Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Тихановская сомневается в сохранении договоров Лукашенко, Россия обыграла Сербию в футбольной Лиге наций, падение индексов США, пропажа анализов отравленного болгарского бизнесмена Гебрева; главные новости — в обзоре РБК

Тихановская усомнилась в сохранении заключенных Лукашенко договоров

Политик прокомментировала встречу президента с российским правительством, отметив, что суверенитет не может быть предметом торга. По ее словам, подписанные Лукашенко договоры едва ли признает новая власть в Минске.

Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская заявила, что «суверенитет не может быть предметом переговоров или торга», и выразила сомнения, что любые решения и договоры, которые может подписать Лукашенко, будут признаны «новым правительством». По ее словам, «народ отказал Лукашенко в доверии».

3 сентября белорусский лидер провел в Минске встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вместе с которым прибыли несколько министров, в том числе глава Минэнерго Александр Новак. В ходе переговоров стороны обсудили снятие барьеров в торговле и расширение сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, а также культуры и здравоохранения. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства», — отметил после встречи российский премьер.

В Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80% голосов одержал Лукашенко, а Тихановская получила чуть более 10% голосов. Оппозиция с оглашенными ЦИК результатами не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях.

Сборная России обыграла Сербию в стартовом матче Лиги наций

Команда Станислава Черчесова уверенно переиграла соперника, забив три гола во втором тайме. Сам он назвал победу России над Сербией в Лиге наций сложной.