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Война санкций ,  
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Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных стран

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Война санкций
Путин исключил банк из-под запрета на сделки с долями, принадлежащими инвесторам из недружественных стран, введенного в 2022 году. Теперь ВТБ, в частности, сможет исключать доли таких инвесторов из своего уставного капитала
ВТБ RU000A0JV3Q3 Купить

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку ВТБ проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — сказано в распоряжении.

В августе 2022 года глава государства подписал указ,  запрещающий сделки с долями банков и компаний ТЭК, принадлежащими акционерам из недружественных стран. Однако в п. 5 этого документа сказано, что сделки и операции, запрещенные в соответствии с ним, могут быть совершены на основании специального решения президента.

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Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

РБК обратился за комментарием в ВТБ.

Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. В июне 2023 года доля государства в капитале банка составляла  61,8%. Остальные акции находятся в свободном обращении, они распределены между владельцами глобальных депозитарных расписок (GDR) и миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.

С 2022 года актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты по рекомендации российского правительства в связи с западными санкциями.

Первый перечень недружественных стран появился в России в 2021 году, и долгое время он состоял только из двух стран — США и Чехии. Внесение государства в этот список означало ответные ограничения в дипломатической сфере. В июле 2022 года список был расширен.

В марте того же года правительство сформировало второй перечень недружественных государств в ответ на антироссийские санкции. В этот список попали почти все страны Европы, а также США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Всего — почти 50 государств.

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ВТБ список недружественных стран иностранные инвесторы уставный капитал
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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