Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19
Отслеживать контакты заразившихся коронавирусом власти будут с помощью геолокации и данных мобильных операторов. Об этом говорится в проекте приказа, разработанного Минкомсвязью.
- Согласно описанному в приказе регламенту, за основу будут браться номера мобильных телефонов заразившихся, предоставленные Минздравом.
- Затем специальные алгоритмы позволят вычислить тех, кто был подвержен риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим (находился рядом или постоянно общался с больным по телефону последние две недели).
- Полученный список номеров абонентов централизуется на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляется в оперативный штаб, Росгвардию, МВД и Минздрав.
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