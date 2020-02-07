Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, российская делегация не долетела на переговоры с Лукашенко в Сочи, Цуркан опять под арестом, гибель депутата Айрата Хайруллина; главные новости — в обзоре РБК

Вертолет Bell 407 Айрата Хайруллина (Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану / VK)

Центробанк шестой раз подряд снизил ключевую ставку

На первом в 2020 году заседании совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6% годовых. Решение о снижении ставки ЦБ принимает уже шестой раз подряд с июня 2019 года.

Решение ЦБ не удивило аналитиков — накануне заседания снижения ставки ожидали 22 из 34 опрошенных Bloomberg аналитиков.

Главный аргумент в пользу снижения ставки — замедление инфляции. Хотя с июня прошлого года ключевая ставка и снизилась на 1,5 п.п., цены на это заметно не отреагировали. Уровень инфляции никак не приблизится к целевому показателю 4%. Сохраняется и риск дальнейшего замедления мировой экономики, дополнительный фактор неопределенности для ближайших кварталов — ситуация с коронавирусом. Эльвира Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем» и заявила, что ЦБ видит своей задачей повышение устойчивости экономики к таким ситуациям.

С критикой решения ЦБ выступил миллиардер Олег Дерипаска, который назвал снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. «первой подножкой правительству Мишустина». По его мнению, ЦБ должен действовать решительнее и снижать ставку сразу до 4,5%.

В переговоры Путина и Лукашенко в Сочи вмешалась погода

В Сочи 7 февраля начался очередной раунд переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Корректировки в планы глав государств неожиданно внесла погода: из-за сложных условий в аэропорту Сочи самолет с членами российской делегации пришлось сажать в Минеральных Водах.