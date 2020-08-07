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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Отказ российских артистов выступать в Белоруссии, объем «секретной» экономики России, запрет TikTok в США, что делать с санированными банками; главные новости — в обзоре РБК

Российские артисты отказались выступать в Белоруссии за день до выборов

На 8 августа, за день до выборов президента, в Белоруссии намечена серия концертов, в которых предполагалось участие и российских артистов. Но после того как граждане страны начали обвинять их в провластной агитации, некоторые из них от выступлений отказались.

  • Концерты в разных городах Белоруссии названы «праздничными», вход на них объявлен свободным. Так, на афишах среди выступающих в Витебске указан Григорий Лепс, в Бресте — Юлианна Караулова и Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, в Гомеле — Boney M и «Дискотека Авария».
  • Как утверждает БелТА, часть концертов связана с республиканской акцией Федерации профсоюзов «Мы — вместе!». А в Гомеле они будут проходить при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.
  • После того как жители Белоруссии начали писать артистам в соцсети с призывом не выступать и не участвовать тем самым в агиткомпании на стороне Александра Лукашенко, от концертов отказались или перенесли их на более поздний срок Леонид Агутин, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-Мэн», белорусский исполнитель Мэвл, группа RASA.

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Объем «секретной» экономики России снизился

Расходы российской экономики по «закрытым» статьям — на закупку вооружений и интеллектуальной собственности — составили 4,8 трлн руб., или 4,6% ВВП, подсчитал РБК на основе данных Росстата за 2018 год.

  • По данным Росстата, в 2015–2017 годах доля расходов на системы вооружения и научные разработки превышала 5% ВВП, то есть в 2018 году произошло снижение сразу на 0,4 п.п. На реализацию государственной программы вооружений в 2021–2023 годах Минфин предлагает сократить расходы еще на 5%.
  • Заметное снижение расходов на системы вооружения в 2019 и 2020 годах, как пояснил РБК главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, связано с постепенным выполнением заданий госпрограммы вооружений, приближением к рубежу насыщения современной военной техникой в 70%.
  • Совокупные военные расходы России составили в 2018 году $61,4 млрд, поставив ее на шестое место в мире в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). По сравнению с 2017 годом они сократились на 3,5%. Однако, по данным SIPRI, уже в 2019 году они выросли на 4,5%, составили $65,1 млрд, что подняло страну на четвертое месте в списке.
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Трамп запретил гражданам США вести дела с TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запрещают гражданам страны «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat». Нарушителям запрета грозит наказание.

  • Указы Трампа вступают в силу спустя 45 дней. Кроме того, вчера госсекретарь США Майк Помпео потребовал от американских онлайн-магазинов убрать эти приложения из продажи, а сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах.
  • Власти США уверены в том, что TikTok и Weсhat могут быть использованы Китаем для кампаний по дезинформации и пропаганды, собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.
  • Reuters указывает, что Weсhat активно используют китайские бизнесмены, и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами.

Альтернатива продаже санированных банков

Если банки, которые ЦБ санировал собственными силами, не удастся продать, их следует передать правительству по примеру Сбербанка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. В этом случае цена сделки будет не так важна. Но не все эксперты согласны с его мнением.

  • «Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ», — отметил Саватюгин в разговоре с РБК, подчеркнув, что это его частное мнение. Он считает, что если не удастся продать их частным структурам, то нужно «перевести их на правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется (по закону все имущество Банка России — это имущество Российской Федерации)».
  • Однако аналитик Fitch Антон Лопатин считает, что в случае передачи банков правительству вопрос цены возникнет. «Если это будет передача по справедливой стоимости, то есть в текущей ситуации с дисконтом, то убыток возьмет на себя Центробанк, если по балансовой — правительство. Банки, которыми владеет ЦБ, представляют всего 3% системы» , — предупреждает он.
  • «Передача правительству будет заморозкой ситуации на долгие годы, потому что у правительства сейчас нет жестких целей по продаже активов», — высказал мнение управляющий директор агентства НКР Станислав Волков.
Автор: Сергей Саркисян
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