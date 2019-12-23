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Политика ,  
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Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году

Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения к 2040 году. Об этом в интервью газете «МК» сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По словам Кобылаша, кроме модернизации уже существующих бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ российские военные планируют создание нового комплекса дальней авиации. В частности, речь идет о стратегическом бомбардировщике пятого поколения, который будет дозвуковым, уточнил Кобылаш. Дату его создания он не назвал.

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В декабре прошлого года Кобылаш объявил о получении российской авиацией модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2.По его словам, «в ближайшие годы конкурентов у этого самолета нет». Он уточнил, что скорость ракетоносца составляет 2230 км/ч, что превышает скорость истребителей НАТО.

Теги: беспилотник, бомбардировщик
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