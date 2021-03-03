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«Перелом» для ПМЭФа, жалобы на рефинансирование ипотеки. Главное за день

Возвращение ПМЭФа объяснили «переломом» в пандемии, оппозиция Армении не согласилась на компромисс Пашиняна, «Дом.РФ» не справился с заявками на рефинансирование ипотеки, новое дело о пытках в колонии — главные новости РБК

ПМЭФ пройдет вопреки пандемии

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году все же состоится. В прошлом году один из главных форумов России отменили из-за пандемии.

  • Организатор форума, «Росконгресс», сообщил, что он пройдет с 2 по 5 июня. Форум состоится с соблюдением всех необходимых предосторожностей и мер по борьбе с распространением коронавируса. В «Росконгрессе» объяснили решение о проведении ПМЭФа тем, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».
  • В 2020 году в России кроме ПМЭФа отменили и другие крупные мероприятия — Красноярский экономический форум, Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи, а Восточный экономический форум перенесли на сентябрь 2021 года.

    ПМЭФ без Калви: кто из иностранных гостей приехал на форум
    Фотогалерея 

Оппозиция Армении не согласилась на компромисс Пашиняна

Оппозиция Армении отказалась проводить внеочередные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Досрочные выборы в качестве компромисса предлагал сам премьер.

  • О несогласии с выборами без отставки Пашиняна заявил лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян. Он объяснил это тем, что Пашинян уже показал, как использует административный ресурс на примере митинга в свою поддержку, куда, по словам оппозиционера, людей свозили централизованно. Выборов с применением административного ресурса оппозиция не хочет.
  • В конце прошлого года Манукян стал единым кандидатом в премьер-министры от оппозиции. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату государственной власти. По версии СК Армении, такие призывы звучали на митингах оппозиции в феврале.
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    Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на шествии в Ереване

«Дом.РФ» не справился с потоком заявок на рефинансирование ипотеки

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Акция по рефинансированию ипотеки от банка «Дом.РФ» закончилась жалобами от клиентов. Потенциальные заемщики сообщают о задержках при оформлении новых кредитных договоров: из-за этого некоторые клиенты не успели совершить сделки и не смогли получить пониженную ставку. Причиной стал большой поток заявок, с которым банк не справился.

  • 4 декабря банк «Дом.РФ» сообщил о временном снижении ставок по разным ипотечным программам, до 28 февраля ставка по рефинансированию взятой в другом банке ипотеки начиналась от 7,1%. По условиям акции, потенциальный заемщик должен был до этого срока подать заявку на новый кредит, получить одобрение, собрать необходимые документы и заключить новый кредитный договор.
  • В «Дом.РФ» признали повышенный спрос и пообещали предложить таким клиентам новые условия по кредитам. Директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин сообщил, что в рамках новогодней акции было заключено около 5 тыс. сделок на 13,5 млрд руб.
    Банк «Дом.РФ» не справился с потоком желающих рефинансировать ипотеку
    Финансы
    Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Начальника колонии задержали после сообщений о пытках

В Иркутской области задержали начальника оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководителя исправительной колонии № 6 Иркутской области. Это произошло после того, как правозащитники рассказали о случаях насилия в этих учреждениях: заключенных насиловали, избивали и пытали кипятильником.

  • Всего по мотивам этих сообщений следователи возбудили девять уголовных дел. Как сообщали адвокаты и правозащитники, пытками занимались лояльные к администрации колонии и СИЗО заключенные. От тех, кто подвергался насилию, требовали дать показания против самих себя и других людей.
  • Дело о пытках в Иркутской области может стать очередным скандалом наряду с делом об издевательствах в ярославской ИК № 1, о которых стало известно еще в 2018 году — после публикаций видео с насилием в отношении заключенных. Одним из потерпевших по делу был заключенный Евгений Макаров, освободившийся в том же 2018 году. Сегодня стало известно, что он вновь задержан — его обвиняют в краже.
    В Иркутской области задержали начальника колонии после данных о пытках
    Общество
    Фото:Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости ПМЭФ коронавирус COVID-19 Армения Никол Пашинян Дом.РФ ипотека пытки в тюрьмах
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