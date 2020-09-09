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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США готовят новые санкции против Минска, обжалование приговора Ефремову, почему не состоится прямая линия с Путиным, когда в Россию поступят зарубежные вакцины от гриппа; главные новости — в обзоре РБК

США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой

Вашингтон вместе с союзниками рассматривает новые санкции в отношении властей Белоруссии из-за эпизода с Марией Колесниковой, которая была похищена в центре Минска, а затем обнаружена на пограничном пункте с Украиной.

  • Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. По его словам, США в координации с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии. Он призвал власти страны прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
  • О похищении Колесниковой, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова неизвестными в центре Минска стало известно 7 сентября. На следующий день Агентство телевизионных новостей Белоруссии сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала, Кравцов и Родненков вытолкнули ее из машины, а сами пересекли границу.
  • Позднее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Белоруссии, а Колесникову выдворить не удалось, потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения». Как сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, в настоящее время Колесникова находится в Мозырском погранотряде Гомельской области.

Защита обжаловала приговор Ефремова

В суд поступила краткая апелляционная жалоба. В ней содержится требование отменить приговор актеру, которого отправили в колонию на восемь лет.

  • Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный днем 8 сентября по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
  • Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил РБК, что актер после необходимого по правилам карантина прочитает работникам и арестантам следственного столичного изолятора (СИЗО) пьесу артиста Ивана Охлобыстина «Пар».
  • Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин написал пьесу «Пар» специально для Ефремова во время самоизоляции, еще до аварии с его участием. По словам Охлобыстина, Ефремов должен был поставить ее после пандемии, но за две недели до ДТП попросил заняться постановкой музыканта Гарика Сукачева. По сюжету все действие происходит в бане, где собираются выпить лучшие друзья.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Основной причиной стала пандемия, из-за которой, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

  • Поэтому, как заявил Песков, проводить в этом году прямую линию в ее традиционном формате «было бы излишним». Он уточнил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция президента, в которую могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии». Они, как отметил Песков, позволят главе государства получить обратную связь от граждан из различных регионов.
  • Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор он ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов, общался с россиянами в таком формате. В последний раз Путин проводил прямую линию в июне прошлого года. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой длительной стала прямая линия 2013 года, которая шла 4 часа 47 минут.
  • Большая пресс-конференция также является ежегодным мероприятием, которое Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (с 2008 по 2012 годы). Предыдущая большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря 2019 года.

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Как выяснил РБК, зарубежные вакцины от гриппа будут недоступны россиянам вплоть до середины октября-начала ноября. Частные клиники пока готовы предложить потребителям отечественные вакцины, к которым у экспертов есть претензии.

  • В России с 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска. Cейчас в госреестре лекарственных средств зарегистрировано более 20 гриппозных вакцин, большинство из них производства холдинга «Нацимбио», входящего в структуру «Ростеха». Из зарубежных только две — «Ваксигрипп» французкой Sanofi Pasteur и «Инфлювак» нидерландской Abbott.
  • Как объяснили в аналитической компании DSM Group, иностранные компании не могут участвовать в тендерах. В соответствии с правилом «третий лишний», если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС, иностранный производитель на торги не допускается. Тем не менее, в Sanofi РБК сообщили, что планируют продолжить поставки вакцины в этом году, но она поступит в страну и будет доступна к отгрузкам со склада не ранее, чем в октябре.
  • Вместе с тем, по утверждению директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, отечественные вакцины «Гриппол» и «Совигрипп» содержат себе малое количество основного для вакцины вещества — антигена, а «вместо этого в них есть иммуномодуляторы, которые плохо изучены». В «Нацимбио» отвергли претензии к вакцине «Совигрипп», отметив, что препарат прошел полный спектр доклинических и клинических исследований и имеет профиль безопасности и эффективности. По итогам исследования в основной группе заболеваемость гриппом составила всего 0,36%, а в контрольной она оказалась выше в 41 раз.
Автор: Сергей Саркисян
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