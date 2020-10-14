Сбербанк ответил на обвинения Баку в помощи сбора средств для Карабаха

По версии Центробанка Азербайджана, перевод денег осуществляется через открытые в Сбербанке корреспондентские счета с пометками «Финансовая помощь Мы и наши границы» и «Арцах». В российском банке подобное отрицают

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сбербанк не участвует в процессе сбора средств, которые должны быть направлены в качестве помощи для непризнанной Нагорно-Карабахской республики, о чем заявил Центральный банк Азербайджана. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«Банк не оказывает помощь коммерческим организациям, партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности», — говорится в сообщении.

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В кредитной организации отметили, что сотрудники банка в полном соответствии с 115-ФЗ проводят мониторинг операций, которые совершаются клиентами. «Предпринимаются меры, предусмотренные законом, включая информирование уполномоченных органов», — добавили в Сбербанке.