообщили, что ее производством займется «один из международных партнеров» фонда.
  • В то же время стало известно, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Это произошло после того, как один из принимавших участие в экспериментальной вакцинации в Великобритании неожиданно заболел. У него был диагностирован поперечный миелит, воспаление спинного мозга, обычно вызываемое инфекциями. Разработка AstraZeneca наряду с образцами Moderna и Pfizer считается одной из трех самых перспективных.
Автор: Сергей Саркисян
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