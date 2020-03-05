Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Петербурге под карантин попали 700 студентов, ОПЕК рекомендовала сократить нефтедобычу в рамках ОПЕК+, российский перевозчик подал в суд на Египет из-за теракта 2015 года, кто купил Gram у Дурова; главные новости — в обзоре РБК

В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза

Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили под карантин. Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус.

По словам проректора вуза, «Роспотребнадзор предписал организовать карантинные мероприятия». Теперь ведомство пытается определить и другие контакты иностранца.

Студент прибыл в Санкт-Петербург 29 февраля, а 2 марта обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ. Сейчас он госпитализирован, заболевание протекает в легкой клинической форме, сообщили в Роспотребнадзоре.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин призвал прибывших из Италии оставаться дома в течение двух недель. По необходимости курьеры могут доставить им больничный лист, даже если те чувствуют себя хорошо. Для этого надо позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки из-за вируса

Страны ОПЕК на заседании в Вене рекомендовали в рамках сделки ОПЕК+ пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи. На этом настаивала Саудовская Аравия. Причина — низкий спрос на сырье на фоне распространения коронавируса.