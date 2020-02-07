Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В UFG рассказали о доходах Мишустина, Россия отказалась снижать добычу нефти из-за коронавируса, Лондон решил снять с Москвы торговые санкции, Счетная палата оценила эффективность российской науки; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Управляющий партнер UFG назвала доходы Мишустина за время работы в компании

Совокупный доход бенефициаров семейного траста Михаила Мишустина, занимающего сейчас пост премьер-министра, в 2010–2015 годах составил около $33,5 млн. Соответствующая информация указана в письме финансовой группы UFG, поступившем в ответ на запрос РБК, за подписью управляющего партнера Полины Герасименко.

В 2008 году будущий премьер стал четвертым контролирующим партнером UFG наряду с экс-главой Минфина Борисом Федоровым, Чарльзом Райаном и Флорианом Феннером. Тогда объем активов под управлением группы составлял $2 млрд.

Мишустин имел право на часть доходов от управления активами. Так, в 2009 году он получил 79 млн руб., или около $2,5 млн по курсу на то время.

В 2010 году, после перехода Мишустина на госслужбу, доходы шли от семейного траста, который он передал в собственность своей супруге Владлене. В 2013-м, после введения новых ограничений на собственность у чиновников и их родных, Мишустина передала траст матери и сестре мужа. Последняя сделка с трастом была закрыта в 2019-м, и до конца текущего года расчеты завершатся.

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ сократить добычу нефти на 600 тыс. барр./сутки из-за коронавируса, сообщили «Интерфакс», ТАСС и Bloomberg.