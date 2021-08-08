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Суперраспространитель COVID-19, окончание Олимпиады. Главное за выходные

В России один человек заразил коронавирусом 1,5 тыс. других, в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры, Россия в последние два дня Игр взяла девять медалей, из них три золота. Главные новости за выходные — в обзоре РБК

В Токио завершилась Олимпиада

XXXII летние Олимпийские игры, проходившие в Токио, объявлены закрытыми. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Они прошли с 23 июля по 8 августа. Большая часть соревнований прошла без зрителей.

Прощальный салют над Олимпийским стадионом в Токио. Видео
Общество

  • Россия заняла третье место по количеству завоеванных на Олимпиаде медалей. Российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). В медальном зачете первыми оказались представители США, которые взяли 113 медалей (треть от общего числа наград). В их активе 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали. Второе место заняла сборная Китая с 88 медалями (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых).
  • В общем медальном зачете Россия заняла лишь пятое место. Российскую сборную, кроме США и Китая, опередили Япония и Великобритания. Японцы в сумме взяли 58 медалей, британцы — 65, однако за счет большего количества золотых (27 у Японии и 22 у Британии) им удалось обойти команду России. Победителей во всех видах соревнований можно посмотреть здесь.

Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж
Фоторепортаж 

  • В предпоследний день Олимпиады Россия завоевала семь медалей — три золота, три серебра и одну бронзу. Золото завоевали борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев (в весе до 97 кг), Мария Ласицкене в прыжках в высоту и российская сборная по синхронному плаванию. Серебро досталось мужской сборной по волейболу, которая в финале уступила французам, мужскому дуэту Вячеслава Красильникова и Константина Семенова по пляжному волейболу, проигравшим норвежцам, и гимнастке Дине Авериной в индивидуальном многоборье. Бронзу взял борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весовой категории до 65 кг.
  • Главным событием 15-го дня Олимпиады стало отсутствие у российской сборной золота в художественной гимнастике — впервые с 1996 года. Первое место заняла израильская гимнастка Линой Ашрам, опередив Аверину на 0,15 балла. При этом Ашрам уронила ленту в последнем виде, но получила больше баллов, чем российская спортменка в квалификации. В сборной решили, что судейство на соревновании было несправедливым и трижды подавали протесты, два из которых были отклонены. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) отправил официальный запрос на судейство в Международную федерацию гимнастики (FIG).
  • В финальный день Игр женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале, завоевав серебряные награды. Команде не удалось повторить достижение Олимпиады-2016. Тогда российские гандболистки взяли золото, обыграв француженок. В групповом многоборье по художественной гимнастике россиянки также забрали серебро, команда уступила сборной Болгарии. Как и во время личного первенства, российская делегация трижды пыталась опротестовать судейские оценки. При этом судьи удовлетворили только одну апелляцию, но на конечный результат это не повлияло.

В «Векторе» нашли суперраспространителя COVID-19, который заразил еще 1,5 тыс. человек

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Это максимальный показатель заражения одним человеком других в России. Руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов пояснил, что обычно один человек с коронавирусом заражает от двух до трех человек, при заражении дельта-штаммом показатель вырастает до пяти-шести. Однако суперраспространитель может передать вирус значительно большему количеству людей, чем средний показатель.

  • В некоторых регионах доля таких распространителей COVID-19 может достигать 80% и более, уточнил Семенов. Он пояснил, что такая ситуация складывается в местах, где люди пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают социальную дистанцию. Суперраспространителей, пояснил эксперт, надо искать в регионах с резким ростом заболеваемости.
  • Опрошенные РБК эксперты сошлись во мнении, что понять методику подсчета, которая показала заражение 1,5 тыс. людей, сложно. «Величина очень условная. Вероятно, 1,5 тыс. человек находились в закрытом пространстве, куда пришел один зараженный, — иначе сложно сказать, как это считалось», — пояснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
  • ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Среди документов, обнародованных ведомством, есть приказ № 70 частям 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с Советским Союзом. Приказ был отдан во время Хасанских боев — серии столкновений летом 1938 года из-за споров о принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная.

  • Также ФСБ рассекретила протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии (военная группировка Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны. Армия располагалась на территории Китая, на Квантунском полуострове) Отодзо Ямада, проведенного в декабре 1949 года. Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии. Согласно протоколу он признал, что «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом». По словам Ямады, приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза».

Что еще произошло

  • Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь, которая решением Преображенского суда Москвы получила полтора года ограничения свободы, покинула Россию и отправилась в Турцию, сообщили СМИ. Сама Соболь об отъезде из страны не заявляла.
  • Певица Татьяна Буланова, которая выдвигается в петербургское Законодательное собрание и Госдуму от партии «Родина», обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой с жалобой на петербургских чиновников. Она заявила, что партии «ставят палки в колеса» и не дают реализовывать инициативы по поддержке пожилых.
Авторы
Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Юшков Михаил Юшков
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ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
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