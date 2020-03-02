Что случилось за день. Главные новости РБК

Паника на рынках скажется на сделке по продаже Сбербанка, Олег Тиньков останется в Лондоне из-за суда с налоговой США, коронавирус завезли в Россию из Италии, нотариусы чаще выявляют мошенников; главные новости — в обзоре РБК

ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка

Падение рынков из-за сообщений о распространении коронавируса отразилась и на сделке по передаче Сбербанка от ЦБ правительству.

Как заявила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева, из-за волатильности на рынках регулятор предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка, с 1 июня на 1 декабря.

О продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка — 50% + 1 акция — стало известно 11 февраля. На выкуп акций Сбербанка правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Большая их часть вернется в бюджет.

Согласно планам, после продажи Сбербанка ЦБ должен перечислить в бюджет в 2020–2023 годах около 1,25 трлн руб., а также передать долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. При этом до 1 июня 2020 года регулятор должен перевести первую часть общей суммы — до 500 млрд руб.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Великобритании выдали ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, однако защита бизнесмена выплатила залог. На время слушаний он останется в Лондоне. Об этом сообщили в головной компании группы TCS Group Holding.