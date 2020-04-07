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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Еще одна тысяча зараженных коронавирусом в России, новый лидер рейтинга российских миллиардеров, Кремль вмешался в дискуссию Мишустина и Кадырова, бизнес попросил субсидии на выплату зарплат; главные новости — в обзоре РБК

Путин посоветовался с вирусологами о сокращении нерабочих дней

Президент 7 апреля провел открытое совещание с участием специалистов-вирусологов и эпидемиологов, на котором обратился к специалистам с вопросом о том, возможно ли сократить нерабочий месяц в России.

  • Владимир Путин подчеркнул, что для властей главное — это здоровье и безопасность населения, но необходимо думать и о восстановлении экономики после пандемии. «Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — обратился он к экспертам по видеосвязи.
  • Путин задал специалистам вопрос о возможности сокращения нерабочего периода и попросил оценить правильность мер, на которые пошло правительство для предотвращения распространения заболевания. «Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы», — сказал глава государства.
  • На вопрос президента ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Он объяснил, что влияние принятых властями ограничений на распространение коронавируса станет понятно лишь через неделю. Не раньше этого времени можно будет и задуматься о возможности сокращения нерабочего периода. Пока что он объявлен до конца апреля.

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс.

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — в 43 регионах России заболели 1154, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

  • Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев. Далее идут Санкт-Петербург (69) и Подмосковье (67). Впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
  • Таким образом, всего в стране с начала эпидемии заразились 7497 человек, выздоровели 494, а умерли 58. Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России.

Михельсон потерял первое место в списке Forbes

Журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг миллиардеров. В России первое место занял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

  • Его состояние оценивается в $19,7 млрд (в прошлом году было $18,1 млрд). В общемировом рейтинге он находится на 41-й строчке.
  • В прошлом году первым среди россиян был председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За год его состояние уменьшилось почти на $7 млрд, до $17,1 млрд. Теперь он на третьем месте, а в общемировом списке — на 48-м.
  • Второе место среди россиян (45-е в глобальном списке) сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд.


Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Кремль решил вмешаться в заочную дискуссию между премьер-министром Михаилом Мишутиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

  • Накануне, 6 апреля, Мишустин назвал закрытие границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым и призвал власти на местах не путать свои полномочия с федеральными.
  • В тот же день Кадыров, объявивший ранее о приостановке движения всех видов транспорта через границу Чечни, заявил, что власти республики никогда и не говорили о закрытии ее границ, а Мишустина ввели в заблуждение.
  • «Мы не видим противоречия [в позициях Мишустина и Кадырова], — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет». По его словам, глава Чечни дал понять, что товарным потокам никто препятствовать не собирается.

Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат

Российские бизнес-объединения направили премьеру Михаилу Мишустину совместное обращение о необходимости срочных дополнительных мер господдержки.

  • Чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения налоговых поступлений, они предложили признать пострадавшими от кризиса предприятия всех отраслей экономики, предоставить субсидии на выплату зарплат, пособия для ИП и снизить налог для самозанятых до 1%.
  • Также объединения призывают власти освободить компании от уплаты налоговых платежей, сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении, а также заморозить материальную ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства при увольнении или невыплате зарплаты.
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