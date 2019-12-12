«Траст» подал на банкротство сибирской нефтекомпании с долгом в $370 млн

«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» нефтяной компании Ruspetro: она должна принадлежащему ЦБ банку $370 млн. Несмотря на иски в Ruspetro не теряют надежду на успешный исход переговоров с «Трастом»

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Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к операционным компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. К компании «Инга» подан иск о признании должника банкротом. К компании «Транс-Ойл» подан иск об обращении взыскания на заложенное имущество нефтекомпании, рассказал РБК представитель «Траста».

Кредиты выдавались «Инге», «Транс-Ойл» выступала поручителем и залогодателем по ним. Представитель банка уточнил, что поводом для подачи иска о банкротстве «Инги» стала задолженность по уплате процентов на 58 млн руб.

Ruspetro — частная нефтяная компания с головной структурой в Лондоне. В России у нее две операционные компании, «Транс-Ойл» и «Инга», которые контролируются российским юрлицом «Руспетро». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб., свидетельствуют данные базы СПАРК. 25,16% головной структуры принадлежит кипрской Limolines Transport Ltd, которую связывали с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым. Еще 15,7% принадлежат бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС», мужу певицы Глюкозы Александру Чистякову (возглавляет совет директоров Ruspetro), 15% — «Открытие Холдингу» (через него Вадим Беляев контролировал банк «Открытие» до его санации) и 9,9% — Makayla Investments BVI миллиардера Андрея Раппопорта.

Банк «Траст» был создан Центробанком для работы с проблемными активами трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. На баланс «Траста» были переданы плохие активы по балансовой стоимости 2 трлн руб., их справедливая стоимость в 10 раз меньше.