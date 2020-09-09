Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой

Вашингтон вместе с союзниками рассматривает новые санкции в отношении властей Белоруссии из-за эпизода с Марией Колесниковой, которая была похищена в центре Минска, а затем обнаружена на пограничном пункте с Украиной.

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. По его словам, США в координации с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии. Он призвал власти страны прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

О похищении Колесниковой, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова неизвестными в центре Минска стало известно 7 сентября. На следующий день Агентство телевизионных новостей Белоруссии сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала, Кравцов и Родненков вытолкнули ее из машины, а сами пересекли границу.

Позднее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Белоруссии, а Колесникову выдворить не удалось, потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения». Как сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, в настоящее время Колесникова находится в Мозырском погранотряде Гомельской области.

Защита обжаловала приговор Ефремова

В суд поступила краткая апелляционная жалоба. В ней содержится требование отменить приговор актеру, которого отправили в колонию на восемь лет.