Сбербанк ответил на обвинения Баку в помощи сбора средств для Карабаха

Накануне, 13 октября, ЦБ Азербайджана заявил, что в ходе мониторинга его специалисты выяснили, что Сбербанк участвует в процессе сбора средств для помощи Нагорному Карабаху. По версии регулятора, сбор помощи осуществляется через открытые в Сбербанке корреспондентские счета (в разных валютах), а перечисления проводятся с пометками «Donation We and our borders», «Финансовая помощь Мы и наши границы», «Арцах» или «Artsakh».

В связи с этим ЦБ Азербайджана направил письмо с выражением решительного протеста Центробанку России и Сбербанку. В нем говорилось, что Баку, руководствуясь нормами международного права, с учетом важности формирующихся отношений сотрудничества между странами решительно протестует против участия Сбербанка в процессе.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Войска Армении и Азербайджана понесли потери в численном составе и боевой технике. Жертвы есть и среди мирного населения.

Москва со своей стороны организовала встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, которая прошла 9 октября и продлилась 11 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговом брифинге заявил, что стороны решили объявить перемирие. Оно начало действовать 10 октября с 11:00 мск. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, сказал Лавров. По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван договорились об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта. Несмотря на это, обе стороны конфликта продолжили боевые действия.