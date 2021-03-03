«Перелом» для ПМЭФа, жалобы на рефинансирование ипотеки. Главное за день

Возвращение ПМЭФа объяснили «переломом» в пандемии, оппозиция Армении не согласилась на компромисс Пашиняна, «Дом.РФ» не справился с заявками на рефинансирование ипотеки, новое дело о пытках в колонии — главные новости РБК

ПМЭФ пройдет вопреки пандемии

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году все же состоится. В прошлом году один из главных форумов России отменили из-за пандемии.

Организатор форума, «Росконгресс», сообщил, что он пройдет с 2 по 5 июня. Форум состоится с соблюдением всех необходимых предосторожностей и мер по борьбе с распространением коронавируса. В «Росконгрессе» объяснили решение о проведении ПМЭФа тем, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».

В 2020 году в России кроме ПМЭФа отменили и другие крупные мероприятия — Красноярский экономический форум, Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи, а Восточный экономический форум перенесли на сентябрь 2021 года.



ПМЭФ без Калви: кто из иностранных гостей приехал на форум Фотогалерея

Оппозиция Армении не согласилась на компромисс Пашиняна

Оппозиция Армении отказалась проводить внеочередные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Досрочные выборы в качестве компромисса предлагал сам премьер.