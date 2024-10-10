Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку ВТБ проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — сказано в распоряжении.
В августе 2022 года глава государства подписал указ, запрещающий сделки с долями банков и компаний ТЭК, принадлежащими акционерам из недружественных стран. Однако в п. 5 этого документа сказано, что сделки и операции, запрещенные в соответствии с ним, могут быть совершены на основании специального решения президента.
РБК обратился за комментарием в ВТБ.
Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. В июне 2023 года доля государства в капитале банка составляла 61,8%. Остальные акции находятся в свободном обращении, они распределены между владельцами глобальных депозитарных расписок (GDR) и миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.
С 2022 года актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты по рекомендации российского правительства в связи с западными санкциями.
Первый перечень недружественных стран появился в России в 2021 году, и долгое время он состоял только из двух стран — США и Чехии. Внесение государства в этот список означало ответные ограничения в дипломатической сфере. В июле 2022 года список был расширен.
В марте того же года правительство сформировало второй перечень недружественных государств в ответ на антироссийские санкции. В этот список попали почти все страны Европы, а также США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Всего — почти 50 государств.
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