Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Байден осудил Трампа за молчание о Навальном, место элиты России в мировом рейтинге, предложения бизнес-омбудсмена о поддержке предпринимателей, новый препарат для лечения тяжелой формы COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным

Кандидат на пост президента США от демократов осудил своего оппонента за то, что тот не прокомментировал заявление властей ФРГ об отравлении российского оппозиционера. «Его молчание — соучастие», — считает Байден.

Байден назвал отравление Навального попыткой заставить оппозиционера замолчать. По мнению кандидата, такой способ нападения на «не оставляет сомнений в том, что ответственность лежит на российском государстве». Байден считает, что Трамп не способен противостоять российскому президенту Владимиру Путину. В случае своего избрания кандидат от демократов пообещал сделать все, от чего отказывается действующий глава государства: сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь российскую сторону «к ответственности за преступления».

Cенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон после заявления правительства Германии, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2». «Остановите трубопровод «Северный поток-2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter.

У Германии есть несколько очевидных механизмов для введения санкций против России. Во-первых, ФРГ может применить санкции в одностороннем порядке — например, выдворить из страны российских дипломатов. Во-вторых, с 2018 года в Евросоюзе существует механизм, позволяющий применять санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия. Из-за отсутствия у ФРГ очевидных фигурантов санкционных мер ЕС может наложить ограничения на представителей российской власти или разведсообщества. В случае принятия санкций Евросоюзом велика вероятность, что к такому шагу присоединятся США.

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» в докладе о сравнительном индексе качества элит в мире поставили Россию по этому показателю на уровень Ботсваны, ниже Казахстана и Индонезии.