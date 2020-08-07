Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Объем «секретной» экономики России снизился

Расходы российской экономики по «закрытым» статьям — на закупку вооружений и интеллектуальной собственности — составили 4,8 трлн руб., или 4,6% ВВП, подсчитал РБК на основе данных Росстата за 2018 год.

По данным Росстата, в 2015–2017 годах доля расходов на системы вооружения и научные разработки превышала 5% ВВП, то есть в 2018 году произошло снижение сразу на 0,4 п.п. На реализацию государственной программы вооружений в 2021–2023 годах Минфин предлагает сократить расходы еще на 5%.

Заметное снижение расходов на системы вооружения в 2019 и 2020 годах, как пояснил РБК главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, связано с постепенным выполнением заданий госпрограммы вооружений, приближением к рубежу насыщения современной военной техникой в 70%.

Совокупные военные расходы России составили в 2018 году $61,4 млрд, поставив ее на шестое место в мире в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). По сравнению с 2017 годом они сократились на 3,5%. Однако, по данным SIPRI, уже в 2019 году они выросли на 4,5%, составили $65,1 млрд, что подняло страну на четвертое месте в списке.

Трамп запретил гражданам США вести дела с TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запрещают гражданам страны «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat». Нарушителям запрета грозит наказание.

Указы Трампа вступают в силу спустя 45 дней. Кроме того, вчера госсекретарь США Майк Помпео потребовал от американских онлайн-магазинов убрать эти приложения из продажи, а сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах.

Власти США уверены в том, что TikTok и Weсhat могут быть использованы Китаем для кампаний по дезинформации и пропаганды, собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.

Reuters указывает, что Weсhat активно используют китайские бизнесмены, и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами.

Альтернатива продаже санированных банков

Если банки, которые ЦБ санировал собственными силами, не удастся продать, их следует передать правительству по примеру Сбербанка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. В этом случае цена сделки будет не так важна. Но не все эксперты согласны с его мнением.