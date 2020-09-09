Что случилось за день. Главные новости РБК

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Белорусские власти арестовали Марию Колесникову по делу о призывах к захвату власти

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована, она находится в СИЗО в Минске, куда ее доставили после инцидента на границе с Украиной. Тогда Колесникова отказалась покинуть страну и порвала свой паспорт. Последним членом президиума совета, находящимся на свободе внутри страны, осталась Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Колесникова сейчас находится в центральном СИЗО № 1 Минска на улице Володарского. В Следственном комитете Белоруссии заключение под стражу Колесниковой, а также члена КС Максима Знака и адвоката Ильи Салея объяснили расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выпустила обращение к русской интеллигенции, в котором задала вопрос, почему она молчит, когда «растаптывают маленький гордый народ». Писательница подчеркнула, что речь идет не о восстании в стране небольшой группы лиц, а всего народа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская тоже обратилась к жителям России и призвала их «не поддаваться влиянию лжи». По ее словам, «российская пропаганда старается максимально исказить происходящее в Беларуси». Тихановская утверждает, что протестные требования белорусов не являются борьбой с Россией и не станут таковой.

Алексиевич осталась единственным членом президиума координационного совета оппозиции, которая находится в Белоруссии на свободе. Дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции собрались у нее в квартире, чтобы не дать взять ее под стражу. Фотографию из минской квартиры выложила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Утром Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.

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