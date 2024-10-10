ВТБ раскрыл, как использует разрешение Путина на сделки с иностранцами

Спецразрешение президента для ВТБ и его дочерних банков на сделки с собственными акциями, принадлежащими инвесторам-нерезидентам, — юридическая конструкция, а не подготовка к реальным операциям с такими держателями, заявили в ВТБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Специальное разрешение президента, позволяющее банку ВТБ проводить сделки с его акциями, принадлежащими инвесторам-иностранцам, необходимо исключительно для проведения плановых реорганизаций в группе, обратный выкуп (buy back) акций нерезидентов не планируется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Так он прокомментировал распоряжение Владимира Путина, вышедшее накануне. Документ дает банку ВТБ и его «дочкам» право на сделки или операции с собственными акциями или долями, принадлежащими нерезидентам из недружественных стран. Это исключение из указа № 520, вышедшего летом 2022 года, — согласно ему, любые сделки с пакетами собственников из недружественных стран в кредитных организациях запрещены до особого распоряжения президента.

Пьянов назвал этот документ «генеральным разрешением» для предстоящих внутригрупповых сделок: до конца 2024 года ВТБ намерен вывести на отдельное юридическое лицо часть заблокированных из-за санкций активов и пассивов, в 2025 году — присоединить «Открытие» к БМ-банку и в дальнейшем к ВТБ, тогда же интегрировать крымский РНКБ, а в 2026 году — Почта Банк.

«Это сделки, где напрямую затрагивается либо капитал банка ВТБ, либо преобразуются доли владения прямыми дочерними обществами банка ВТБ. И по ряду этих реорганизаций нужно проголосовать представителям Российской Федерации, то есть представителям Росимущества. При оформлении инструкций по этому голосованию мы столкнулись с очень интересной интерпретацией указа № 520. <…> В ПАО ВТБ по сути существуют владельцы, которые являются иностранцами из недружественных государств, поэтому при оформлении директив мы столкнулись с интерпретацией юридическими службами наших министерств и ведомств, что такие реорганизации требуют разрешения президента по указу № 520. Поскольку реорганизаций у нас планируется много и они частые, ходить индивидуально за разрешением президента по этим реорганизациям под каждую сделку мы посчитали трудоемким для всех. Поэтому по согласованию с главным правовым управлением президента мы пошли на формирование по сути генерального разрешения по указу № 520», — объяснил Пьянов.

Хотя разрешение президента бессрочное и продолжит действовать и после всех запланированных реорганизаций, у ВТБ сейчас нет планов использовать его как-то иначе, подчеркнул Пьянов.

«Любой выкуп акций, у «недружественных» лиц даже, — это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений — производить какой-то buyback, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям», — сказал Пьянов. Он добавил, что банки очень редко проводят обратный выкуп акций, потому что «этот buyback уничтожает самый ценный регуляторный базовый капитал», который формируют основные нормативы.

Какие у ВТБ планы по реорганизации

Еще в 2023 году ВТБ анонсировал проведение специальной реорганизации — перевод на отдельное юридическое лицо части активов и пассивов, замороженных из-за санкций. За счет этой операции банк рассчитывает вывести с баланса активы, требующие резервирования, и в конечном счете отразить дополнительную прибыль по МСФО. Пьянов оценивал, что сделка затронет активы примерно на 170 млрд руб., а эффект на чистую прибыль группы составит 92 млрд руб. в четвертом квартале 2024 года. Вопрос о реорганизации вынесен на голосование на внеочередном собрании акционеров ВТБ 16 октября.

ВТБ также готовится к поэтапной интеграции нескольких дочерних банков. На первом этапе банк «Открытие», приобретенный у ЦБ в конце 2022 года, будет присоединен к БМ-Банку, а тот с 1 мая 2025 года будет присоединен к ВТБ. В мае 2025 года, по плану, в ВТБ вольется крымский РНКБ — он был передан группе ВТБ Росимуществом в начале 2023 года. ВТБ также готовится ускоренно закрыть сделку по выкупу доли «Почты России» в Почта Банке, чтобы консолидировать в нем 100%.