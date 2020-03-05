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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Петербурге под карантин попали 700 студентов, ОПЕК рекомендовала сократить нефтедобычу в рамках ОПЕК+, российский перевозчик подал в суд на Египет из-за теракта 2015 года, кто купил Gram у Дурова; главные новости — в обзоре РБК

В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза

Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили под карантин. Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус.

  • По словам проректора вуза, «Роспотребнадзор предписал организовать карантинные мероприятия». Теперь ведомство пытается определить и другие контакты иностранца.
  • Студент прибыл в Санкт-Петербург 29 февраля, а 2 марта обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ. Сейчас он госпитализирован, заболевание протекает в легкой клинической форме, сообщили в Роспотребнадзоре.
  • Между тем мэр Москвы Сергей Собянин призвал прибывших из Италии оставаться дома в течение двух недель. По необходимости курьеры могут доставить им больничный лист, даже если те чувствуют себя хорошо. Для этого надо позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки из-за вируса

Страны ОПЕК на заседании в Вене рекомендовали в рамках сделки ОПЕК+ пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи. На этом настаивала Саудовская Аравия. Причина — низкий спрос на сырье на фоне распространения коронавируса.

  • Во втором квартале 2020 года дополнительное сокращение составит 1,5 млн барр. в сутки. Таким образом, общий объем сокращений может составить 3,2 млн барр. в день.
  • По информации Bloomberg и Reuters, с этим решением согласилась и Россия, которая в картель не входит. При этом министра энергетики России Александра Новака на заседании в четверг не было (Россия не входит в состав ОПЕК). Он планирует вернуться в Вену 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+.
  • В Москве считают, что сделку нужно продлить, но без дополнительных сокращений добычи нефти, писали российские информагентства.


Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

Компания «Когалымавиа» (бренд Metrojet), обанкротившаяся после теракта Airbus А321 над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, подала иск в Гаагский арбитражный суд к властям Египта. Иск подан совместно с турецким туристическим холдингом Prince Group.

  • Первые слушания по делу состоялись в начале 2020 года. Компании требуют компенсировать им как прямой ущерб от теракта, так и потерю инвестиций в экономику Египта. Компенсацию они потребовали на сумму $200 млн.
  • 31 октября 2015 года вылетевший из аэропорта Шарм-эш-Шейха самолет А321 «Когалымавиа» взорвался в воздухе. Жертвами катастрофы стали 224 человека. Случившееся признали терактом. Заложить взрывное устройство в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта.
  • В иске утверждается, что власти Египта были осведомлены об изъянах системы безопасности в аэропортах, так и не приняли не себя ответственность «за преступную халатность» и не выплатили никакой компенсации компаниям, которые понесли большие потери. «Когалымавиа» сейчас находится в стадии банкротства.

Среди инвесторов криптовалюты Дурова нашлись компании Абызова и Гуцериева

В списке участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова, оказались компании российских бизнесменов, арестованного экс-министра и тезки основателя Comedy Club. Информация приводится в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

  • Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд. Запуск платформы должен был состояться до конца октября 2019 года, однако SEC подала на Telegram в суд, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск был отложен на 30 апреля.
  • Имена инвесторов Telegram ранее не раскрывал. В списке SEC указаны 98 инвесторов (как частные лица, так и компании). Среди них — компания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, которая заплатила $20 млн за 15 млн Gram; структуры миллиардера Романа Абрамовича ($10 млн за 7,5 млн Gram); бизнесмен Давид Якобашвили ($50 млн за 37,6 млн Gram).
  • Также в перечне есть фонд, связанный с семьей Михаила Гуцериева ($15 млн за 11,3 млн Gram), и полный тезка одного из основателей Comedy Club Артак Гаспарян ($1,5 млн за 1,1 млн Gram).
Автор: Сергей Витько
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