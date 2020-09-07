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Что случилось за день. Главные новости РБК

Навального вывели из комы, в Белоруссии пропали члены координационного совета оппозиции, разночтения в регистрации смертей от COVID-19, рыбакам-любителям могут разрешить продавать свой улов; главные новости — в обзоре РБК
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Навального вывели из медицинской комы

Оппозиционного политика Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь. Новости о состоянии его здоровья, по мнению финансовых аналитиков, влияют на санкционную риторику в отношении России и сказываются на курсах валют.

  • Состояние Навального улучшилось: его вывели из медицинской комы, отключили от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите». При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления.
  • Курс евро, по данным Московской биржи на 13:30 мск, впервые с февраля 2016 года преодолел отметку в 90 руб., доллар вырос до 76,24 руб. Аналитики считают, что дальнейшее движение валютных курсов будет определяться степенью эскалации санкционной риторики, подпитываемой последними новостями из Германии и развитием событий в Белоруссии. В случае развития негативного сценария с санкциями национальная валюта может ослабеть до 77–80 руб. за доллар.
  • Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что власти рассмотрят вопрос о будущем проекта «Северный поток-2» в связи с отравлением Навального.

СМИ сообщили о похищении Колесниковой в Белоруссии

Представители координационного совета (КС) белорусской оппозиции подтвердили РБК, что не могут связаться с Марией Колесниковой и еще несколькими пытавшимися найти ее людьми.

  • Одна из очевидцев рассказала изданию Tut.by, что видела, как утром в понедельник неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего он уехал. Член КС Максим Знак подтвердил РБК, что связи с ней нет, а кроме того, не удается связаться с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым. В МВД Белоруссии не располагают информацией о задержании, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
  • Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что исчезновение члена президиума КС Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Она подчеркнула, что запугивание со стороны властей будет иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на улицу. Тихановская добавила, что оппозиция продолжит борьбу за честные выборы и освобождение заключенных.
  • На фоне протестов, которые начались после выборов президента страны 9 августа, курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверял, что у властей достаточно резервов, чтобы не допустить обвала рубля. Золотовалютные резервы страны за август сократились почти на $1,4 млрд, или 15,8%, — с $8,8575 млрд до $7,4578 млрд. В то же время Нацбанк Белоруссии отметил, что объем резервов по-прежнему превышает ранее намеченный на начало 2021 года показатель — $7,3 млрд.

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

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По словам главы ведомства Аллы Самойловой, разночтения в данных были выявлены из-за того, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах.

  • Самойлова заявила, что Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации смертей пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», — сказала она.
  • В частности, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания. Как отметила глава ведомства, то, как шифровалась смертность от коронавируса в этих стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».
  • 4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране. По его подсчетам, с апреля по июль включительно умерли 37 908 россиян с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в стране насчитывается 17 871 жертва коронавируса. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Власти обсудят запуск эксперимента по продаже улова рыбаками-любителями

Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. О проведении такого эксперимента просят четыре региона — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области. Против выступают ФСБ, МВД и Россельхознадзор.

  • Дать возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах, легально продавать уловы, просили власти Мурманской области. Сейчас по закону граждане могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей» и для них устанавливается суточная норма вылова. Например, в Москве и Московской области в день можно выловить трех судаков, пять щук, 30 раков общим весом не более 5 кг.
  • Подготовленный Росрыболовством законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы по аналогии с садоводами — на рынках и ярмарках, а также переработчикам рыбной продукции. Право на законную продажу добытой рыбы гражданам должен будет предоставлять специальный документ — «рыболовный билет». Доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.
  • Однако по мнению ФСБ, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, такая инициатива «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки для легализации продажи незаконных уловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства. Против выступило и МВД — по его мнению, контролировать вылов, а также качество рыбы и рыбной продукции, которую будут продавать граждане, сложно.
Автор: Сергей Саркисян
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