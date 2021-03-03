«Перелом» для ПМЭФа, жалобы на рефинансирование ипотеки. Главное за день
ПМЭФ пройдет вопреки пандемии
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году все же состоится. В прошлом году один из главных форумов России отменили из-за пандемии.
- Организатор форума, «Росконгресс», сообщил, что он пройдет с 2 по 5 июня. Форум состоится с соблюдением всех необходимых предосторожностей и мер по борьбе с распространением коронавируса. В «Росконгрессе» объяснили решение о проведении ПМЭФа тем, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».
- В 2020 году в России кроме ПМЭФа отменили и другие крупные мероприятия — Красноярский экономический форум, Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи, а Восточный экономический форум перенесли на сентябрь 2021 года.
Оппозиция Армении не согласилась на компромисс Пашиняна
Оппозиция Армении отказалась проводить внеочередные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Досрочные выборы в качестве компромисса предлагал сам премьер.