Что случилось за день. Главные новости РБК

- Командир самолета сообщил, что в Сочи сажать самолет было нельзя из-за шквалистого ветра, сильного дождя и очень плохой видимости.
- На борту лайнера, в частности, был пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «То, что мы не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», — заверил он журналистов. Также в числе опоздавших оказались министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.
- Путин и Лукашенко действительно начали переговоры с беседы тет-а-тет, без российской делегации, позднее состав участников был расширен. Однако позднее участники встречи все же решили взять паузу и дождаться чиновников.
Погиб депутат Айрат Хайруллин
Зампред комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин летел на частном вертолете в поселок Матюшино в Татарстане, но попал в катастрофу. На борту вертолета были три человека, спутники Хайруллина выжили.
- Вертолет разбился в лесу в 6 км от города Лаишево. Хайруллин погиб на месте, еще одного пассажира и пилота госпитализировали.
- Хайруллин с 2003 года был депутатом фракции «Единая Россия», до этого он был депутатом Казанского горсовета и Госсовета Татарстана.
- В 1990-х годах Хайруллин занимался бизнесом, в 2005 году, уже после избрания в Госдуму, Forbes включал его в список 100 богатейших предпринимателей страны с состоянием $600 млн. Он возглавлял крупную пивоваренную компанию «Красный Восток», которую позднее купила турецкая Efes, и розничную сеть «Эдельвейс». С 2008 года он являлся президентом Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
Суд вновь отправил под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Карина Цуркан, бывшая топ-менеджер «Интер РАО», полтора года провела под стражей, но в январе апелляционный суд отказался продлить ей арест. Цуркан оставалась на свободе недолго — 7 февраля, после жалобы Генпрокуратуры, ее вновь взяли под стражу в зале суда.
- Апелляционный суд, который в январе освободил Цуркан, пришел к выводу, что следствие сорвало сроки ее ознакомления с материалами дела, поэтому мера пресечения не может быть продлена свыше предельной.
- Кассационный суд, куда пожаловалась Генпрокуратура, счел это решение ошибкой. По мнению судей, получить материалы для ознакомления Цуркан не смогла из-за действий защитников.
- Следствие считает, что Цуркан собирала и передавала секретную информацию разведке Молдавии, откуда та уходила в одну из стран НАТО. В интервью РБК Цуркан заявила об ошибках в материалах дела — к примеру, в «анкете агента разведки Молдавии», которую следователи, по ее словам, сочли доказательством и которая была предположительно заполнена в 2004 году, содержатся сведения о ее месте жительства, работе и образовании за более поздний период. Цуркан обратилась с просьбой о независимом расследовании к президенту Владимиру Путину.
К основателю «Русского стандарта» подали иск почти на 3,7 млрд руб.
Швейцарский инвестфонд Pala Assets подал иск к Рустаму Тарико, основателю холдинга «Русский стандарт». Фонд считает, что понес убытки по облигациям структуры Тарико Russian Standard из-за ряда сделок одноименного банка.
- Pala Assets — держатель бондов, в обеспечение которых заложены акции банка. Всего RSL выпустила ценные бумаги на $451 млн. В октябре 2017 года RSL допустила дефолт, не выплатив купон. После этого инвесторы потребовали их досрочного погашения.
- По мнению Pala Assets Holdings, ответчики по иску, в числе которых сам Тарико и члены совета директоров банка «Русский стандарт», одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях. Из-за этого стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт» снизилась.
- Свои убытки фонд оценивает в 3,668 млрд руб.