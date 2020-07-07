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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как власти будут искать зараженных COVID-19, сколько россиян обанкротились по итогам карантина, Счетная палата проверит эффективность господдержки, адвокат нашел доказательства невиновности Ефремова; главные новости — в обзоре РБК

Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

Отслеживать контакты заразившихся коронавирусом власти будут с помощью геолокации и данных мобильных операторов. Об этом говорится в проекте приказа, разработанного Минкомсвязью.

  • Согласно описанному в приказе регламенту, за основу будут браться номера мобильных телефонов заразившихся, предоставленные Минздравом.
  • Затем специальные алгоритмы позволят вычислить тех, кто был подвержен риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим (находился рядом или постоянно общался с больным по телефону последние две недели).
  • Полученный список номеров абонентов централизуется на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляется в оперативный штаб, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне 2020 года российские суды признали банкротами рекордное число россиян — 11,5 тыс. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса».

  • Всего за первое полугодие финансово несостоятельными стали 42,7 тыс. человек. При этом во втором квартале темпы признания граждан банкротами замедлились.
  • В «Федресурсе» это объясняют ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса: в период с 19 марта по 11 мая суды редко рассматривали дела о банкротстве и сумели отчасти компенсировать недобор решений только в конце второго квартала.
  • Последствия пандемии, в том числе резкое падение доходов граждан, отразятся в банкротствах не ранее весны 2021 года, считают специалисты. С апреля в стране действуют программы поддержки заемщиков, попавших в трудное финансовое положение. А банки и МФО стали предлагать клиентам кредитные каникулы и реструктуризацию долгов.


Счетная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию

Счетная палата решила расширить план проверок на 2020 год и проанализировать эффективность работы госорганов в период пандемии.

  • Аудиторы оценят траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса, выплаты врачам за работу с больными COVID-19 и средства, выделенные на закупку аппаратов ИВЛ и другого медоборудования.
  • Счетная палата также проверит, помогло ли выделение бюджетных средств поддержать рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства. В поле зрения аудиторов попадет и государственная гарантийная поддержка отраслей экономики.
  • В апреле министр финансов Антон Силуанов оценивал общий объем фискальной поддержки экономики в более чем 6,5% ВВП России.

Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности актера

Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, в эфире «России 24» заявил о наличии у него доказательств невиновности актера в ДТП в центре Москвы. Деталей адвокат не уточнил, однако признал, что в момент аварии актер был сильно пьян.

  • Пашаев также рассказал, что убеждал Ефремова в том, что «вину всегда признать успеем».
  • Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Тот впоследствии скончался. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.
  • Спустя несколько дней после ДТП актер записал видеообращение и извинился перед семьей Захарова. Ефремов также пообещал помочь им, но родные погибшего не приняли извинений.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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