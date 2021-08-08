Суперраспространитель COVID-19, окончание Олимпиады. Главное за выходные

В России один человек заразил коронавирусом 1,5 тыс. других, в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры, Россия в последние два дня Игр взяла девять медалей, из них три золота. Главные новости за выходные — в обзоре РБК

В Токио завершилась Олимпиада

XXXII летние Олимпийские игры, проходившие в Токио, объявлены закрытыми. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Они прошли с 23 июля по 8 августа. Большая часть соревнований прошла без зрителей.