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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Руководство США обвинило Китай в сокрытии данных о коронавирусе, президент Казахстана прекратил полномочия дочери бывшего главы государства. Главное за выходные — в подборке РБК

В России ежедневно стали выявлять более 10 тыс. заболевших

3 мая в стране выявили 10 633 новых зараженных коронавирусом за сутки, 4 мая их число выросло до 10 581 человека, 5 мая оперативный штаб озвучил цифру в 10 102 новых случая. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в стране заболели 145 268 человек.

  • Минздрав уточнил, что в стране успели сформироваться внутренние очаги инфекции, поэтому заболевшие продолжают появляться после закрытия границ.
  • До плато по количеству зараженных, по мнению главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, России еще далеко. Он связал резкий рост числа заболевших в последние дни с нарушениями режима самоизоляции.
  • Россия не повторит сценарий Италии, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он назвал развитие ситуации в России уникальным, так как власти успели предотвратить быстрое распространение вируса по стране, вовремя введя ограничения в столице.

США официально обвинили Китай в попытке скрыть вирус

Коронавирус распространился из лаборатории в китайском городе Ухань, о чем свидетельствует «значительное количество» доказательств, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Президент страны Дональд Трамп добавил, что власти Китая совершили «ужасную ошибку», попытались ее скрыть, но в итоге потерпели неудачу.

  • Assoсiated Press, ссылаясь на доклад Министерства безопасности США, сообщило 4 мая, что КНР скрыла не только масштабы вспышки коронавируса, но и то, насколько он опасен. Приуменьшив серьезность ситуации, Китай увеличил импорт медицинских товаров и сократил их экспорт, говорится в докладе.
  • Разведывательный альянс «Пять глаз», в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, также выяснил, что Китай уничтожил доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях страны. По данным западных разведок, в КНР отказались предоставить биоматериалы зарубежным ученым для создания вакцины, пересказывает доклад альянса The Daily Telegraph.
  • Источники Fox News, которым было известно о решениях китайских властей, сообщили, что первый заразившийся вирусом человек работал в одной из лабораторий Уханя. При этом, по данным телеканала, вирус разрабатывался не в качестве биологического оружия, а в рамках попыток Китая превзойти США в борьбе с вирусами. Трамп 1 мая заявил, что у него есть информация, подтверждающая зарождение коронавируса в уханьской лаборатории.
Храм Вооруженных сил России отказался от мозаики с Путиным

В главном храме Вооруженных сил, который находится в парке «Патриот», демонтировали мозаичное изображение президента России Владимира Путина, сообщил «Коммерсантъ». По данным «Новой газеты», вместо панно с политическими деятелями появится картина на тему присоединения Крыма.

  • 24 апреля «МБХ Медиа» сообщило, что стены нового храма украсят мозаичные панно, на которых изображены Путин, министр обороны Сергей Шойгу и лидер СССР Иосиф Сталин.
  • Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • В РПЦ подтвердили, что отказались от этой мозаики. По словам представителей РПЦ, панно убрали из-за мнения Путина, который посчитал появление своего изображения «преждевременным». В РПЦ уточнили, что на месте предполагаемой мозаики появится изображение крестного хода, который проходил в дни присоединения Крыма к России.

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига перестала быть спикером сената республики. Указ о прекращении ее полномочий подписал 2 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев. Причины решения неизвестны.

  • Назарбаева была избрана председателем сената парламента Казахстана 20 марта 2019 года, после того как экс-спикер Токаев вступил в должность президента. 2 сентября ее переназначили на этот пост. Именно к председателю сената переходят полномочия президента в случае досрочного освобождения, отрешения президента от должности или его смерти.
  • В апреле 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, сложил полномочия президента, Дарига Назарбаева отказалась от участия в выборах главы республики.
  • В начале марта Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и Transparency International сообщила, что Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев владеют недвижимостью в Великобритании на сумму более $100 млн, арестованной в 2019 году в ходе борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов. Назарбаева с ее сыном в данный момент оспаривают арест недвижимости в суде.
  • Новым спикером стал бывший первый замглавы администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев.
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