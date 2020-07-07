Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

Отслеживать контакты заразившихся коронавирусом власти будут с помощью геолокации и данных мобильных операторов. Об этом говорится в проекте приказа, разработанного Минкомсвязью.

Согласно описанному в приказе регламенту, за основу будут браться номера мобильных телефонов заразившихся, предоставленные Минздравом.

Затем специальные алгоритмы позволят вычислить тех, кто был подвержен риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим (находился рядом или постоянно общался с больным по телефону последние две недели).

Полученный список номеров абонентов централизуется на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляется в оперативный штаб, Росгвардию, МВД и Минздрав.

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