Что случилось за день. Главные новости РБК

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Навального вывели из комы, в Белоруссии пропали члены координационного совета оппозиции, разночтения в регистрации смертей от COVID-19, рыбакам-любителям могут разрешить продавать свой улов; главные новости — в обзоре РБК

Навального вывели из медицинской комы

Оппозиционного политика Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь. Новости о состоянии его здоровья, по мнению финансовых аналитиков, влияют на санкционную риторику в отношении России и сказываются на курсах валют.

Состояние Навального улучшилось: его вывели из медицинской комы, отключили от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите». При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления.

Курс евро, по данным Московской биржи на 13:30 мск, впервые с февраля 2016 года преодолел отметку в 90 руб., доллар вырос до 76,24 руб. Аналитики считают, что дальнейшее движение валютных курсов будет определяться степенью эскалации санкционной риторики, подпитываемой последними новостями из Германии и развитием событий в Белоруссии. В случае развития негативного сценария с санкциями национальная валюта может ослабеть до 77–80 руб. за доллар.

Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что власти рассмотрят вопрос о будущем проекта «Северный поток-2» в связи с отравлением Навального.

СМИ сообщили о похищении Колесниковой в Белоруссии

Представители координационного совета (КС) белорусской оппозиции подтвердили РБК, что не могут связаться с Марией Колесниковой и еще несколькими пытавшимися найти ее людьми.