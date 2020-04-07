Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин посоветовался с вирусологами о сокращении нерабочих дней
Президент 7 апреля провел открытое совещание с участием специалистов-вирусологов и эпидемиологов, на котором обратился к специалистам с вопросом о том, возможно ли сократить нерабочий месяц в России.
- Владимир Путин подчеркнул, что для властей главное — это здоровье и безопасность населения, но необходимо думать и о восстановлении экономики после пандемии. «Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — обратился он к экспертам по видеосвязи.
- Путин задал специалистам вопрос о возможности сокращения нерабочего периода и попросил оценить правильность мер, на которые пошло правительство для предотвращения распространения заболевания. «Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы», — сказал глава государства.
- На вопрос президента ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Он объяснил, что влияние принятых властями ограничений на распространение коронавируса станет понятно лишь через неделю. Не раньше этого времени можно будет и задуматься о возможности сокращения нерабочего периода. Пока что он объявлен до конца апреля.
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс.
В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — в 43 регионах России заболели 1154, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.