«Ведомости» узнали о новых ограничениях банков КНР для бизнеса из России
Ряд китайских банков запретили локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами, открывать счета за пределами провинции, в которой они ведут основную деятельность, пишут «Ведомости» со ссылкой на пять источников из числа посредников и импортеров.
Как уточнил один из собеседников издания, подобные территориальные ограничения ввели в апреле-мае. Банкиры могут не только отказывать в открытии счета, но и предложить ждать шесть месяцев, что является неприемлемым для любой компании, рассказал он.
Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отметил увеличение частоты подобных случаев. По его словам, в основном ограничения зависят от позиции конкретных финансовых организаций или провинциальных властей КНР. По словам партнера юридической фирмы О2 Consulting Натальи Кузнецовой, как правило, «миграция» компаний в другое отделение вызвана веской причиной, которой иногда является заморозка операций с российскими контрагентами по подозрению в нарушении санкций. С этим эксперт связала территориальные ограничения.
В конце 2023 года Минфин США получил полномочия вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. После этого стала ухудшаться ситуация с платежами между Россией и Китаем. В частности, глава ВТБ Андрей Костин говорил о резком росте числа отказов банков дружественных стран в проведении транзакций, связанных с Москвой. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй называл причиной «сбоев в расчетах» «вмешательство третьих стран».
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