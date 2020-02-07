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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В UFG рассказали о доходах Мишустина, Россия отказалась снижать добычу нефти из-за коронавируса, Лондон решил снять с Москвы торговые санкции, Счетная палата оценила эффективность российской науки; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Управляющий партнер UFG назвала доходы Мишустина за время работы в компании

Совокупный доход бенефициаров семейного траста Михаила Мишустина, занимающего сейчас пост премьер-министра, в 2010–2015 годах составил около $33,5 млн. Соответствующая информация указана в письме финансовой группы UFG, поступившем в ответ на запрос РБК, за подписью управляющего партнера Полины Герасименко.

  • В 2008 году будущий премьер стал четвертым контролирующим партнером UFG наряду с экс-главой Минфина Борисом Федоровым, Чарльзом Райаном и Флорианом Феннером. Тогда объем активов под управлением группы составлял $2 млрд.
  • Мишустин имел право на часть доходов от управления активами. Так, в 2009 году он получил 79 млн руб., или около $2,5 млн по курсу на то время.
  • В 2010 году, после перехода Мишустина на госслужбу, доходы шли от семейного траста, который он передал в собственность своей супруге Владлене. В 2013-м, после введения новых ограничений на собственность у чиновников и их родных, Мишустина передала траст матери и сестре мужа. Последняя сделка с трастом была закрыта в 2019-м, и до конца текущего года расчеты завершатся.

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ сократить добычу нефти на 600 тыс. барр./сутки из-за коронавируса, сообщили «Интерфакс», ТАСС и Bloomberg.

  • Эксперты предлагали сокращение добычи в связи с тем, что, по их расчетам, спрос на нефть из-за вспышки коронавируса может упасть на 124–200 тыс. барр./сутки. В результате переизбыток предложения составит 0,6 млн барр./сутки в первом и 1 млн барр./сутки во втором квартале. О том, что Россия не согласилась с этой идеей, агентства сообщили после того, как глава Минэнерго Александр Новак заявил, что пока не может озвучить позицию Москвы.
  • Эпидемия коронавируса может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что Китай, где началась вспышка, является «фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов» для всего мира.
  • К 7 февраля общее число зараженных составило более 31 тыс. человек (данные SCMP), еще 638 стали жертвами болезни. От нее скончался врач Ли Ваньлян, который первым предупредил о распространении коронавируса.

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По окончании переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза Лондон намерен отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против Москвы.

  • Речь идет о снятии антидемпинговых пошлин на фольгу, ферросилиций, бесшовные металлические и чугунные трубы, трубные фитинги и ряд других товаров.
  • При этом наложенные ЕС пошлины на ввоз российского нитрата аммония, холоднокатаного плоского проката, электротехнической стали и горячего плоского проката останутся в силе.
  • Великобритания вышла из ЕС 1 февраля, однако продолжит следовать его регламентам и законам по крайней мере до конца года — в течение этого времени Лондон и Брюссель будут вести переговоры о дальнейшем взаимодействии. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать с 2021 года.

Счетная палата сочла российскую науку неэффективной

Затраты на российскую науку растут, но она по-прежнему неэффективна и не может достичь уровня зарубежных исследований. Это следует из отчета Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».

  • Хотя денег на науку выделяют все больше, по общему объему финансирования исследований Россия очень сильно уступает другим странам. В год на научные исследования власти выделяют средства в объеме 1,1% от ВВП. Для сравнения, в Южной Корее на науку выделяются средства в объеме 4,24% от валового продукта, в США — 2,74%, Китае — 2,12%. По доле средств, которые тратятся на исследования, Россию обгоняет даже Бразилия — 1,28%.
  • Еще хуже дело обстоит с практическими результатами научных исследований. По числу патентных заявок Россия отстает от США почти в 16 раз, а от Китая вообще в 38 раз.
  • С 2001 года в России неуклонно снижается число ученых, и хуже всего чувствуют себя естественные и технические науки, где отток умов самый большой.
  • Переломить эти тенденции может лишь кардинальное увеличение зарплат ученым, приведение в порядок законодательства, связанного с наукой, и мониторинг эффективности научных центров.
Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
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