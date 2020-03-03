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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как Путин скорректировал пенсионную поправку, почему банки стали чаще продавать коллекторам свежие долги, кто побеждает на выборах в Израиле, какую компенсацию получат владельцы iPhone — главные новости в обзоре РБК

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Ко второму чтению текста поправок в Конституцию президент скорректировал положение о регулярной индексации размера пенсий россиян. Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».

  • Согласно первой версии проекта поправок речь шла о «регулярной» индексации, однако периодичность не была определена.
  • Закрепление в Конституции положения об индексации не реже одного раза в год не позволит властям заменить увеличение пенсий разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года. Тогда все неработающие пенсионеры вместо индексации получили разовую выплату в размере 5 тыс. руб.
  • Путин также предложил закрепить в Конституции, что в России гарантируются «обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

В прошлом году кредитные организации удвоили продажу коллекторам долгов по недавно выданным (то есть за последние три года) кредитам, выяснил РБК.

  • Доля свежих долгов в 2019 году составила 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. Годом ранее лишь 6,2% случаев приходились на такие кредиты.
  • В первую очередь это связано с ростом потребкредитования, сообщил гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. Из-за жестких мер ЦБ банкам становится невыгодно держать на балансе долги в течение 2–3 лет, и они пытаются как можно быстрее расчистить свои балансы.
  • «Они стремятся быстро отработать долг на агентской схеме в течение первого года, а потом продать его, получив максимальную прибыль, либо отдать на судебное взыскание», — пояснил Михмель.

Экзитполы показали победу партии Нетаньяху на выборах в Израиле

Третьи за год парламентские выборы в Израиле, судя по всему, завершатся победой премьера Биньямина Нетаньяху. В результате предыдущих двух выборов ни одной политической силе не удалось сформировать правительство.

  • По итогам подсчета 6,57% голосов за партию «Ликуд» Нетаньяху проголосовали 32% избирателей, ее основной оппонент — левоцентристский альянс «Кахоль-Лаван» — получил 23,99% голосов.
  • Согласно данным экзитполов, «Ликуд» может получить в Кнессете (парламенте) 36–37 мест, а «Кахоль-Лаван» — 33 места. Таким образом, согласно прогнозам блок правых и религиозных партий во главе с «Ликуд» может рассчитывать на 60 кресел в новом парламенте. Для формирования правительства необходимо не менее 61 мандата.
  • Нетаньяху в Twitter поблагодарил сторонников за поддержку. Как ожидается, предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы вечером 3 марта.

Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы смартфонов

В рамках урегулирования иска об умышленном замедлении работы смартфонов Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, сообщает Reuters. Каждому достанется по $25 компенсации.

  • Речь идет об iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.
  • В декабре 2017 года Apple призналась, что замедляла работу старых моделей iPhone с помощью специального кода в обновлениях программного обеспечения. Компания объяснила это попыткой компенсировать износ батареи.
  • После этого сразу в нескольких штатах владельцы гаджетов подали иски в суды. Истцы утверждали, что их смартфоны стали хуже работать после обновления ПО. Так, по их мнению, Apple пыталась подтолкнуть их к покупке новых гаджетов.
Автор: Сергей Витько
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