Сбербанк ответил на обвинения Баку в помощи сбора средств для Карабаха

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 18:51 Ракова выразила надежду на отсутствие необходимости новых мер в школах Общество, 18:46 Московское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера Спорт, 18:43 «Яндекс.Такси» объявил об уходе из Румынии Бизнес, 18:38 В Дагестане ужесточат контроль за масочным режимом Общество, 18:29 Стартап бывшего главы Yota привлек $118 млн инвестиций Бизнес, 18:29 Заболевшего Роналду вновь уличили в нарушении карантина из-за COVID-19 Спорт, 18:27 Памфилова назвала «день тишины» в эпоху интернета бессмысленным Политика, 18:24 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 18:22 Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор» Общество, 18:14 Матвиенко высказалась против насильственной вакцинации граждан Общество, 18:11 В Кургане объяснили очередь в аптеку за лекарством для лечения COVID-19 Общество, 18:04 Помириться с врагом и найти наставника: как изменить карьеру в пандемию Pro, 18:03 На Волге обнаружили масляное пятно площадью 5 тыс. кв. м Общество, 17:57
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Сбербанк ответил на обвинения Баку в помощи сбора средств для Карабаха

По версии Центробанка Азербайджана, перевод денег осуществляется через открытые в Сбербанке корреспондентские счета с пометками «Финансовая помощь Мы и наши границы» и «Арцах». В российском банке подобное отрицают
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сбербанк не участвует в процессе сбора средств, которые должны быть направлены в качестве помощи для непризнанной Нагорно-Карабахской республики, о чем заявил Центральный банк Азербайджана. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«Банк не оказывает помощь коммерческим организациям, партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности», — говорится в сообщении.

Video

В кредитной организации отметили, что сотрудники банка в полном соответствии с 115-ФЗ проводят мониторинг операций, которые совершаются клиентами. «Предпринимаются меры, предусмотренные законом, включая информирование уполномоченных органов», — добавили в Сбербанке.

Азербайджан пообещал разорвать отношения с признавшими Карабах странами
Политика
Фото:Reuters

Накануне, 13 октября, ЦБ Азербайджана заявил, что в ходе мониторинга его специалисты выяснили, что Сбербанк участвует в процессе сбора средств для помощи Нагорному Карабаху. По версии регулятора, сбор помощи осуществляется через открытые в Сбербанке корреспондентские счета (в разных валютах), а перечисления проводятся с пометками «Donation We and our borders», «Финансовая помощь Мы и наши границы», «Арцах» или «Artsakh».

В связи с этим ЦБ Азербайджана направил письмо с выражением решительного протеста Центробанку России и Сбербанку. В нем говорилось, что Баку, руководствуясь нормами международного права, с учетом важности формирующихся отношений сотрудничества между странами решительно протестует против участия Сбербанка в процессе.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

В Совете Федерации допустили отправку российских миротворцев в Карабах
Политика
Фото:Reuters

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Войска Армении и Азербайджана понесли потери в численном составе и боевой технике. Жертвы есть и среди мирного населения.

Москва со своей стороны организовала встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, которая прошла 9 октября и продлилась 11 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговом брифинге заявил, что стороны решили объявить перемирие. Оно начало действовать 10 октября с 11:00 мск. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, сказал Лавров. По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван договорились об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта. Несмотря на это, обе стороны конфликта продолжили боевые действия.

Авторы
Евгения Чернышова, Михаил Юшков
Сбербанк сбор средств ЦБ Азербайджан Нагорный Карабах
Материалы по теме
Лавров счел правильным отправить в Карабах военных наблюдателей из России
Политика
Мнацаканян назвал возможный механизм для разрешения конфликта в Карабахе
Политика
WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter