Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Руководство США обвинило Китай в сокрытии данных о коронавирусе, президент Казахстана прекратил полномочия дочери бывшего главы государства. Главное за выходные — в подборке РБК

В России ежедневно стали выявлять более 10 тыс. заболевших

3 мая в стране выявили 10 633 новых зараженных коронавирусом за сутки, 4 мая их число выросло до 10 581 человека, 5 мая оперативный штаб озвучил цифру в 10 102 новых случая. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в стране заболели 145 268 человек.

Минздрав уточнил, что в стране успели сформироваться внутренние очаги инфекции, поэтому заболевшие продолжают появляться после закрытия границ.

До плато по количеству зараженных, по мнению главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, России еще далеко. Он связал резкий рост числа заболевших в последние дни с нарушениями режима самоизоляции.

Россия не повторит сценарий Италии, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он назвал развитие ситуации в России уникальным, так как власти успели предотвратить быстрое распространение вируса по стране, вовремя введя ограничения в столице.

США официально обвинили Китай в попытке скрыть вирус

Коронавирус распространился из лаборатории в китайском городе Ухань, о чем свидетельствует «значительное количество» доказательств, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Президент страны Дональд Трамп добавил, что власти Китая совершили «ужасную ошибку», попытались ее скрыть, но в итоге потерпели неудачу.