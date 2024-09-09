«Ведомости» узнали о новых ограничениях банков КНР для бизнеса из России

Китайским поставщикам, сотрудничающим с импортерами из России, банки стали отказывать в открытии счета за пределами провинции, где они ведут основную деятельность, пишут «Ведомости». Причиной стал риск вторичных санкций США

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Ряд китайских банков запретили локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами, открывать счета за пределами провинции, в которой они ведут основную деятельность, пишут «Ведомости» со ссылкой на пять источников из числа посредников и импортеров.

Как уточнил один из собеседников издания, подобные территориальные ограничения ввели в апреле-мае. Банкиры могут не только отказывать в открытии счета, но и предложить ждать шесть месяцев, что является неприемлемым для любой компании, рассказал он.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отметил увеличение частоты подобных случаев. По его словам, в основном ограничения зависят от позиции конкретных финансовых организаций или провинциальных властей КНР. По словам партнера юридической фирмы О2 Consulting Натальи Кузнецовой, как правило, «миграция» компаний в другое отделение вызвана веской причиной, которой иногда является заморозка операций с российскими контрагентами по подозрению в нарушении санкций. С этим эксперт связала территориальные ограничения.

Гусев счел ограничения на открытие счетов для поставщиков КНР серьезным вызовом для российско-китайской торговли. Решением этой проблемы, по его мнению, могут стать цифровые валюты и блокчейн. Руководитель группы по работе с банками юридической фирмы Amond & Smith Иван Тихоненок ожидает усложнения ситуации с расчетами между Россией и Китаем, так как, считает он, стороны не ищут новых подходов для ее решения, а используют оставшиеся «законодательные лазейки».

В конце 2023 года Минфин США получил полномочия вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. После этого стала ухудшаться ситуация с платежами между Россией и Китаем. В частности, глава ВТБ Андрей Костин говорил о резком росте числа отказов банков дружественных стран в проведении транзакций, связанных с Москвой. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй называл причиной «сбоев в расчетах» «вмешательство третьих стран».