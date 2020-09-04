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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Тихановская сомневается в сохранении договоров Лукашенко, Россия обыграла Сербию в футбольной Лиге наций, падение индексов США, пропажа анализов отравленного болгарского бизнесмена Гебрева; главные новости — в обзоре РБК

Тихановская усомнилась в сохранении заключенных Лукашенко договоров

Политик прокомментировала встречу президента с российским правительством, отметив, что суверенитет не может быть предметом торга. По ее словам, подписанные Лукашенко договоры едва ли признает новая власть в Минске.

  • Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская заявила, что «суверенитет не может быть предметом переговоров или торга», и выразила сомнения, что любые решения и договоры, которые может подписать Лукашенко, будут признаны «новым правительством». По ее словам, «народ отказал Лукашенко в доверии».
  • 3 сентября белорусский лидер провел в Минске встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вместе с которым прибыли несколько министров, в том числе глава Минэнерго Александр Новак. В ходе переговоров стороны обсудили снятие барьеров в торговле и расширение сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, а также культуры и здравоохранения. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства», — отметил после встречи российский премьер.
  • В Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80% голосов одержал Лукашенко, а Тихановская получила чуть более 10% голосов. Оппозиция с оглашенными ЦИК результатами не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях.

Сборная России обыграла Сербию в стартовом матче Лиги наций

Команда Станислава Черчесова уверенно переиграла соперника, забив три гола во втором тайме. Сам он назвал победу России над Сербией в Лиге наций сложной.

  • Сборная России на своем поле обыграла команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды. Счет в матче на 48-й минуте открыл нападающий сборной России Артем Дзюба, реализовавший пенальти. На 69-й минуте российская сборная удвоила свое преимущество голом защитника Вячеслава Караваева. Девять минут спустя Сербия отыграла один мяч, но окончательный счет в матче сборная России установила на 81-й минуте, когда Дзюба точно пробил по воротам, оформив дубль.
  • По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, в первые 25 минут игры российская команда присматривалась к сопернику. «В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто куда должен двигаться, и стали намного организованнее действовать как в обороне, так и в атаке», — отметил он, добавив, что какие-то вещи команде до конца выполнить не удалось.
  • В новом сезоне Лиги наций сборная России выступает в 3-й группе дивизиона В. Помимо Сербии соперниками российской команды стали сборный Венгрии и Турции. Россия поднялась на первое место в группе благодаря лучшей разнице мячей. Следующий матч турнира россияне проведут 6 сентября на выезде против венгров.

Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца

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В ходе торговой сессии в цене сильно потеряли акции американских ИT-гигантов, таких как Apple, Google, Microsoft и Tesla. По мнению экспертов, рано или поздно этого стоило ожидать

  • Ключевые американские индексы завершили торги в четверг, 3 сентября, резким падением. Рынок испытал самые сильные потрясения за последние три месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,79%, до 28 289,63 пункта; NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11 458,10 пункта; S&P 500 снизился на 3,52%, до 3454,89 пункта.
  • Во время торговой сессии существенно потеряли в цене акции американских ИT-гигантов, которые последнее время показывали уверенный рост. Так, ценные бумаги компании Apple упали на 7,9%, Google — на 5%, Tesla — более чем на 9% Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%. Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 0,12%, до $41,32 за баррель, марки Brent с поставкой в ноябре — на 0,73%, до $43,75.
  • Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что крупные технологические компании первыми начали восстанавливаться после периода пандемии; в целом их котировки росли с марта, несмотря на наихудшие условия в экономике за последние десятилетия. По мнению опрошенных изданием инвесторов, «это ралли не могло продолжаться непрерывно».

Анализы отравленного болгарского бизнесмена пропали на фоне отравления Навального

Пропали анализы отравленного весной 2015 года болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. В конце августа СМИ увидели сходство между отравлениями российского оппозиционера Алексея Навального и болгарского предпринимателя. Тем временем Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального.

  • Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin — одной из пяти в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Гебрев уточнил, что лаборатория должна была хранить результаты его анализов до июня 2020-го. Однако минувшей весной в Verifin сообщили, что этих образцов у них нет.
  • Евросоюз назвал отравление Навального покушением, призвал к совместной международной реакции, а также заявил, что оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер. В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследование было полностью прозрачным, и привлечь виновных к ответственности.
  • В правительстве Германии ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичка» фальсификацией. Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности.
Автор: Сергей Саркисян
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