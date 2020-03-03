Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Как Путин скорректировал пенсионную поправку, почему банки стали чаще продавать коллекторам свежие долги, кто побеждает на выборах в Израиле, какую компенсацию получат владельцы iPhone — главные новости в обзоре РБК

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Ко второму чтению текста поправок в Конституцию президент скорректировал положение о регулярной индексации размера пенсий россиян. Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».

Согласно первой версии проекта поправок речь шла о «регулярной» индексации, однако периодичность не была определена.

Закрепление в Конституции положения об индексации не реже одного раза в год не позволит властям заменить увеличение пенсий разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года. Тогда все неработающие пенсионеры вместо индексации получили разовую выплату в размере 5 тыс. руб.

Путин также предложил закрепить в Конституции, что в России гарантируются «обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

В прошлом году кредитные организации удвоили продажу коллекторам долгов по недавно выданным (то есть за последние три года) кредитам, выяснил РБК.