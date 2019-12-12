Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 11 дек, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 11 дек, 12:33
Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия Политика, 01:23 «Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов Спорт, 00:54 Минобороны сообщило подробности крушения вертолета в Краснодарском крае Общество, 00:35 Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским Технологии и медиа, 00:29 «Траст» подал на банкротство сибирской нефтекомпании с долгом в $370 млн Финансы, 00:27 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 00:27 Два летчика погибли при крушении вертолета на Кубани Общество, 00:21 В Совфеде пояснили разницу в трактовках коммюнике «нормандского саммита» Политика, 00:19 На Кубани разбился военный вертолет Ми-28 Общество, 00:03 Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов Бизнес, 00:00 Сколько денег на эти новогодние праздники потратит средний россиянин Pro, 00:00 Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным Политика, 11 дек, 23:57 Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису Политика, 11 дек, 23:41 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 11 дек, 23:28
Финансы ,  
0 
«Траст» подал на банкротство сибирской нефтекомпании с долгом в $370 млн
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» нефтяной компании Ruspetro: она должна принадлежащему ЦБ банку $370 млн. Несмотря на иски в Ruspetro не теряют надежду на успешный исход переговоров с «Трастом»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к операционным компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. К компании «Инга» подан иск о признании должника банкротом. К компании «Транс-Ойл» подан иск об обращении взыскания на заложенное имущество нефтекомпании, рассказал РБК представитель «Траста».

Кредиты выдавались «Инге», «Транс-Ойл» выступала поручителем и залогодателем по ним. Представитель банка уточнил, что поводом для подачи иска о банкротстве «Инги» стала задолженность по уплате процентов на 58 млн руб.

Ruspetro — частная нефтяная компания с головной структурой в Лондоне. В России у нее две операционные компании, «Транс-Ойл» и «Инга», которые контролируются российским юрлицом «Руспетро». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб., свидетельствуют данные базы СПАРК. 25,16% головной структуры принадлежит кипрской Limolines Transport Ltd, которую связывали с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым. Еще 15,7% принадлежат бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС», мужу певицы Глюкозы Александру Чистякову (возглавляет совет директоров Ruspetro), 15% — «Открытие Холдингу» (через него Вадим Беляев контролировал банк «Открытие» до его санации) и 9,9% — Makayla Investments BVI миллиардера Андрея Раппопорта.

Банк «Траст» был создан Центробанком для работы с проблемными активами трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. На баланс «Траста» были переданы плохие активы по балансовой стоимости 2 трлн руб., их справедливая стоимость в 10 раз меньше.

Финансы
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

О чем спор

Всего компания Ruspetro должна «Трасту» $369,7 млн ($303 млн — основной долг, $66 млн — проценты и $700 тыс. пени за просрочку), напоминает представитель банка. Эти кредиты выдавались банком «Открытие» и самим «Трастом» (тогда санировался «Открытием») в 2014–2015 годах. «Траст» собрал долги на своем балансе и в ноябре 2019 года предъявил их к погашению, но нефтекомпания допустила дефолт, писал РБК. Тогда представитель банка не исключал, что компания может перейти на баланс «Траста». «На сегодняшний момент в банке непрофильных активов сформировано нефтегазовое направление», — отмечал он.

Несмотря на подачу исков о банкротстве и взыскании залогов «Траст» все еще ведет переговоры с собственниками компании. «Банк находится в состоянии переговоров с должником, однако одновременно с этим, чтобы не терять время, инициирует работу по всем формальным направлениям», — сказали РБК в пресс-службе банка.

Генеральный директор «Инги» Сергей Забавский сказал РБК, что компания еще не получила от банка копии исковых заявлений, поэтому деталей исков не знает. «Компания и ее акционеры продолжают конструктивный диалог с банком относительно текущей деятельности компании и вариантов урегулирования задолженности. Мы рассчитываем на их успешный исход. Подача вышеописанных исков не создает затруднений для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности компании», — заявил Забавский.

В 2012 году Ruspetro вышла на IPO на Лондонской бирже, разместив 35% акций и выручив $250 млн. С падением цен на нефть финансовое положение группы ухудшилось, а из-за долгов возникли проблемы с инвестициями, писал «Коммерсантъ». В июне 2016 года Ruspetro провела делистинг с Лондонской биржи.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Александр Чистяков, нефтекомпании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter