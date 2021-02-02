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Срок для Навального, гарантии США по Nord Stream 2 Главные новости РБК

Решение суда по делу Навального, что показала третья фаза испытаний «Спутника V», в администрации Байдена назвали условие для уступок по «Северному потоку-2», «Яндекс» выкупил активы «Везёт» — главные новости РБК

Суд дал Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»

Суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Свои требования ФСИН обосновывала тем, что Навальный не исполнял условия освобождения от реального наказания и не уведомлял службу о своем местонахождении.

  • По делу «Ив Роше» Навальный получил три с половиной года условно, но в реальный срок наказания будет засчитано и то время, которое он провел под домашним арестом, — десять месяцев.
  • Заодно суд решил наказать и ФСИН за то, что она ненадлежащим образом контролировала исполнение прошлого приговора: в адрес филиала 15 уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы суд выносит частное определение.
  • Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока суд посчитал противоречащими законодательству.
  • Навальный, выступая перед судом, сослался на решение ЕСПЧ, присудившего ему компенсацию по делу «Ив Роше». «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления», — говорил он. А адвокат Навального Вадим Кобзев указывал, что Навальный не мог быть признан скрывающимся от контроля, поскольку его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о его состоянии здоровья. Прокуратура, однако, настояла на том, что Навальный и до того, как был доставлен в Германию, уклонялся от посещения уголовно-исполнительной инспекции.
  • «Главное в этом процессе — не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно по этому или другому делу. Главное — то, что это нужно, чтобы запугать людей. Сажают одного, чтобы запугать миллионы», — заявил Навальный.

Как проходил процесс по делу Навального — в материале РБК.

Суд по делу Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

Третья фаза испытаний «Спутника V»

В журнале Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Исследования подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%.

  • В испытаниях приняли участие около 20 тыс. человек. 14,9 тыс. получили вакцину, 4,9 тыс. — плацебо. Серьезные нежелательные эффекты были зафиксированы у 45 пациентов, получивших рабочую вакцину, ни в одном из случаев не была выявлена их прямая связь ухудшения самочувствия с вакциной. Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено только 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо. Среди побочных эффектов вакцины — легкое гриппозное состояние, повышение температуры, сонливость.
  • Даже при введении только первой дозы вакцины через 15–21 день ее эффективность против умеренного или тяжелого течения COVID-19 составила 73,6%.
  • За время испытаний умерли четыре человека, в том числе один в группе плацебо. Один испытатель погиб после получения физической травмы, двое — из-за сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19. Один из получивших плацебо умер от инсульта. Ни одна из смертей не была связана с вакцинацией.
  • Авторы исследования указывают, что продолжение испытаний необходимо, поскольку остается невыясненным, как долго сохраняется иммунитет и насколько вакцина эффективна при бессимптомной передаче вируса. Однако глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя исследование, заявил, что есть надежда на то, что вакцина будет действовать в течение двух лет и более.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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США предложили решение проблемы «Северного потока-2»

Администрация Джозефа Байдена готова начать переговоры с Германией о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Но для этого Берлину нужно выполнить одно условие.

  • Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода, а конкретнее — гарантии, что «Северный поток-2» не навредит Украине.
  • Запуск «Северного потока -2» беспокоит Вашингтон по нескольким причинам, и в их числе — растущая монополия России на поставки газа в Европу и прекращение транзита через Украину. По плану газопровод должен заменить «украинский транзит», который из-за напряженных отношений Москвы и Киева постоянно находится под угрозой срыва. При этом, согласно заключенному в 2019 году контракту, до 2024 года украинский бюджет должен получить за транзит от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки.
  • Вопрос реализации «Северного потока-2» должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, считают в Вашингтоне. В качестве еще одного условия администрация Байдена рассматривает помощь от Германии Украине в расширении собственной газовой инфраструктуры для транспортировки водорода — в будущем он может стать альтернативой природному газу.

«Фортуна» начала работы по достройке «Северного потока-2» в Дании
Бизнес
Фото:Annegret Hilse / Reuters

«Яндекс» поглотит часть бизнеса «Везет»

«Яндекс.Такси» укрепляет свое положение на рынке перевозок и покупает call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок другого крупного игрока — группы компаний «Везет». «Яндекс» уже пытался выкупить эту компанию, но тогда сделку не одобрила ФАС. Сумма контракта составит $178 млн.

  • «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везет» еще в середине 2019 года. Компания также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России.
  • Однако сделка затянулась, поскольку антимонопольная служба отказывала компаниям в ее одобрении. В ФАС сочли, что если «Яндекс» поглотит «Везет», то получит доминирующее положение в границах более половины регионов страны.
  • В этот раз компании не стали запрашивать у ФАС одобрения сделки. Представитель «Яндекс.Такси» объяснил это тем, что сейчас она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом» — балансовая стоимость активов «Везет» находится в диапазоне, не требующем согласования покупки по российскому законодательству.
    «Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везёт» за $178 млн
    Бизнес
    Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Алексей Навальный суд вакцина коронавирус Северный поток-2 Яндекс такси
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