Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных стран

Путин исключил банк из-под запрета на сделки с долями, принадлежащими инвесторам из недружественных стран, введенного в 2022 году. Теперь ВТБ, в частности, сможет исключать доли таких инвесторов из своего уставного капитала

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку ВТБ проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — сказано в распоряжении.

В августе 2022 года глава государства подписал указ, запрещающий сделки с долями банков и компаний ТЭК, принадлежащими акционерам из недружественных стран. Однако в п. 5 этого документа сказано, что сделки и операции, запрещенные в соответствии с ним, могут быть совершены на основании специального решения президента.

РБК обратился за комментарием в ВТБ.

Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. В июне 2023 года доля государства в капитале банка составляла 61,8%. Остальные акции находятся в свободном обращении, они распределены между владельцами глобальных депозитарных расписок (GDR) и миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.

С 2022 года актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты по рекомендации российского правительства в связи с западными санкциями.