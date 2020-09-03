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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Байден осудил Трампа за молчание о Навальном, место элиты России в мировом рейтинге, предложения бизнес-омбудсмена о поддержке предпринимателей, новый препарат для лечения тяжелой формы COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным

Кандидат на пост президента США от демократов осудил своего оппонента за то, что тот не прокомментировал заявление властей ФРГ об отравлении российского оппозиционера. «Его молчание — соучастие», — считает Байден.

  • Байден назвал отравление Навального попыткой заставить оппозиционера замолчать. По мнению кандидата, такой способ нападения на «не оставляет сомнений в том, что ответственность лежит на российском государстве». Байден считает, что Трамп не способен противостоять российскому президенту Владимиру Путину. В случае своего избрания кандидат от демократов пообещал сделать все, от чего отказывается действующий глава государства: сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь российскую сторону «к ответственности за преступления».
  • Cенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон после заявления правительства Германии, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2». «Остановите трубопровод «Северный поток-2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter.
  • У Германии есть несколько очевидных механизмов для введения санкций против России. Во-первых, ФРГ может применить санкции в одностороннем порядке — например, выдворить из страны российских дипломатов. Во-вторых, с 2018 года в Евросоюзе существует механизм, позволяющий применять санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия. Из-за отсутствия у ФРГ очевидных фигурантов санкционных мер ЕС может наложить ограничения на представителей российской власти или разведсообщества. В случае принятия санкций Евросоюзом велика вероятность, что к такому шагу присоединятся США.

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» в докладе о сравнительном индексе качества элит в мире поставили Россию по этому показателю на уровень Ботсваны, ниже Казахстана и Индонезии.

  • Элиты оценивались по четырем составляющим: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность. Как указывают авторы доклада, деятельность элиты высокого качества генерирует дополнительные ценности для общества. Элита низкого качества, напротив, присваивает создаваемые обществом ресурсы и заметно тормозит развитие своей страны.
  • Всего исследователи отранжировали по качеству элит 32 страны. Лидером с показателем 68,5 балла оказался Сингапур. Вслед за ним три строчки занимают европейские страны — Швейцария (64,9), Германия (64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке — США (63,4). Россия оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла, как и у Ботсваны. Помимо стран Западной Европы, Скандинавии и США в рейтинге ее обогнали Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21).
  • «Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству», — прокомментировали результаты исследования президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил правительство продлить действие антикризисных мер поддержки бизнеса — отсрочку по налогам для малых и средних компаний, а также кредитные каникулы и мораторий на банкротства. Он выдвинул следующие предложения.

  • Продлить до конца 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил или наступает в 2020-м. А также распространить отсрочки для всех предприятий, если их выручка упала на 30% за второй и третий кварталы текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2019-го и первым кварталом 2020 года. Однако Федеральная налоговая служба (ФНС) не видит проблемы «конца года», заявляя, что для 1,9 млн МСП из пострадавших отраслей срок уплаты налогов на сумму 165 млрд руб. уже перенесен с конца этого на конец будущего года.
  • Продлить предоставление кредитных каникул малому и среднему бизнесу еще на три—шесть месяцев. Сейчас МСП из наиболее пострадавших отраслей имеют право на отсрочку по кредитам, но не более чем на полгода. Все банки в стране обязаны в течение пяти дней рассмотреть заявку и изменить условия кредитного договора. Предприниматель может в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом в банк.
  • Продлить на шесть месяцев мораторий на банкротства для предприятий малого и среднего бизнеса либо предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от пандемии. Эксперты прогнозируют массовые банкротства компаний в октябре, если мораторий не будет продлен. Для урегулирования ситуации предлагается создать специальный институт — «банк плохих долгов». Это позволило бы бенефициарам несостоятельных компаний не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, а списывать долги, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных ограничениями и иными последствиями эпидемии.
     

Британские ученые назвали препарат для пациентов с тяжелой формой COVID

Речь идет о стероидном препарате гидрокортизон. Исследования показали, что у пациентов, принимавших его в течение недели, шансы на более успешное выздоровление намного выше, чем у тех, кто не проходил такой курс.

  • Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. Исследование, длившееся с марта по июнь, показало, что у пациентов, которые в течение семи дней получали гидрокортизон, шансы на более успешное выздоровление оказались на 93% выше, чем у тех, кто не проходил такой курс.
  • Это исследование лишь часть из семи клинических испытаний, в которых приняли участие 1,7 тыс. пациентов. Ученые также изучили влияние других стероидных препаратов на больных с тяжелой формой COVID-19 — дексаметазона и метилпреднизолона. И пришли к выводу, что каждое из изученных средств снижает риск смертности: гидрокортизон, который испытали на 374 пациентах, — на 31%, метилпреднизолон — на 9% (его принимали девять человек), а дексаметазон — на 36% (принимали 1282 пациентов).
  • В Имперском колледже считают, что Всемирная организация здравоохранения выпустит новые рекомендации, включающие использование стероидов для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. В начале июля организация заявила, что единственным противовирусным препаратом, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19, стал ремдесивир. В России он проходит клинические испытания.
Автор: Сергей Саркисян
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