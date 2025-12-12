Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан

Костин еще в 2008 году предупреждал, что рубль нужно более активно использовать во внешнеэкономической деятельности, но тогда его призыв не услышали. Сейчас доля «токсичных валют» составляет только 15% внешней торговли России

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель правления ВТБ Андрей Костин еще в 2008 году, во время мирового финансового кризиса, призывал более активно использовать рубль в торговле, сообщил он в статье для журнала «Эксперт».

До конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру, отметил Костин. Все «шло неплохо», но вскоре, по словам главы ВТБ, «прозвучали первые тревожные звонки»: на рубеже 2000-х и 2010-х стало понятно, что геополитическое соперничество между странами сохраняется, а кризис показал зависимость от американской экономики.

«Уже тогда обращал внимание коллег по отрасли на необходимость более активного использования национальной валюты во внешнеэкономической деятельности. Призыв, однако, не был услышан», — пишет Костин.

Сейчас, как отметил глава ВТБ, «токсичные валюты» обеспечивают только 15% внешней торговли России, а российские банки значительно заместили иностранное финансирование. По словам Костина, для России «изменение валютного status quo» началось в 2014 году, когда против нее были введены первые западные санкции: «Стало очевидно, что стране необходимо в самые сжатые сроки создать суверенную финансовую инфраструктуру и дедолларизировать экономику».

По словам зампреда ВТБ, России удалось справиться и с беспрецедентными ограничениями, принятыми в 2022 году, в том числе благодаря суверенной финансовой инфраструктуре.

Согласно статистике Центробанка (доступна с 2019 года), по итогам 2024 года доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за экспорт товаров из России. Их доля составила 18,6%, за год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6%. В то же время доля валют дружественных стран выросла до 40,2 с 29,4% годом ранее. При расчетах за импорт доллары и евро также впервые заняли наименьшую долю по итогам года.

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле происходит «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял регулятор в конце 2022 года.

Президент Владимир Путин заявлял в 2024 году, что Россия не проводит политику дедолларизации: «Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности». По словам главы государства, использование валюты той или иной страны зависит от роли этой экономики в мире.