ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного клуба ЦСКА

Обмен ВЭБом кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на ₽14 млрд. и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов, рассказал РБК первый зампред ВЭБа. Ранее инвесторы не интересовались ЦСКА из-за долговой нагрузки

Игроки ПФК ЦСКА во время тренировки на стадионе «ВЭБ Арена» (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев, курирующий непрофильные активы госкорпорации. Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что в течение трех лет госкорпорация рассчитывает привлечь в армейский клуб стратегического инвестора.

ВЭБ станет владельцем 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба. Сейчас 76,44% акций клуба принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle.

После завершения сделки по конвертации акций у футбольного клуба не останется долга перед ВЭБом, рассказал Кузовлев: «Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях». Благодаря сделке ВЭБ распустил резервы на 14 млрд руб., что позитивно скажется на капитале госкорпорации, отметил Кузовлев.

«[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой», сказал он. В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба «по цене, которая не ниже цены приобретения», добавил Кузовлев. "Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение", - сказал первый зампред ВЭБа, не раскрыв детали. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и президент ЦСКА Евгений Гинер отказались от комментариев.

По кредиту перед ВЭБом были заложены 100% акций ЦСКА. Материнская компания ЦСКА Bluecastle, зарегистрированная в Великобритании, в 2013 году взяла десятилетний кредит на $240 млн в ВЭБе для строительства нового стадиона. Ставка по кредиту составила 6,5% в год. Стадион был построен в 2016 году, и команда начала проводить на нем матчи, но ЦСКА нерегулярно показывал прибыль. Как писал РБК, на конец 2018 года оставшиеся к уплате ежегодные проценты и основной долг Bluecastle перед ВЭБом до 2023 года оценивались в сумму до $322 млн. Так как кредит был в долларах, на него повлияла валютная переоценка, и вместе с процентыми расходами это «утянуло клуб в долговую яму», объяснил проблему ЦСКА Кузовлев.