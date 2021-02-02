Срок для Навального, гарантии США по Nord Stream 2 Главные новости РБК

Третья фаза испытаний «Спутника V»

В журнале Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Исследования подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%.

В испытаниях приняли участие около 20 тыс. человек. 14,9 тыс. получили вакцину, 4,9 тыс. — плацебо. Серьезные нежелательные эффекты были зафиксированы у 45 пациентов, получивших рабочую вакцину, ни в одном из случаев не была выявлена их прямая связь ухудшения самочувствия с вакциной. Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено только 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо. Среди побочных эффектов вакцины — легкое гриппозное состояние, повышение температуры, сонливость.

Даже при введении только первой дозы вакцины через 15–21 день ее эффективность против умеренного или тяжелого течения COVID-19 составила 73,6%.

За время испытаний умерли четыре человека, в том числе один в группе плацебо. Один испытатель погиб после получения физической травмы, двое — из-за сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19. Один из получивших плацебо умер от инсульта. Ни одна из смертей не была связана с вакцинацией.

Авторы исследования указывают, что продолжение испытаний необходимо, поскольку остается невыясненным, как долго сохраняется иммунитет и насколько вакцина эффективна при бессимптомной передаче вируса. Однако глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя исследование, заявил, что есть надежда на то, что вакцина будет действовать в течение двух лет и более.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

США предложили решение проблемы «Северного потока-2»

Администрация Джозефа Байдена готова начать переговоры с Германией о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Но для этого Берлину нужно выполнить одно условие.

Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода, а конкретнее — гарантии, что «Северный поток-2» не навредит Украине.

Запуск «Северного потока -2» беспокоит Вашингтон по нескольким причинам, и в их числе — растущая монополия России на поставки газа в Европу и прекращение транзита через Украину. По плану газопровод должен заменить «украинский транзит», который из-за напряженных отношений Москвы и Киева постоянно находится под угрозой срыва. При этом, согласно заключенному в 2019 году контракту, до 2024 года украинский бюджет должен получить за транзит от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки.

Вопрос реализации «Северного потока-2» должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, считают в Вашингтоне. В качестве еще одного условия администрация Байдена рассматривает помощь от Германии Украине в расширении собственной газовой инфраструктуры для транспортировки водорода — в будущем он может стать альтернативой природному газу.

«Яндекс» поглотит часть бизнеса «Везет»

«Яндекс.Такси» укрепляет свое положение на рынке перевозок и покупает call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок другого крупного игрока — группы компаний «Везет». «Яндекс» уже пытался выкупить эту компанию, но тогда сделку не одобрила ФАС. Сумма контракта составит $178 млн.