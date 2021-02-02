Срок для Навального, гарантии США по Nord Stream 2 Главные новости РБК
Суд дал Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»
Суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Свои требования ФСИН обосновывала тем, что Навальный не исполнял условия освобождения от реального наказания и не уведомлял службу о своем местонахождении.
- По делу «Ив Роше» Навальный получил три с половиной года условно, но в реальный срок наказания будет засчитано и то время, которое он провел под домашним арестом, — десять месяцев.
- Заодно суд решил наказать и ФСИН за то, что она ненадлежащим образом контролировала исполнение прошлого приговора: в адрес филиала 15 уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы суд выносит частное определение.
- Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока суд посчитал противоречащими законодательству.
- Навальный, выступая перед судом, сослался на решение ЕСПЧ, присудившего ему компенсацию по делу «Ив Роше». «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления», — говорил он. А адвокат Навального Вадим Кобзев указывал, что Навальный не мог быть признан скрывающимся от контроля, поскольку его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о его состоянии здоровья. Прокуратура, однако, настояла на том, что Навальный и до того, как был доставлен в Германию, уклонялся от посещения уголовно-исполнительной инспекции.
- «Главное в этом процессе — не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно по этому или другому делу. Главное — то, что это нужно, чтобы запугать людей. Сажают одного, чтобы запугать миллионы», — заявил Навальный.
Как проходил процесс по делу Навального — в материале РБК.