Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Многодетные семьи с конца сентября подали 13 тыс. заявок на списание ₽450 тыс. долга по ипотеке в связи с рождением еще одного ребенка. Пока рассмотрено 4,5 тыс., а одобрено 3 тыс. Программа сможет охватить до 60 тыс. семей в год

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«Дом.РФ» одобрил более 3 тыс. заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тыс. руб., сообщил РБК представитель этого института развития. Программа, анонсированная президентом Владимиром Путиным в феврале 2019 года, действует с 25 сентября для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Субсидия направляется на погашение задолженности по основному долгу, а если она меньше 450 тыс. руб., оставшиеся средства можно направить на погашение процентов.

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок. Именно «Дом.РФ» решает, выделять ли заемщику субсидию, и в случае положительного исхода перечисляет средства банку. В свою очередь, банк гасит заемщику тело долга или проценты. Сумма может составить меньше 450 тыс. руб., если по процентам и долгу осталась меньшая сумма соответственно. Заемщикам нужно предоставить в банк собственный паспорт и копии свидетельств о рождении детей (или паспортов), документы, подтверждающие материнство или отцовство (если по свидетельству о рождении это установить нельзя), кредитный договор, документ о приобретении недвижимости. Программа распространяется и на семьи с приемными детьми. «Дом.РФ» рекомендует предоставлять также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя. На сайте ипотечного сервиса Сбербанка «ДомКлик» отмечается, что необходимо приносить нотариальные копии паспортов и свидетельств о рождении детей. Средний срок с даты обращения заемщика с полным пакетом документов к кредитору до получения денег составляет около месяца, но может быть продлен в случае, если нужно собрать дополнительные документы, отмечают в «Дом.РФ».

Сколько человек попросили о списании

С начала действия программы «Дом.РФ» получил около 13 тыс. заявлений от кредиторов на получение господдержки. Первичная проверка проведена по более чем 90% заявлений. «Всего одобрено более 3 тыс. заявлений банков, средства перечислены кредиторам почти по 1 тыс. обращений», — сообщили в «Дом.РФ». Число отказов составляет около 1,5 тыс., то есть около трети от рассмотренных заявок. В основном они связаны с несоответствием цели кредитного договора условиям предоставления поддержки.

Остальные заявки либо еще не рассмотрены, либо отправлены на доработку (в основном в связи с предоставлением неполного комплекта документов).