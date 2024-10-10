ЦБ выступил против ограничения внебиржевых торгов акциями после IPO

Вводить ограничения для инвесторов на сделки с акциями компаний, недавно вышедших на IPO, пока не стоит, считают в ЦБ. За ужесточение условий выступает Мосбиржа, чтобы «не «растягивать» ликвидность по разным сегментам рынка

Московская биржа (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Банк России не видит необходимости устанавливать специальные условия для внебиржевых торгов бумагами эмитентов, недавно вышедших на биржу, сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. Ранее Московская биржа предложила ограничить сделки с акциями компаний, которые провели первичное размещение (IPO) менее года назад.

«Мы не видим каких-то конкретных цифр, которые показывают, что для бумаг, которые только вышли на IPO, показано какое-то другое решение», — отметила Шишлянникова. Но если ситуация изменится, ЦБ вернется к этому вопросу, уточнила она.

По словам Шишлянниковой, новые бумаги несильно отличаются от акций, которые давно торгуются на бирже, поэтому для них не должно быть отдельных решений. Кроме того, для активов должен применяться общий подход ЦБ по интернализации — возможности совершения сделок внутри отдельных брокеров, а не на бирже.

«Инвестор имеет право в любом случае совершить сделку на внебиржевом рынке. При посредничестве, финансовом посреднике или без него он имеет такое право. Поэтому лишать инвестора полностью такого права, наверное, это тоже неправильно, но баланс между биржевой торговлей и торговлей не биржевой должен быть», — указала глава департамента ЦБ.

Предлагая ограничения на торги с новыми акциями вне биржи, Мосбиржа апеллировала к тому, что такие внебиржевые операции «растягивают» ликвидность по разным пулам. «Нам кажется правильным, что когда у компании только формируется ликвидность, ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать», — пояснял директор по фондовому рынку площадки Борис Блохин. «Растягивание» негативно влияет на ликвидность бумаги, отмечал он. По мнению Блохина, ограничения должны действовать в течение года после выхода компании на IPO.

На конференции НАУФОР ЦБ также озвучил свою окончательную позицию по интернализации и прямому доступу инвесторов на биржу (дезинтермедиации). «В части прямого доступа мы полагаем, что в моменте вреда от того, что он будет реализован, будет гораздо больше, чем потенциальной пользы», — сказал зампред Банка России Филипп Габуния.

Но при этом он предложил ввести ограничения для сделок с ценными бумагами внутри брокера. «Это должно называться оргторгами, иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензионный. Второе, если хочешь внутри [себя] что-то сделать, объемы должны быть ограничены, и это должен быть не мэтчинг [сопоставление] заявок, а выставление какого-то бида/оффера [предложения на покупку/продажу], который ты приводишь, чтобы это не приводило к тем самым искажениям, о которых я говорил (речь о ценовых искажениях. — «РБК Инвестиции»). Нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку, чтобы ему было понятно, он имел возможность выбора, куда приходить. Ну и бороться с волатильностью в этой части», — назвал зампред условия проведения торгов внутри инфраструктуры профучастников.