В «Сбере» спрогнозировали срок перехода ЦБ к снижению ключевой ставки

Сбербанк не ждет снижения ключевой ставки раньше второго квартала следующего года. В ближайшее время есть вероятность дальнейшего ужесточения политики, считает топ-менеджер «Сбера»

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Центробанк может перейти к смягчению денежно-кредитной политики только ближе к середине следующего года, считает старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.

«Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки, и первое снижение ожидаем не ранее второго квартала [следующего года]», — сказал Скворцов на брифинге по отчетности МСФО Сбербанка.

Он допустил и дальнейший рост ставки в ближайшее время: «Есть ли вероятность повышения ключевой ставки до 20%? Конечно, есть. ЦБ в своем релизе четко сказал, что они будут это оценивать». Сбербанк в целом готов к дальнейшему ужесточению политики, добавил он.

«Мы постоянно делаем стресс-тесты, смотрим, на какие отрасли, на каких клиентов возможно наибольшее негативное влияние, и так или иначе готовимся к этому влиянию, минимизируя для себя и для своих клиентов его последствия», — пояснил топ-менеджер «Сбера».

В конце июля Центробанк после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7% вместо 4,3–4,8% и допустил дальнейшее ужесточение политики.

«Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв [между спросом и предложением] не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями. Все это означает, что мы значимо отклонились от базового сценария (12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и расширили основания для вторичных санкций, которые привели к новым проблемам с платежами. — РБК)», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Абсолютное большинство участников заседания совета директоров ЦБ выступили за рост ставки именно до 18%, но были и предложения сохранить повысить ее до 19–20% уже в июле.