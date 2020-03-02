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Что случилось за день. Главные новости РБК

Паника на рынках скажется на сделке по продаже Сбербанка, Олег Тиньков останется в Лондоне из-за суда с налоговой США, коронавирус завезли в Россию из Италии, нотариусы чаще выявляют мошенников; главные новости — в обзоре РБК

ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка

Падение рынков из-за сообщений о распространении коронавируса отразилась и на сделке по передаче Сбербанка от ЦБ правительству.

  • Как заявила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева, из-за волатильности на рынках регулятор предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка, с 1 июня на 1 декабря.
  • О продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка — 50% + 1 акция — стало известно 11 февраля. На выкуп акций Сбербанка правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Большая их часть вернется в бюджет.
  • Согласно планам, после продажи Сбербанка ЦБ должен перечислить в бюджет в 2020–2023 годах около 1,25 трлн руб., а также передать долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. При этом до 1 июня 2020 года регулятор должен перевести первую часть общей суммы — до 500 млрд руб.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Великобритании выдали ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, однако защита бизнесмена выплатила залог. На время слушаний он останется в Лондоне. Об этом сообщили в головной компании группы TCS Group Holding.

  • Ранее Daily Express писала, что Тиньков выплатил в качестве залога £20 млн, сдал все паспорта, должен отмечаться в полиции, а ночью не может покидать аппартаменты в лондонском районе Кенсингтон.
  • Слушания инициировала Служба внутренних доходов США (IRS), которая обвиняет Тинькова в занижении налоговых выплат. Бизнесмен, ранее имевший американское гражданство, подал налоговую декларацию с некорректными данными о доходах за 2013 год, писала Daily Express.
  • О претензиях налоговиков к бизнесмену стало известно 28 февраля. На этом фоне акции TCS Group Holding PLC начали терять в цене: в пятницу, 28 февраля, они упала на 7,2%, а в понедельник, 2 марта, падение продолжилось. К 18:00 мск стоимость бумаг на Лондонской бирже снизилась до $21,45 (еще в четверг акции стоили по $23,6).


У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

Турист, отдыхавший в Италии, привез в Россию новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

  • Как сообщили штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, россиянин заболел 21 февраля, находясь в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля, где жил в частном доме в Московской области. В больницу молодой человек обратился 27 февраля, после чего был госпитализирован.
  • «Состояние больного удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме», — сообщили в штабе. Сейчас обследование проходят люди, с которыми заболевший контактировал в ходе поездки и после возвращения в Россию.
  • Ранее из-за вспышки заболеваний коронавирусом в Италии Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в страну. Компании последовали предписанию, но заявили, что рекомендация привела к массовым отказам туристов от поездок. Это, в свою очередь, чревато коллапсом на туристическом рынке, заявляли в АТОР.

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

Натариусы стали чаще пресекать попытки мошенничества при совершении нотариальных действий, в том числе с недвижимостью. Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением мощных электронных средств контроля.

  • «Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты.
  • Больше всего случаев мошенничества за три года выявили в Красноярском крае (62 случая), Санкт-Петербурге (59) и Московской области (39).
  • Благодаря новым системам контроля («Электронный нотариат», реестры ЕИС) удалось предотвратить хищение имущества стоимостью более 10 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
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