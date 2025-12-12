Еврокомиссия фразой про законность отреагировала на иск ЦБ к Euroclear

ЕК уверена в законности использования российских активов для поддержки Украины, заявил представитель комиссии Пиньо после решения Центробанка России подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear

Фото: Carl Court / Getty Images

Европейская комиссия настаивает на законности использования замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационного» кредита, заявила представитель комиссии Паула Пиньо, комментируя решение Банка России подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear.

«Мы выдвинули предложение; мы уверены в его законности и в том, что оно выдержит проверку в суде», — цитирует ее Euractiv.

ЦБ решил подать иск в Арбитражный суд Москвы в отношении Euroclear из-за незаконных действий депозитария, причиняющих убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов, говорилось в сообщении регулятора. Euroclear после этого сообщил, что готов защищаться в российских судах.

Накануне послы стран ЕС большинством голосов приняли экстренную меру, предусматривающую бессрочную блокировку активов России в соответствии со ст. 122 Договора о Евросоюзе. Эта статья позволяет принимать меры при чрезвычайных обстоятельствах без единогласного решения. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Franceinfo назвал важным решение о заморозке российских активов «на столько, на сколько это необходимо». По его словам, они будут заморожены «до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не выплатит репарации Европе».

В ЕС в качестве варианта финансирования Украины рассматривают так называемый «репарационный кредит». Как писало Politico, речь идет о выделении €165 млрд за счет заблокированных активов России: €25 млрд со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большинство этих средств. Против такого займа выступают Бельгия и Euroclear, опасаясь ответных мер России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что у Москвы есть понимание, как действовать в случае изъятия активов. Этот шаг повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», предупредил он. Путин говорил, что правительство по его поручению вырабатывает пакет ответных мер на случай использования российских активов для поддержки Украины.